Transcripción



TERRY GROSS, ANFITRIÓN:

Esto es AIRE FRESCO. Soy Terry Gross. ¿Alguna vez ha sido blanco de una estafa cibernética, tal vez a través de un correo electrónico o un mensaje de texto que suena convincente e intenta que envíe dinero o su información bancaria? Hay tantas estafas cibernéticas por ahí ahora. Como oirás, nuestro programa ha sido representado de manera fraudulenta en uno de esos. La IA está haciendo que estas estafas sean más fáciles de llevar a cabo, lo que hace que los esquemas fraudulentos sean aún más lucrativos.

La estafa romántica es la más lucrativa. Es entonces cuando alguien se comunica contigo, por mensaje de texto o en línea, a quien nunca has conocido en persona y, finalmente, te enamoras. El objeto de ese afecto profesa amarte y eventualmente te atrae hacia lo que dicen es una gran oportunidad de inversión. Envías el dinero y luego más dinero. Pronto se te acaba todo el dinero y nunca más vuelves a saber de esa persona.

Algunas de las principales organizaciones criminales detrás de estafas como esta tienen su sede en Laos y Camboya. Mi invitado, Andy Greenberg, escribió sobre una de esas organizaciones para la revista Wired, donde es escritor senior. Esa historia involucra trata de personas. Greenberg fue contactado por un joven ingeniero informático que utilizaba el seudónimo de Red Bull y fue engañado para que se mudara de la India a Laos con la promesa de un buen trabajo en TI. Cuando llegó al recinto donde se suponía que debía estar su trabajo, le confiscaron el pasaporte. Lo convirtieron en un sirviente contratado y lo obligaron a involucrar a las víctimas en estafas de romance cibernético. Las condiciones de vida eran terribles. Así fue el trabajo.

Red Bull logró filtrar más de tres meses de videos internos de la operación criminal, incluidos chats grupales de WhatsApp, que revelan detalles de cómo funcionó realmente esta operación. Esta investigación se incluirá en el próximo libro de Greenberg, “The Grayscale: True Stories Of Hackers, Outlaws And Vigilantes From The Online Underground”. También es autor de libros sobre los señores del crimen de las criptomonedas y sobre los hackers rusos.

Andy Greenberg, bienvenido de nuevo a FRESH AIR.

ANDY GREENBERG: Estoy muy contento de estar aquí. Gracias Terry.

BRUTO: Quiero comenzar con una estafa que ha utilizado FRESH AIR de manera fraudulenta y usted ha sido blanco de una estafa similar. Hemos escuchado de autores que han recibido invitaciones supuestamente de nuestro programa, en mi nombre, en el nombre de nuestra copresentadora Tonya o de alguien más en el programa, uno de nuestros productores, diciendo, ya sabes, amamos tu trabajo y que, por lo tanto, el escritor está invitado a ser invitado en FRESH AIR.

Y la razón por la que los autores se comunicaron con nosotros es que algo parecía sospechoso en el correo electrónico. Y de hecho, si el escritor contacta a la persona que envió el correo electrónico, le dirán que tiene que pagar (y generalmente es alrededor de $250 o $350) para sufragar los costos de la entrevista y ayudar a sustentar el programa. Entonces están tratando de obtener dinero de los autores.

Entonces esto es horrible porque algunas personas realmente pagan y son defraudadas. Otras personas simplemente se sienten decepcionadas porque creen que van a estar en un programa nacional, y no es así. Y además, mancilla nuestro nombre. Nunca se nos ocurriría pedirle a un invitado que pagara para estar en nuestro programa. Otros programas de NPR y otros podcasts también han sido representados de manera fraudulenta en esta estafa. Y cuéntanos cuál es tu estafa similar.

GREENBERG: Sí. He recibido estos correos electrónicos. Soy autor. Recibí correos electrónicos de agentes falsos, de editores falsos. Ayer mismo recibí un correo electrónico de alguien que se describía como editor de Penguin Random House, elogiaba mi último libro y quería trabajar conmigo en otro proyecto. No creo que este estafador se diera cuenta de que mi último libro fue publicado en Penguin Random House, así que fue una especie de regalo. Pero fue muy halagador.

