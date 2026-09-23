Trump amenaza con “aniquilar” a Irán en un discurso en la ONU mientras funcionarios de ambos países se reúnen al margen

Trump también se ha reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el primer ministro británico Andy Burnham, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y líderes de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán.

En esta última reunión, en la que también participaron líderes de otros países árabes e islámicos, “se discutieron los actuales acontecimientos regionales y la situación en Oriente Medio, así como las formas de consolidar la seguridad y la estabilidad”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos en un comunicado.

Anteriormente, Guterres pronunció su discurso de despedida como secretario general de la ONU, instando a las superpotencias anónimas a reconocer “que su poder no es tan super”.

“Las fallas en nuestro mundo se están ampliando”, dijo Guterres, citando rivalidades geopolíticas, guerras, cambio climático e inteligencia artificial.

Por el contrario, Trump criticó a las instituciones internacionales, acusando a la ONU de una “agenda de extrema izquierda de burócratas globalistas que nadie eligió nunca”.

En cambio, el presidente estadounidense enfatizó la soberanía nacional y el poder militar estadounidense “inigualable”.

“No existe un gobierno global”, afirmó.

También advirtió que Estados Unidos no permitiría que se establecieran amenazas en ningún lugar del hemisferio occidental.

“Si es necesario, usaremos nuestro incomparable poder militar para asegurar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”, dijo.

Trump acusó al gobierno comunista de Cuba de cultivar vínculos con grupos de izquierda en Estados Unidos, incluido el Partido Comunista de Estados Unidos, Antifa y los Socialistas Democráticos de Estados Unidos.

La delegación cubana también pareció salir de la cámara de la asamblea cuando Trump volvió su mirada hacia ellos, refiriéndose a la isla como un “estado fallido”.