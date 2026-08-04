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73 inscritos para el Rally Barum en la República Checa

By
Martina López
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35
0
Équipage nat Auto grupo Campeonato 1 Teemu SUNINEN
Antti HAAPALA ALETA
ALETA SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 FIA/ERC1
ERC, T. 2 Miko MARCZYK
Szymon GOSPODARCZYK Pol
Pol SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 FIA/ERC1
ERC 3 Andrea MABELLINI
Virginia LENZI ITA
ITA LANCIA
Ypsilon HF RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 4 Jakub MATULKA
Damián SYTY Pol
Pol SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC 5 Marco BULACIA
David DE LA PUENTE ESP
ESP SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC 6 Isak REIERSEN
Stefan GUSTAFSON SUE
SUE SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 7 William CREIGHTON
Liam REGAN en la vida real
en la vida real CITROÉN
C3 RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 8 Simone TEMPESTINI
francesca mayor RU
RU SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 9 COMERCIANTE Tuukka
Arriba LUHTINEN ALETA
ALETA LANCIA
Ypsilon HF RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 10 Dominik STÅ˜Ã TESKÃ
OndÅ™ej KRAJÄŒA JUN
JUN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 11 Eric Cais
Daniel TRUNKÃ T JUN
JUN HYUNDAI
i20 norte RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 12 Tristán CHARPENTIER
Renaud JAMOUL DE
BEL SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 14 Roberto BLACH
Daniel SOSA OJEDA ESP
ESP Toyota
Yaris RC2
Rally2 ERC1
ERC 15 Filip MARÅ
Radovan BUCHA JUN
JUN Toyota
Yaris RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 16 Jan KOPECKÃ
JiÅ™Ã HOVORKA JUN
JUN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 17 Adam BÅ ̃EZÃ K
ZdenÄ›k BÄšLÃ K JUN
JUN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 18 Simón WAGNER
Hanna OSTLENDER AUT
alemania HYUNDAI
i20 norte RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 19 Filip KOHN
Petr TÄšÅ Ã NSKÃ JUN
JUN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC 20 Václav PECH
Petr UHEL JUN
JUN CITROÉN
C3 RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 21 Gabor NÃ‰MET
Gergely NÃ‰METH ELLA
ELLA SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 22 JaromÃr TARABUS
Petr MACHÅ® JUN
JUN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC 23 Martín VläŒek
Nikola HOÅªEJÅ Ã JUN
JUN HYUNDAI
i20 norte RC2
Rally2 ERC1
ERC, T, M 24 Dominik JAKEÅ
VÃtÄ›zslav BAÄŽURA JUN
JUN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 25 RÃ³bert KOLÄŒÃ K
Julius LAPDAVSKÃ eslovaco
eslovaco SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 26 Andrei GIRTOFAN
Dorin PULPEA RU
RU SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC, T. 27 Tomás KURKA
Karel VAJÃ K JUN
JUN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 ERC1
ERC, T, M 28 Ciudad VATANEN
Joonas Ojalá ALETA
ALETA VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3 29 Casey Jay COLEMAN
Killian MCARDLE en la vida real
en la vida real VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3 30 Petr KAÄŒÃ REK
Ladislav KUÄŒERA JUN
JUN VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3, T. 31 Lucas ZIELINSKI
Ewen LEENHARDT DE
DE RENAULT
Clio Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3 32 Callum GRAFIN
Rodri EVANS en la vida real
GBR VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3 33 Craig Rahill
Conor Smith en la vida real
en la vida real VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3, T. 34 Igor WIDLAK
