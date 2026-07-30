Estados Unidos lanza ataques ‘fuertes’ contra Irán tras intento de ataque a tropas estadounidenses

El ejército estadounidense dice que lanzó ataques “fuertes” contra Irán el miércoles en represalia por los intentos iraníes de atacar con misiles balísticos a las fuerzas estadounidenses.

Centcom dijo que atacó “docenas” de objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en respuesta a los disparos del martes por parte de Irán contra bases estadounidenses en Jordania y barcos en el Estrecho de Ormuz.

Las últimas hostilidades se produjeron un día después de que el conflicto se expandiera, con los primeros ataques conjuntos entre Estados Unidos y Arabia Saudita anunciados públicamente contra representantes iraníes en Irak.

Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares contra Irán en febrero, el presidente Donald Trump dijo que la guerra duraría sólo unas pocas semanas, pero ha durado cinco meses sin un final a la vista.

El miércoles, Axios informó, citando a un funcionario estadounidense anónimo, que Trump se había reunido con el ministro de defensa saudita, el príncipe Khalid bin Salman, quien le había transmitido que Arabia Saudita quiere reducir las tensiones. La BBC se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

El conflicto se ha reavivado tras varios días de relativa calma.

Durante días, ambas partes detuvieron los ataques mientras aparentemente se reanudaban las conversaciones con la esperanza de algún tipo de solución diplomática. Trump las llamó “negociaciones muy amistosas”, aunque Teherán negó que se estuvieran llevando a cabo conversaciones.

Los ataques del miércoles comenzaron a las 20:00 ET (01:00 BST del jueves) y duraron aproximadamente una hora, y el Centcom los calificó como una “poderosa respuesta a los intentos iraníes de ayer contra las fuerzas estadounidenses con base en Medio Oriente”. Todos los misiles de Irán fueron interceptados, dijo Centcom.

El ataque de Estados Unidos tuvo como objetivo “centros de comando militar, instalaciones de misiles y drones, sitios de defensa y vigilancia costera y capacidades marítimas”, escribió Centcom una vez que se completaron los ataques.

Horas antes de los ataques anunciados, Trump prometió tomar represalias contra Irán por su intento de atacar a las tropas estadounidenses el día anterior.

El presidente estadounidense dijo a los periodistas en la Casa Blanca: “Vamos a golpearlos muy fuerte porque es nuestro turno de golpearlos.

“Ellos saben que esto sucederá. Nos pidieron que no lo hiciéramos”.

El IRGC dijo que había atacado una base aérea estadounidense y un centro de mando en Jordania “en respuesta a los actos de agresión del ejército estadounidense asesino de niños”.

También dijo que las fuerzas navales habían atacado tres petroleros en el Estrecho de Ormuz después de que “ignoraron las advertencias” y navegaron a lo largo de lo que describió como una “ruta insegura e ilegal” a través de la vital vía fluvial del Golfo.

El viernes pasado, Trump suspendió una intensa campaña de bombardeos que había durado 13 noches consecutivas. Estados Unidos dijo que había atacado armas y sitios militares iraníes. Se informó que decenas de personas habían muerto.

El martes, Centcom dijo que los ataques conjuntos entre Estados Unidos y Arabia Saudita alcanzaron “múltiples sitios de logística y armas terroristas en todo el este de Irak en una fuerte respuesta a más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos por el IRGC en las últimas 72 horas”.

Las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) paramilitares de Irak, dominadas por milicias chiítas respaldadas por Irán, dijeron que al menos 20 de sus miembros habían muerto en ataques entre Estados Unidos y Arabia Saudita en sus bases.

La presidencia iraquí denunció el bombardeo de las bases de las PMF, calificándolo de “un ataque inaceptable y una violación flagrante de la soberanía de Irak”.

Pero Trump dijo a Fox News que los ataques habían sido “coordinados con el gobierno iraquí”.

Arabia Saudita, que se considera la principal potencia musulmana sunita, e Irán, el mayor país musulmán chiita, han estado enfrascados en una lucha por el dominio regional durante décadas.