Y, sabes, estoy seguro de que si hubiera continuado con esa conversación, eventualmente les habría llevado a exigir un pago antes de que pudiéramos continuar, tal como los estafadores que se hacen pasar por FRESH AIR están pidiendo estas llamadas tarifas de producción falsas. Y sí, esto es increíblemente común, hasta el punto de que creo que la mayoría de los autores que conozco se han enfrentado a algo parecido.

GROSS: Entonces sé que no has escrito sobre esto. No has hecho una investigación al respecto. ¿Tiene alguna idea sobre cómo funciona esto o quién está detrás de esto?

GREENBERG: Bueno, primero, creo que para hablar de por qué sucede esto, parece muy claro, casi intuitivamente, que esto se debe a la IA, a los grandes modelos de lenguaje, los chatbots de IA. Solo como una especie de experimento, un experimento muy básico, le pedí a ChatGPT que generara un correo electrónico de Terry Gross para mí, Andy Greenberg, invitándome al programa. Y luego, ya sabes, como…

BRUTO: Aww.

GREENBERG: …Una especie de ocurrencia tardía…

BRUTO: Eso es genial.

GREENBERG: …Sabes…

BRUTO: Sí.

GREENBERG: …pidiendo una tarifa de producción de 250 dólares. Y felizmente lo hizo sin dudarlo. Como seguimiento, dije, ya sabes, Greenberg ahora se resiste a pagar. ¿Podrás persuadirlo? Y felizmente, ya sabes, creó un correo electrónico de seguimiento, argumentando que tenía que pagar. Y esto es muy fácil, y ni siquiera es el tipo de estafa más avanzado que la IA es capaz de realizar en la actualidad.

Pero para responder también a tu pregunta de quién está detrás de esto, ya sabes, no sé exactamente quién se hace pasar por FRESH AIR, por supuesto. Pero, antes de esta entrevista, me comuniqué con uno de mis investigadores de delitos cibernéticos favoritos, Gary Warner, uno de los fundadores de una empresa de seguridad llamada DarkTower. Y de hecho, en nombre de los autores, investigó esto y descubrió que esos números de teléfono tenían, ya sabes, el prefijo de código de país +234. Ese es el código de país de Nigeria. Incluso, en algunos casos, identificó a los estafadores por su nombre, y eran ciudadanos nigerianos.

Así que parece probable que este sea el último tipo de estafa por correo electrónico enviada por una especie de camarilla más antigua y bastante conocida de organizaciones cibercriminales, a veces conocidas como Yahoo Boys, con sede en Nigeria y que han estado enviando… quiero decir, todos hemos oído hablar del príncipe nigeriano. ¿Sabes?

BRUTO: Exacto.

GREENBERG: Han estado enviando estas estafas por correo electrónico durante muchos años (de hecho, durante décadas), pero de alguna manera esta es la última versión. Y está absolutamente potenciado por la IA: la capacidad de crear literalmente instantáneamente un correo electrónico personalizado, pulido, en perfecto inglés y sin errores gramaticales para un autor que lo halague específicamente, y hacer esto para cientos o miles de objetivos simultáneamente.

GROSS: Así que pasemos a tu gran historia, porque esa… es una gran historia. Entonces publicaste una historia sobre trata de personas donde hay víctimas en ambos lados de la estafa. La persona que hace la pregunta, que supuestamente se enamora de ti y luego te ofrece la oportunidad de hacer esta gran inversión, está básicamente esclavizada. Y entonces, desarrollemos un poco esa estafa antes de hablar sobre cómo se hace.

GREENBERG: Claro. Así que hace un minuto estábamos hablando de este tipo de estafadores nigerianos que, ya sabes, voluntariamente, ellos mismos llevan a cabo esta estafa y se benefician de ella. Pero existe otra forma mucho más rentable y más contemporánea de estafa basada en mensajes de texto conocida como matanza de cerdos. Éste es ahora el delito cibernético más rentable de la historia, que roba decenas de miles de millones de dólares al año a las víctimas y, como usted mencionó, se están agotando estos complejos de estafas, principalmente en todo el Sudeste Asiático, donde cientos de miles de otro tipo de víctimas están siendo esclavizadas y obligadas a llevar a cabo estas estafas.

BRUTO: Entonces, ¿qué significa matar cerdos?

