‘Agonía y desesperación’: la familia de Nancy Guthrie emite un nuevo pedido de información sobre su paradero

La familia de Nancy Guthrie hizo un nuevo llamamiento el sábado pidiendo información sobre el paradero de su abuela desaparecida, seis meses después de que desapareciera de su casa en Tucson, Arizona, y un día después de que investigadores locales publicaran dos supuestas notas de rescate.

â€”Hace seis meses, alguien la sacÃ³ de la cama en plena noche. Hemos vivido cada momento, cada respiración y cada latido del corazón en agonía y desesperación desde entonces”, decía una publicación en Instagram.

“Todos los días nos despertamos y tratamos de ser fuertes y seguir adelante, porque eso es lo que nuestra madre alegre y resiliente nos enseñó a hacer. Pero no nos equivoquemos: nuestros corazones están en ruinas”, añadió la familia Guthrie.

Nancy Guthrie, de 84 años, madre de la presentadora del programa Today Savannah Guthrie, desapareció de su casa el 1 de febrero. Pero a pesar de la intensa atención nacional y la participación del FBI, no se ha arrestado a ningún sospechoso en relación con su desaparición.

El jueves, NBC News informó que dos hombres que fueron detenidos e interrogados en los días inmediatamente posteriores a la desaparición de Nancy Guthrie habían emitido un “aviso de reclamación” contra el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, y un detective del caso.

El departamento del sheriff del condado de Pima publicó un mensaje que decía: “La investigación de Guthrie sigue activa y en curso”, y luego publicó notas recibidas por los medios de comunicación poco después de la desaparición de Guthrie.

La primera nota vino de alguien que afirmó que tenían a Guthrie, y que “ella está a salvo pero asustada” y que no sería liberada hasta que se recibiera el pago de 4 millones de dólares en bitcoins.

El segundo dijo que había “fallecido poco después de que la secuestraran”. Creemos que estaba relacionado con el corazón. Ahora está enterrada en la naturaleza”. Los presuntos secuestradores agregaron: “Nada de lo que hubieras podido hacer podría haber cambiado el resultado. Queremos que su familia sepa esto y esperamos que todos puedan encontrar la paz. Lo sentimos mucho”.

El sábado, la familia hizo un nuevo llamamiento para obtener información que condujera a la recuperación de Guthrie.

â€œEstamos rogando por ayuda. Estamos desesperados. Necesitamos que alguien se presente. Alguien sabe algo. Alguien sospecha algo. Alguien reconoce lo escrito en las notas de demanda de rescate”, decía.

â€”Por favor. Tráela a casa”, concluyó el recurso.