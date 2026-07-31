UNM lanza nueva aplicación para mejorar la seguridad y el apoyo al campus

La Universidad de Nuevo México está haciendo que sea más fácil que nunca para los estudiantes, profesores, personal y visitantes mantenerse conectados a los recursos de seguridad del campus con el lanzamiento de la nueva aplicación móvil UNM Safe.La nueva aplicación de seguridad reemplazará a LoboGuardian, que se retirará el 31 de julio.

Diseñada como la aplicación oficial de seguridad del campus de la UNM, UNM Safe brinda a los usuarios acceso inmediato a servicios de emergencia, herramientas de seguridad, recursos del campus e información en tiempo real, todo desde una plataforma única y fácil de usar.

La aplicación, desarrollada por AppArmor y disponible para dispositivos iOS y Android como descarga gratuita, incluye Mobile BlueLight, que permite a los usuarios comunicarse instantáneamente con los servicios de emergencia y al mismo tiempo compartir su ubicación GPS en tiempo real con el Departamento de Policía de la UNM. Las características adicionales incluyen Friend Walk, que permite a los usuarios compartir su ubicación en vivo con amigos o familiares mientras viajan por el campus, Tip Reporting para enviar informes anónimos o que no sean de emergencia a UNMPD, y una caja de herramientas de seguridad integral que brinda acceso rápido a planes de emergencia, mapas del campus, información de tránsito, recursos de salud mental y servicios de apoyo académico.

Los usuarios también pueden comunicarse rápidamente con el 911 o el Departamento de Policía de UNM con un solo toque, ubicar teléfonos BlueLight y DEA de emergencia, ver las rutas de autobús del campus y de la ciudad de Albuquerque y notificar a sus seres queridos que están a salvo después de una emergencia.

“En la UNM, la seguridad de nuestros estudiantes, profesores, personal y visitantes es nuestra máxima prioridad”, dijo el jefe de policía de la UNM, Joe Silva. “UNM Safe pone recursos de seguridad críticos directamente en manos de nuestra comunidad universitaria, lo que facilita conectarse rápidamente con los servicios de emergencia, acceder a importantes servicios del campus y tomar decisiones informadas tanto durante emergencias como en situaciones cotidianas. Es otra herramienta importante que nos ayuda a fortalecer la seguridad del campus a través de la comunicación, la preparación y la asociación”.

El lanzamiento de UNM Safe es parte de la inversión continua de la Universidad para fortalecer la seguridad del campus y ampliar los recursos que ayudan a fomentar un ambiente seguro y acogedor para todos los que aprenden, trabajan y visitan UNM.

“Ya sea que alguien esté caminando por el campus después de una clase nocturna, reportando una actividad sospechosa o buscando recursos de seguridad, UNM SAFE hace que esas herramientas sean más fáciles de acceder”, dijo el Gerente de Emergencias de la UNM, David Burke. “Nuestro objetivo es brindar a cada miembro de la comunidad de la UNM la información y los recursos que necesitan para mantenerse seguros, informados y conectados.

“La aplicación también refuerza la importancia de la filosofía ‘Ver algo, decir algo’ al proporcionar herramientas sencillas y accesibles para informar inquietudes de seguridad. Al facilitar que nuestros estudiantes, profesores, personal y visitantes informen actividades sospechosas, fortalecemos nuestra responsabilidad compartida de mantener un campus seguro y preparado”.

Para obtener más información o descargar la aplicación, visite UNM SAFE. Para obtener más información sobre las iniciativas de seguridad del campus de la UNM, visite Campus Safety.