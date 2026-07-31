Los principales demócratas acusan a los republicanos de convertirse en “gotas gelatinosas” en la guerra de Irán

Altos demócratas acusaron a los republicanos en el Congreso de Estados Unidos de convertirse en “gotas gelatinosas” que no resistirán a Donald Trump ni “sellos de goma” para su guerra contra Irán.

Elizabeth Warren, senadora estadounidense por Massachusetts, y Chris Van Hollen, senador estadounidense por Maryland, argumentaron que el Congreso controlado por los republicanos había entregado su autoridad constitucional al presidente.

En entrevistas con The Guardian, los senadores instaron a sus colegas republicanos a apoyar a los demócratas y afirmar la autoridad del Congreso como una rama separada del gobierno federal. – con poder para declarar la guerra.

“A todos los republicanos les han extirpado quirúrgicamente la columna vertebral”, dijo Warren en Michigan., mientras defendía al candidato al Senado Abdul El-Sayed. “Quiero decir, son simplemente gotas gelatinosas que logran pasar por el Senado de los Estados Unidos”.

La constitución establece tres poderes separados del gobierno para responsabilizarse mutuamente, señaló Warren, y se suponía que cada uno de los tres poderes “guardaría celosamente sus propios poderes”.

“Pero con Donald Trump en la Casa Blanca y un grupo de republicanos débiles en la Cámara [of Representatives] y el Senado, de repente, hemos perdido todo el juego”, dijo.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada en febrero, le ha costado a Estados Unidos decenas de miles de millones de dólares. Cientos de militares estadounidenses han resultado heridos y 18 han muerto desde el inicio de la operación. Un acuerdo de paz tentativo se fracturó en las últimas semanas.

El último intento del Congreso para frenar los ataques de Trump contra Oriente Medio fracasó el jueves, cuando una resolución sobre poderes de guerra fracasó por 49 votos contra 50 en el Senado.

El controvertido conflicto continúa, mientras Trump enfrenta una prueba política crucial con las elecciones de mitad de período en Estados Unidos en noviembre. Los demócratas podrían recuperar el poder en la Cámara, que actualmente está controlada por los republicanos, y también están compitiendo por retomar el control del Senado.

Si hay una mayoría demócrata, Warren sugirió que eso, junto con la oleada de oposición a la guerra entre los votantes, podría permitir que el Congreso sirva como un control adecuado sobre Trump.

Si eso sucede, “creo que podremos controlar a Donald Trump y [defense secretary] Pete Hegseth, incluso si tienen galones de testosterona”, dijo Warren.

A principios de este mes, la Cámara aprobó por segunda vez una resolución sobre poderes de guerra que ordenaba a Trump retirar el ejército estadounidense de Irán. – esta vez con una votación de 214-208, cuatro republicanos se unieron a todos los demócratas y votaron a favor. Pero en el Senado la resolución fracasó por 47 votos a favor y 49 en contra.

En junio, el Senado aprobó una resolución similar sobre poderes de guerra. La resolución ordena a EE.UU. militares sean retirados de Irán sin la aprobación explícita del Congreso. Van Hollen, quien presentó la resolución sobre poderes de guerra, dijo que la situación en Irán era una “guerra sin sentido” que “nunca debería haber comenzado”.

“En última instancia, el Congreso tendrá que cerrar el grifo de financiación para esta guerra”, dijo Van Hollen, también en Michigan para apoyar a El-Sayed. “Y no votaré ni por un centavo para esta guerra ilegal”, añadiendo que no apoyaría la solicitud de Hegseth de más financiación, entregada al comité de asignaciones a principios de este mes.

“En algún momento, estos senadores republicanos tendrán que explicar a sus electores por qué han transferido sus responsabilidades constitucionales a Donald Trump, porque eso es lo que están haciendo”, dijo. Van Hollen. “Mientras haya una mayoría de senadores que estén entregando sus responsabilidades constitucionales a Donald Trump, entonces serán sólo sellos de goma para la guerra ilegal de Donald Trump”.

Van Hollen dijo que los demócratas deberían seguir presionando para que se vote la resolución sobre los poderes de guerra., para responsabilizar a los senadores republicanos.

La guerra es impopular en Estados Unidos: el 29% de los estadounidenses aprueba el manejo de la situación por parte de Trump y de Irán, y el 69% la desaprueba, según una encuesta del Washington Post-Ipsos a principios de este mes.

“Preferiría que los republicanos hicieran valer sus deberes constitucionales y nos ayudaran a poner fin a la guerra ahora”, añadió Van Hollen. “Pero, ya sabes, tal vez reciban el mensaje de sus electores”.