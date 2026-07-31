Trump anuncia un acuerdo para el desarme de Hamás, pero persisten muchos obstáculos e incertidumbre

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Jehad Alshrafi/AP

WASHINGTON – El presidente Donald Trump dijo el jueves que se había llegado a un acuerdo para que Hamas se desarmara e Israel retirara sus fuerzas de Gaza, pero aún quedaban muchos obstáculos, condiciones y largos plazos para poner fin a la guerra en el territorio palestino. Ni Hamas ni Israel dieron indicios inmediatos de haber llegado a un acuerdo.

El anuncio de la Casa Blanca se produce nueve meses después de que se firmara un alto el fuego mediado por Estados Unidos. Las negociaciones entre Israel y Hamás se habían estancado en gran medida debido a la implementación de su segunda fase, incluido el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza.

“El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas”, dijo Trump en las redes sociales. “Cuando se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de que Gaza sea segura para sus residentes y sus vecinos”.

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Manuel Balce Ceneta/AP

El plan de alto el fuego de 20 puntos de Trump exige al grupo militante que entregue sus armas y destruya su vasta red de túneles. También prevé la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, la llegada de un nuevo gobierno palestino tecnocrático, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional y la reconstrucción del maltratado enclave palestino.

Trump anunció lo que dijo era un acuerdo para realizar una de las partes más difíciles del alto el fuego en Gaza mientras las negociaciones se han estancado y los ataques militares se han intensificado en la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron en febrero contra Irán, un patrocinador clave de Hamás.

Los funcionarios ofrecen plazos largos o inespecíficos para que Hamás se desarme

Los funcionarios de Estados Unidos y de la Junta de Paz, al describir el acuerdo a los periodistas bajo condición de anonimato según las directrices establecidas por la Casa Blanca, dieron una evaluación extremadamente optimista del acuerdo que presentaba un escenario muy similar al descrito por Trump y sus principales asesores cuando se formó por primera vez la Junta de Paz, un organismo internacional establecido por Trump para supervisar el alto el fuego en Gaza.

Los funcionarios no pudieron ofrecer cronogramas específicos para el desarme de Hamás u otros grupos que operan en Gaza, como la Jihad Islámica Palestina, pero dijeron que la fuerza policial de Gaza entregaría armas a la administración tecnocrática de Gaza respaldada por la Junta de Paz en las próximas dos semanas.

Sin embargo, la fuerza policial de Gaza no incluye a la gran mayoría de los militantes de Hamás y el armamento pesado no está incluido en esa parte del acuerdo, según los funcionarios.

En cambio, la entrega de armas pesadas y el desmantelamiento de los túneles y otras infraestructuras de Hamás se producirán más adelante en un proceso que podría llevar entre 200 y 350 días, dijo un funcionario de la Junta de Paz.

Israel no ha respondido pero se ha mostrado profundamente escéptico.

Un funcionario estadounidense dijo que Israel, que se ha mostrado profundamente escéptico sobre la voluntad de Hamás de entregar sus armas o renunciar al menos al control entre bastidores de Gaza, había sido consultado en cada paso de la negociación.

Sin embargo, el funcionario dijo que a Israel no se le pedía hacer nada más de lo que se había comprometido inicialmente cuando aceptó el plan de 20 puntos de Trump, que esencialmente implica retirar sus fuerzas de Gaza y comprometerse a poner fin a los ataques aéreos en el territorio.

El funcionario dijo que Trump estaría “muy, muy decepcionado” si Israel no cumpliera el acuerdo. Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunieron en la Casa Blanca el martes, pero ninguno dijo mucho sobre lo que se discutió en su primer encuentro cara a cara desde que se lanzó la guerra contra Irán.

La Misión de Israel ante la ONU dijo que no tenía comentarios inmediatos.

El funcionario añadió que Irán sigue siendo un comodín en la ecuación porque, aunque aconsejó a los miembros de Hamás que no aceptaran un acuerdo, tampoco está en condiciones de ofrecer mucho apoyo al grupo porque está preocupado por el conflicto con Estados Unidos.

Hamás había insistido previamente en implementar la primera fase del alto el fuego antes de pasar a discutir sus armas. La carta fundacional del grupo llama a la resistencia armada contra Israel, y se ha mostrado reacio a renunciar a un arsenal, que incluye cohetes, misiles antitanques y explosivos, que se encuentra en el corazón de su identidad.

Sin embargo, Hamás anunció a principios de este mes que había disuelto su gobierno en Gaza y se estaba preparando para transferir el poder a un comité técnico respaldado por las Naciones Unidas como parte del acuerdo de alto el fuego.

La guerra en Gaza comenzó después del ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 73.000 palestinos, incluidos los que murieron desde el alto el fuego, dijo el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército de Israel controla ahora más de la mitad de Gaza, dejando a los palestinos confinados en miserables campamentos de tiendas de campaña y barrios urbanos gravemente dañados.