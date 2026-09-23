Kamala Harris dice que ‘el ataque a DEI es un ataque a la atención materna’

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

La exvicepresidenta Kamala Harris declaró el martes que un ataque a la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) es un ataque a la atención materna mientras se unía al candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, Abdul El-Sayed, en Detroit para reunir apoyo antes de las elecciones de mitad de período de noviembre.

Harris hizo estos comentarios durante una mesa redonda de campaña con El-Sayed y varios defensores de la atención médica centrados en la salud materna y los costos de la atención médica de los negros.

“Un ataque a DEI, para reconocer la diversidad, la equidad y la inclusión, es un ataque por definición a la atención materna, incluida la necesidad de proteger a las mujeres negras en relación con su embarazo, parto y atención posparto”, dijo Harris.

Señaló que las tasas de mortalidad materna son desproporcionadamente más altas entre los grupos minoritarios, y el riesgo de muerte aumenta hasta cuatro veces para las mujeres negras y tres veces para las mujeres nativas.

EL CANDIDATO AL SENADO DE MICHIGAN, ABDUL EL-SAYED, DICE QUE LOS LÍDERES DEBEN ABORDAR LAS ‘DEUDAS IMPAGADAS’ A LAS COMUNIDADES NEGRAS

“Una de cada 12 mujeres en Estados Unidos vive actualmente en un desierto de atención materna con acceso limitado o nulo a la atención materna”, añadió.

Harris luego apuntó a los líderes políticos que promocionan los “valores familiares”, argumentando que los esfuerzos para poner fin a los programas DEI eliminan las protecciones destinadas a apoyar a ciertas comunidades durante el embarazo, el parto y la atención posparto.

DIRECTIVA DE LA ERA BIDEN PARA DIPLOMÁTICOS QUE VENDIEN DEI A GOBIERNOS EXTRANJEROS DESECHADA POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADO

“Como una de las economías más fuertes financieramente del mundo, algunos dirían que es la más fuerte, tenemos la distinción de tener también una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo”, dijo.

“Así que se plantea el problema de las disparidades y también de la hipocresía cuando hay líderes que, de otro modo, andan por ahí todos los días hablando de sus valores familiares”.

Harris también dirigió sus críticas a la legislación de atención médica del presidente Donald Trump, a la que se refirió como el “gran proyecto de ley malo”, argumentando que recortaba el gasto de Medicaid con el apoyo del ex representante Mike Rogers, el candidato republicano al Senado que enfrenta a El-Sayed.

DR. OZ PRESENTA REFORMA DE MEDICAID, TOMA MEDIDAS CRÉDITAS A $2 MIL MILLONES PARA INMIGRANTES ILEGALES Y MANDATA TRABAJAR PARA PERSONAS DISPONIBLES

“Medicaid es el mayor financiador de atención de maternidad en Estados Unidos”, dijo. “Donald Trump recortó la financiación de Medicaid en un billón de dólares. Estos son los hechos que Mike Rogers apoyó y que eliminaron ese ‘Gran Proyecto de Ley Malo'”.

Harris cerró reafirmando su apoyo a El-Sayed en la carrera por el Senado, señalando su posición sobre la salud materna y diciendo que cree que él sería un “defensor” en el tema.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

“Estoy aquí para apoyar al doctor El Sayed, porque sé que en este tema será un campeón”, afirmó. “Y tengo derecho a decir eso”.