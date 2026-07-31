El brote de ébola en la República Democrática del Congo se convierte en el segundo más grande jamás registrado en el mundo

El último brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) superó el número total de casos registrados durante la epidemia más mortífera del país entre 2018 y 2020.

Esa epidemia mató a casi 2.300 personas entre unas 3.500 infecciones.

Funcionarios congoleños dijeron el viernes que en el brote de este año se han confirmado 3.532 casos de ébola, incluidas 1.556 muertes, en cinco provincias.

El segundo mayor brote de ébola registrado

El brote se ha convertido en la segunda epidemia de ébola más grande del mundo.

“Es la epidemia de Ébola de más rápida propagación que jamás hayamos visto”, dijo a Reuters Carl Skau, director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

“El mundo necesita prestar mucha más atención”, añadió.

El brote ha demostrado ser inusualmente mortal, matando cinco veces más personas en sus primeros tres meses que los brotes anteriores de ébola en la misma etapa, según los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Sólo el brote de África Occidental de 2014-16 fue mayor, con 28.616 casos reportados en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ÉbolaEs una enfermedad grave y a menudo mortal que se transmite a través de animales infectados y mediante el contacto directo con los fluidos corporales de personas infectadas.

Las vacunas experimentales generan esperanza

El brote está causado por la cepa Bundibugyo de Ébola, para la que actualmente no existe ninguna vacuna o tratamiento aprobado.

Sin embargo, la investigación sobre vacunas está ganando impulso: la OMS ha descrito una vacuna desarrollada por los Laboratorios Hilleman, con sede en Singapur, como la candidata más prometedora contra el brote.

La Universidad de Oxford también está desarrollando una vacuna Bundibugyo separada. La semana pasada, el primer voluntario recibió una dosis como parte de un ensayo clínico en curso.

En la República Democrática del Congo, luchar contra el ébola significa luchar contra la desinformación Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

El ébola se propaga en medio del conflicto y la inestabilidad

El brote se centra en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, cerca de las fronteras con Sudán del Sur y Uganda.

Los funcionarios de salud dicen que la verdadera magnitud de la epidemia aún no está clara.

Desde que se declaró el brote, los casos han aumentado rápidamente. Las infecciones confirmadas aumentaron de 2.000 el 15 de julio a más de 3.500 en unas semanas.

El virus también se ha extendido a otras cuatro provincias. Entre ellos se incluyen Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde grandes zonas están controladas por el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda.

La República Democrática del Congo está lidiando con la inestabilidad actual en sus regiones orientales, donde el conflicto que involucra al grupo rebelde M23 continúa a pesar de los esfuerzos de paz.

Editado por: Saim DuÅ¡an Inayatullah

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