¿Quién era Hlun Solo? YouTuber tailandés encontrado muerto en Georgia

2 minutos de lecturaNueva Delhi

El YouTuber tailandés Hlun Solo fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Tbilisi, Georgia, más de dos semanas después de que su familia perdiera contacto con él, con mensajes de dolor y homenaje de sus fanáticos en línea.

El creador de 27 años, cuyo nombre real era Bowornthat Pengsuk, había viajado a Georgia a principios de este mes para grabar contenido para sus canales de viajes.

La policía georgiana confirmó su muerte el miércoles y dijo que se había iniciado una investigación. La confirmación se produjo días después de que el hermano de Bovornthat pidiera públicamente ayuda para localizarlo. Su familia dijo que no habían sabido nada de él desde el 13 de julio, a pesar de los repetidos intentos de localizarlo.