Detrás de escena del surf de olas grandes en Nazaré





Imagínese experimentar el poder puro de Nazaré desde el agua en una moto acuática, acercarse lo más posible a las olas como puede hacerlo un no profesional de manera segura, pasar tiempo cara a cara con Nic von Rupp y ver el mundo detrás de escena del surf de olas grandes que muy pocas personas llegan a presenciar.

El surfista profesional de olas grandes Nic von Rupp se ha asociado con LEX Travel para lanzar ON! Days, una nueva experiencia basada en alertas que brinda a los surfistas y entusiastas del océano acceso a Nazaré durante sus ventanas de olas grandes más prometedoras. En lugar de reservar fechas de viaje fijas, los participantes se registran para recibir una alerta de oleaje y son invitados cuando el pronóstico se alinea.

La experiencia va mucho más allá de simplemente observar olas gigantes desde el faro. Los huéspedes se dirigen al océano en moto acuática para experimentar la potencia bruta del agua de Nazaré, acercándose lo más posible a las olas y a los elementos de forma segura, de una manera que normalmente sólo lo hacen los surfistas profesionales de olas grandes. También pasan tiempo personal con Nic durante toda la experiencia, compartiendo comidas y conversaciones mientras obtienen información detrás de escena de cómo él y su equipo se preparan para estos raros oleajes, desde pronósticos y operaciones de seguridad hasta el conocimiento local y la toma de decisiones en una fracción de segundo que tiene lugar cuando Nazaré cobra vida.