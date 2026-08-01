Un bombardeo ruso durante la noche mata a nueve personas en Kiev, mientras continúa la lucha de defensa aérea con Estados Unidos

alternar título

Dan Bashakov/AP

Kyiv, Ucrania — Misiles rusos impactaron en la capital ucraniana antes del amanecer del sábado, matando a nueve personas e hiriendo a más de 30 como parte de una intensa campaña aérea rusa en curso.

“Esta fue una noche horrible para Kiev”, dijo Vitali Klitschko, alcalde de la ciudad, en una publicación en las redes sociales.

El ataque ruso incluyó 35 misiles y 185 drones de ataque, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Sólo uno de los 27 misiles balísticos fue derribado debido a la disminución del suministro de misiles de defensa aérea Patriot del país, la única arma que el país tiene para protegerse contra este tipo de ataques rusos, dijo también Zelenskyy.

El bombardeo afectó a cinco zonas de Kiev, provocando incendios que obligaron a los equipos de rescate a correr durante toda la noche para sacar a los residentes de los bloques de apartamentos dañados y en llamas.

Los bomberos rociaron los edificios destruidos con mangueras. Sus rayos cortaban el humo y la oscuridad, mientras había coches carbonizados estacionados en la calle y en los patios de los apartamentos. Una imagen tomada por Associated Press mostraba un cuerpo cubierto cerca de un grupo de vehículos quemados. En otro, la sangre se acumulaba en un paso de peatones lleno de vidrios rotos y escombros de las explosiones.

Víctimas en varios barrios de Kyiv

Las explosiones despertaron a los residentes alrededor de la 1:30 am hora local, con puertas en los pasillos de edificios residenciales arrancadas de sus bisagras, ventanas rotas y techos derrumbados.

El mayor número de víctimas se produjo en el distrito de Darnytskyi, donde siete personas murieron y 14 resultaron heridas, según el servicio estatal de emergencia de Ucrania. En el distrito de Solomianskyi, la caída de escombros y un incendio dañaron un edificio de apartamentos de cinco pisos. Los equipos sacaron a 35 residentes de sus pisos superiores. Dos personas no sobrevivieron y entre los heridos había niños. Los bomberos también detuvieron un incendio en un edificio no residencial en el distrito de Shevchenkivskyi, y las autoridades informaron de daños a propiedades comerciales y residenciales en dos distritos adicionales.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Lituania dijo que la embajada de su país en Kiev sufrió daños cuando los misiles impactaron cerca.

El Ministerio de Defensa de Rusia caracterizó el ataque como un ataque a gran escala contra instalaciones militares, industriales y logísticas en Kiev, según informes de los medios rusos.

Un esfuerzo estancado por más interceptores

El ataque del sábado por la mañana siguió a un ataque ruso separado dos días antes que mató al menos a 10 personas en otras partes de Ucrania, parte de lo que los funcionarios del gobierno ucraniano han descrito como un esfuerzo ampliado por parte de Moscú para capitalizar la falta de interceptores en Kiev que sean capaces de derribar misiles balísticos.

Esa escasez ha estado en el centro de los recientes llamamientos de Zelenskyy al presidente Trump.

Escribiendo en las redes sociales después de los últimos ataques, Zelenskyy dijo que “cada paquete de interceptores de misiles balísticos salva las vidas de nuestra gente”, insistiendo en que cada noche sin ellos provoca más muertes. En una publicación anterior separada, Zelenskyy dijo que había hablado por teléfono el viernes con el vicepresidente JD Vance y reiteró algunos de los temas discutidos durante su reunión del martes con Trump en la Casa Blanca.

El líder ucraniano salió de esa reunión diciendo que esperaba seguir adelante con un plan que le daría a Ucrania una licencia para construir sus propios misiles de defensa aérea Patriot.

También mantuvo conversaciones con ejecutivos de Lockheed Martin, el contratista de defensa que fabrica los misiles Patriot.

En una cumbre de la OTAN en Ankara el mes pasado, Trump señaló que Estados Unidos permitiría a Ucrania fabricar sus propios sistemas Patriot. Sin embargo, en una reunión de gabinete en Camp David el viernes, dijo que “no hemos acordado eso”, y se limitó a decir que los funcionarios estaban discutiendo la posibilidad, pero que es “algo difícil regalar ese tipo de tecnología”.

Huelgas más allá de la capital

Los ataques rusos se extendieron fuera de la capital de Ucrania.

Un ataque aéreo mató a una persona e hirió a 19 en la ciudad sureña de Kherson, publicaron funcionarios de los servicios de emergencia de Ucrania en las redes sociales. Mientras tanto, Ucrania mantuvo su propia campaña de largo alcance contra la infraestructura energética rusa.

Zelenskyy dijo el sábado que aviones no tripulados ucranianos atacaron tres refinerías de petróleo durante la noche en la región rusa de Bashkortostán, aproximadamente a 1.000 millas de las líneas del frente, la última andanada de una campaña de aviones no tripulados de largo alcance que ha afectado los suministros de combustible rusos.

Un buque portacontenedores ruso sancionado también fue hundido en el Mar Negro tras un ataque con drones ucranianos, dijo Zelenskyy. Rosatom, la empresa nuclear estatal rusa, propietaria de la filial operativa del buque, dijo que sólo transportaba alimentos congelados y materiales de construcción, según Reuters.