Daniel DYMURSKI Pol
Pol VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3, T. 35 Cian CALDWELL
Pablo MCPHILLIPS en la vida real
en la vida real VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3 36 Charlie TUTHILL
Niall quema GBR
en la vida real VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3, T. 37 Marcin GÃ“RNY
Jarosław HRYNIUK Pol
Pol VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3 38 Alexandra TESLOVAN
Mihai SUPURAN RU
RU VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3 39 Sebastián BUTYNSKI
Michal JURGALA Pol
Pol RENAULT
Clio Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3 40 Tadeusz BIENKO
Mical, TÚ PUEDES HACERLO Pol
Pol VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3 41 Roland STENGG
Rebeka KOVAL AUT
SLO RENAULT
Clio Rally3 RC3
Rally3 ERC3
ERC3, T. 42 Davide PESAVENTO
Alessio ANGELI ITA
ITA LANCIA
Ypsilon RC4
rally4 ERC4
ERC4 (J), T 43 Tom HEINDRICHS
Jonás Schmitz BEL
LUJO OPEL
Carrera de rally4 RC4
rally4 ERC4
ERC4 (J), T 44 Timo Schulz
GRANERO MARESA alemania
alemania OPEL
Carrera de rally4 RC4
Rally4 ERC4
ERC4 (J), T 45 Tomás SANDRÍN
Andrea DAL MASO ITA
ITA LANCIA
Ypsilon RC4
rally4 ERC4
ERC4 (J) 46 Colin Dunker
Jonás DECKER alemania
alemania VADO
Fiesta Rally4 RC4
rally4 ERC4
ERC4 (J) 47 Karl Peder NORTH STRAND
Sunniva Rudi NI
NI OPEL
Carrera de rally4 RC4
rally4 ERC4
ERC4 (J), T 48 Francesco DEI CECI
Christian VIZZACCARO ITA
ITA LANCIA
Ypsilon RC4
rally4 ERC4
ERC4 (J), T 49 Sebastián DALLAPICCOLA
Lorenzo MATUCCI ITA
ITA LANCIA
Ypsilon RC4
rally4 ERC4
ERC4 (J) 50 Reis SULIMÁN
Lorcan MOORE RU
en la vida real PEUGEOT
208 Rally4 RC4
Rally4 ERC4
ERC4 (J) 51 Francesco PACCAGNELLA
Paolo ZANINI ITA
ITA PEUGEOT
208 Rally4 RC4
rally4 ERC4
ERC4 (J) 52 Kyle MCBRIDE
Liam CALAGHAN en la vida real
en la vida real PEUGEOT
208 Rally4 RC4
rally4 ERC4
ERC4 (J), T 53 Filip Å IPOÅ
Zdenák OMELKA eslovaco
JUN PEUGEOT
208 Rally4 RC4
Rally4 FIA/ERC4
ERC4 (J) 54 Luca PRÃ–GLHÃ–F
Cristina Etel AUT
AUT OPEL
Carrera de rally4 RC4
rally4 ERC4
ERC4 (J), T 55 Valentino LEDDA
lorenzo fratta ITA
ITA OPEL
Carrera de rally4 RC4
Rally4 ERC4
ERC4 56 Ludwig ZIGLIANI
Sara MONTAVOCI ITA
ITA RENAULT
Línea Clio RS RC5
Rally5 ERC4
ERC4 57 Ciprian-Daniel LUPU
Andrei AITCULESEI RU
RU RENAULT
Línea Clio RS RC5
Rally5 ERC4
ERC4 58 John KUNDLÃ K
Pavel ZALABÃ K JUN
JUN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 A 59 VÄ›roslav CVRÄŒEK
pavel jansa JUN
JUN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 A 60 Pavel Å EVÄŒÃ K
LudÄ›k VAJDÃ K JUN
JUN SKODA
fabia RC2
Rally2 A 61 MatÄ›j ENVÍALO
OndÅ™ej VICHTORA JUN
JUN HYUNDAI
i20 norte RC2
Rally2 A 62 Filip OCELKA
Tomás PLACHÍ JUN
JUN SKODA
fabia RC2
Rally2 A 63 JiÅ™Ã HanÃ K
Michal VEÄŒERKA JUN
JUN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 A 64 osamu fukunaga
Misako SAIDA Japón
Japón SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 A 65 Petr NEÅ ETÅ˜IL
JiÅ™Ã ÄŒERNOCH JUN
JUN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 A 66 Michal HorÃ K
Ivan HorÃ K JUN
JUN SKODA
Fabia RS RC2
Rally2 A 67 Zolan LÃ SZLÃ“
Richard CS KI ELLA
ELLA CITROÉN
C3 RC2
Rally2 A 68 Petr ZEDNÃ K
Olga ZEDNÃ KOVÃ JUN
JUN VADO
Fiesta Mk II RC2
Rally2 A 69 Tomás GAJDOÅ Ã K
Iva DALKOV JUN
JUN VADO
Fiesta Rally3 RC3
Rally3 A 70 Jan Lunga
ZbynÄ›k KOZÃ K JUN
JUN OPEL
Carrera de rally4 RC4
rally4 A 71 Martín CARTA
Tanto VÃ T JUN
JUN LANCIA
Ypsilon RC4
Rally4 A 72 Michal VAÅ‡HARA
Vojtä›ch MudrÃ K JUN
JUN RENAULT
Clio Rally4 RC4
Rally4 A 73 JiÅ™Ã POHLÃ DAL
Pedro BUSCHBACHER JUN
eslovaco PEUGEOT
208 RC4
R2 A 74 Kübra DENIZCI KESKIN
Kerem DEVECI DEBERÍA
DEBERÍA VADO
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