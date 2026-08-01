Bill Maher rompe con la izquierda para castigar a Anthony Fauci tras explosiva audiencia en el Senado

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

El comediante y presentador de programas de entrevistas Bill Maher arremetió contra el Dr. Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, pocos días después de que invocara su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse 111 veces durante una audiencia en el Senado sobre su manejo de la pandemia de COVID-19.

Durante el episodio del viernes de “Real Time” de HBO, Maher criticó a Fauci por decir “mentiras reales” sobre los orígenes del virus responsable de más de siete millones de muertes confirmadas en todo el mundo tras la audiencia de Fauci en el Senado el miércoles.

“Fue atrapado en mentiras reales”, dijo Maher, y agregó: “El gran problema para mí es el origen de esto, que es muy importante. ¿Cómo empezó?”.

LOS 5 MOMENTOS PRINCIPALES DE LA AUDIENCIA DE FAUCI: EL ABOGADO PAUL BOOTS, MORENO ESTALLA MIENTRAS SE ACERCA EL VOTO DE DESacato

El comediante señaló las afirmaciones anteriores de Fauci de que el virus se originó a través del contacto entre animales y humanos en un mercado húmedo en Wuhan, China.

“Le estaba contando a la gente desde el principio cuando empezó todo. [that] era de los mercados húmedos. No podría, eso es una teoría de la conspiración, si se dice que escapó del laboratorio”, dijo Maher.

“Y él lo sabía mejor”, continuó Maher. “Porque lo tenemos en su diario contándonos lo que les estaba diciendo a otros científicos, quienes decían: ‘No, absolutamente'”.

Fox News Digital se acercó a Fauci para pedirle comentarios.

LOS MENSAJES DE SLACK PUBLICADOS POR RAND PAUL PARECEMOS MOSTRAR A LOS AUTORES DEL DOCUMENTO CLAVE SOBRE EL ORIGEN DEL COVID-19 QUE MANTENÍAN DUDAS PRIVADAS

Maher continuó señalando la controvertida teoría de que el virus fue el resultado de una fuga accidental o intencional de un laboratorio chino en la misma ciudad donde se originaron los primeros casos.

También criticó a Fauci por el meollo de su audiencia, en la que fue interrogado sobre la financiación del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas para la investigación de “ganancia de función” en China.

Fox News Digital cubrió anteriormente la vehemente negación de Fauci de que el controvertido método de investigación, que implica que los científicos alteren la genética de un virus para comprenderlo y tratarlo mejor, llevó a que las muestras se liberaran del Instituto de Virología de Wuhan.

MIRAR: RAND PAUL DICE QUE HAY UNA COSA QUE LOS ESTADOUNIDENSES NUNCA HAN ESCUCHADO DE FAUCI

“Siempre habría dicho que no lo hicieran, pero es un debate viable”, dijo Maher, refiriéndose al método de investigación de “ganancia de función”. “Es un debate razonable: ¿deberíamos inventar algo que es malo, esta bacteria, para estudiarla? Quizás si saliera a la luz sería aún peor. Creo que eso es lo que pasó”.

En junio de 2025, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que los funcionarios determinaron “el peso de la evidencia disponible… sugiere un derrame zoonótico… ya sea directamente de los murciélagos o a través de un huésped intermediario”.

Maher luego cuestionó la controversia en torno a la teoría de la fuga de laboratorio, que ha sido apoyada por el presidente Donald Trump, y sugirió que la protesta en torno a su mérito se debía en gran medida a cuestiones sociales, no a evidencia científica.

“Podríamos haber tenido ese debate de manera racional”, dijo Maher. “No queríamos hacer eso. ¿Por qué? Porque hacemos todo en torno a la raza. Y esta es una de las repercusiones de esto”.

Maher añadió que la pandemia trajo un estigma racial en torno a la teoría de las fugas de laboratorio, creando un tabú infundado sobre el tema.

“No se podía decir que escapó del laboratorio, porque de alguna manera ese era el punto de vista racista: que todo el continente asiático habría sido de algún modo cómplice de esto porque escapó del laboratorio. [lab]”, dijo Maher. “Era ridículo”.

HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER MÁS COBERTURA DE MEDIOS Y CULTURA

“Pero ahí es donde fueron”, continuó el comediante. “Fuiste racista si dijiste que esto escapó de un laboratorio. Creo que nos hemos transformado de un lugar donde obviamente no queremos tener prejuicios contra nadie, a donde la gente de color nunca puede hacer nada malo”.

Las críticas de Maher a Fauci marcan una ruptura notable con sus homólogos de izquierda en los medios de comunicación, que históricamente han apoyado al médico.

“Una vez más, Bill Maher está dispuesto a ponerse a la altura del país de una manera que los medios liberales y elitistas nunca lo harían”, dijo a Fox News Digital Curtis Houck, editor en jefe de NewsBusters en el Media Research Center. “La prensa debería ser capaz de anunciar bolas y strikes”.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

“Pero cuando se trata de la mayoría de las cosas y de su querido San Fauci, deben protegerlo a toda costa, ya sea explicando las dañinas anotaciones de su diario o no cubriéndolas en absoluto”, continuó. “Los medios han tomado la decisión de unirse a Fauci, incluso cuando su credibilidad ha caído por un precipicio”.