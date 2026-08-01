Ryan McAidoo: el extremo impresiona a Enzo Maresca en el primer partido

McAidoo reemplazó al goleador del City, Divin Mubama, al comienzo de la segunda mitad y no estaba de humor para quedarse quieto.

Una vez que comenzó a superar a los defensores del Inter de Milán, había un aire de anticipación cada vez que tomaba el balón: un centro raso después de un rápido dardo fue cortado en el primer palo.

Pudo haber sido el ganador del partido cuando disparó un tiro raso al pie del poste, mientras que otro se fue desviado por poco.

Sin embargo, McAidoo fue la estrella del espectáculo.

Jugadores como Phil Foden, Nico O’Reilly y Cole Palmer han pasado por la academia del City en los últimos años para llegar al primer equipo. Entonces, ¿podrá McAidoo establecerse como un habitual?

El colaborador Harry dijo en la página de texto en vivo de BBC Sport: “Tengo la sensación que tuve con Foden, O’Reilly y Palmer cuando se trata de McAidoo.

“Simplemente sientes que está listo para jugar. Me encantaría verlo jugar contra un equipo que fluye libremente.

“Es muy positivo y quiere seguir adelante constantemente”.

Cuando se le preguntó si a McAidoo se le dará una oportunidad en los partidos de copa o si se aprobará una cesión, Maresca dio una respuesta alentadora.

“En este momento, con la mayoría de los jugadores jóvenes, la idea era verlos en pretemporada y luego decidir”, dijo.

“Empezamos hace 10 días. Ryan está trabajando bien, sólo tiene que continuar y entonces tomaremos la decisión correcta. Siempre soy muy abierto con los jugadores jóvenes.

“Cuando estaba en Leicester, esa temporada hubo un número récord de debutantes. Cuando estaba en Chelsea, récord de debutantes de la academia. Si son buenos, no hay problema”.