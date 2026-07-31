¿Quién era Hlun Solo? YouTuber tailandés encontrado muerto en Georgia

2 minutos de lecturaNueva DelhiActualizado: 31 de julio de 2026 11:05 a. m. IST
El YouTuber tailandés Hlun Solo fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Tbilisi, Georgia, más de dos semanas después de que su familia perdiera contacto con él, con mensajes de dolor y homenaje de sus fanáticos en línea.
El creador de 27 años, cuyo nombre real era Bowornthat Pengsuk, había viajado a Georgia a principios de este mes para grabar contenido para sus canales de viajes.
La policía georgiana confirmó su muerte el miércoles y dijo que se había iniciado una investigación. La confirmación se produjo días después de que el hermano de Bovornthat pidiera públicamente ayuda para localizarlo. Su familia dijo que no habían sabido nada de él desde el 13 de julio, a pesar de los repetidos intentos de localizarlo.
Los informes de los medios locales dijeron que las circunstancias exactas que rodearon su muerte aún no están claras.
Los tiempos del estrecho citó a un amigo de la familia, Som, diciendo que el hermano de Hlun, Somsak Butsri, se enteró de los informes de su muerte después de recibir mensajes de varios usuarios de las redes sociales. Sin embargo, según el informe, la familia esperó la confirmación oficial de los funcionarios consulares tailandeses antes de hacer cualquier arreglo.
¿Quién era Hlun Solo?
Bowornthat había conseguido seguidores leales al compartir videos de sus aventuras de mochilero en solitario en diferentes países. Había acumulado alrededor de 2,5 millones de seguidores en Facebook y más de un millón de suscriptores en YouTube.
Su última subida a YouTube superó los 2,4 millones de visitas y atrajo más de 11.000 comentarios, mientras los fans lloraban su muerte.
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Bowornthat fue criado en Kalasin, Tailandia, por su abuela después de perder a su padre a una edad temprana. Después de terminar la escuela secundaria, trabajó en una fábrica antes de obtener una beca para la Universidad Chulalongkorn en Bangkok, donde se graduó en ciencias políticas.
Finalmente dejó el empleo convencional para dedicarse a la creación de contenidos a tiempo completo, centrándose en viajes en solitario y económicos. A través de sus videos, documentó viajes por varios países y al mismo tiempo ofreció consejos prácticos para mochileros y viajeros que buscan explorar el mundo a un precio asequible.