El número de muertos por el terremoto en Venezuela supera los 6.000

Los dos terremotos que azotaron Venezuela a finales de junio mataron a 6.125 personas, según mostraron las últimas cifras reveladas por el máximo legislador Jorge Rodríguez el lunes.

Las cifras actualizadas llegan semanas después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se produjeron el 24 de junio, que provocaron daños masivos a personas y propiedades y desencadenaron emergencias nacionales. Estimaciones no oficiales dicen que todavía se desconoce el paradero de entre 17.000 y 29.500 personas.

El número de muertos anterior era de 5.546.

¿Cuál fue la magnitud del daño?

El terremoto provocó el derrumbe de casi 200 edificios, principalmente en el estado costero de La Guaira, que fue el más afectado.

Rodríguez dijo que continuaron las operaciones de limpieza, removiendo casi 350.000 toneladas de escombros, lo que representa alrededor del 16,5% de los 2,1 millones de toneladas totales de escombros estimados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las autoridades clasificaron más de 16.200 estructuras como inseguras, lo que obligó a muchas a abandonarlas. Miles de personas viven ahora en refugios improvisados ​​en La Guaira y Caracas.

Varias estructuras se consideraron inseguras después del terremoto. Imagen: Jimmy Villalta/JNA Press/Sipa USA/Picture Alliance

El viernes, los legisladores del país aprobaron por unanimidad una ley que facilita el alquiler de propiedades, una medida destinada a ayudar a las víctimas desplazadas. Deroga una legislación contra el alquiler aprobada por anteriores administraciones de izquierda.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó al poder después de que fuerzas estadounidenses secuestraran a su predecesor, Nicolás Maduro, en enero y lo llevaran a Nueva York, donde enfrenta juicio. Ha defendido al gobierno en medio de críticas de que los funcionarios no hicieron lo suficiente para ayudar a las víctimas del terremoto, incluidas las personas atrapadas entre los escombros.

Ira en Venezuela por la respuesta al terremoto Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Rana Taha

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