GREENBERG: Bueno, matar cerdos es en realidad el término que utilizan los estafadores. Y es la noción de que el cerdo -la víctima- está siendo engordado para ser sacrificado. Y se engordan a través de una estafa romántica, una que a veces se desarrolla durante semanas o meses o incluso más de un año, a medida que el estafador genera confianza en la víctima. De hecho, a veces la víctima se vuelve completamente dependiente emocionalmente del estafador.

Y solo al final de esta estafa muy, muy larga, el estafador, que se ha estado haciendo pasar, generalmente, por una mujer rica, soltera y atractiva, ya sabes, saca a relucir este tema de, bueno, si quieres que nuestra relación continúe, sería bueno si tú también fueras rico. Y puedo presentarles, de hecho, una empresa de inversión, una plataforma de inversión, donde, con sólo enviar, ya sabes, unos miles, unas decenas de miles, unos cientos de miles de dólares, puedes hacerte rico como yo. Esta es una apuesta segura y puedo ayudarte a hacerlo.

BRUTO: Está bien. Entonces, ¿cómo se selecciona a las personas que tendrían el dinero para hacer algo como esto?

GREENBERG: Bueno, de hecho, probablemente todos nosotros somos atacados todo el tiempo. Quiero decir, recibo estos mensajes de texto constantemente que generalmente comienzan con algo como, ¿no me esperaste en el restaurante o fuiste tú a quien vi hoy en la calle? Simplemente completamente…

BRUTO: Ah.

GREENBERG: …Frío aleatorio, ya sabes, acercamientos.

BRUTO: Ah. También los recibo, pero los elimino automáticamente.

GREENBERG: Bueno, si fueras un hombre solitario, a veces anciano, y muy a menudo con muchos ahorros para la jubilación, tal vez no lo serías. Y, ya sabes, podrías responder y decir: Creo que te has equivocado de persona. Encuentran una excusa para iniciar la conversación. Envían una foto de ellos mismos. Es una mujer hermosa. Están muy, muy interesados ​​en ti personalmente. Y antes de que te des cuenta, has entablado una amistad y luego una especie de romance, coqueteo, que florece en algo increíblemente gratificante: esta historia de amor con una persona rica que parece estar cambiando toda tu vida.

Y estas no son, muy a menudo, estafas dirigidas. Son redes muy, muy extendidas. Y a veces, ya sabes, las personas a las que atrapan no son ricas y la estafa es sólo por unos pocos miles de dólares. Pero a veces logran encontrar a alguien que tiene una especie de ahorro que finalmente son engañados para que lo envíen por completo a lo que creen que es esta plataforma comercial.

Por lo general, los engañan para convertirla en una criptomoneda, muy a menudo esta moneda estable, una especie de criptomoneda llamada Tether que no cambia de valor pero que puede enviarse a través de fronteras con mucha facilidad. Piensan que están viendo cómo su dinero se duplica y triplica en esta plataforma de inversión y, finalmente, intentan retirar su dinero. A veces el estafador dice, bueno, para retirar tu dinero tienes que enviar $10,000 más o $100,000 más. Y sólo después de haber enviado todo lo que tienen, se dan cuenta de que todo era mentira y que su vida está arruinada, que esta relación era una ilusión y que no sólo están arruinados sino también endeudados.

GROSS: Bueno, necesitamos hacer una breve pausa aquí, así que déjame volver a presentarte. Si acaba de unirse a nosotros, mi invitado es Andy Greenberg. Es escritor senior de la revista Wired y estamos hablando de su investigación sobre un grupo de ciberdelincuentes en Laos detrás de lucrativas estafas románticas. Estaremos de vuelta enseguida. Esto es AIRE FRESCO.

(SONIDO SONIDO DE LA MÚSICA)

BRUTO: Esto es AIRE FRESCO. Volvamos a mi entrevista con Andy Greenberg, escritor senior de la revista Wired. Cuando terminamos, estaba hablando de estafas románticas; por ejemplo, cuando alguien se comunica con usted a través de un mensaje de texto o en línea, se gana su afecto y confianza y lo atrae a lo que dicen que es una gran oportunidad de inversión que resulta ser una estafa para obtener su dinero.

Entonces, las personas que se comunican con las víctimas son víctimas mismas. Cuéntenos la historia de cómo la persona que le filtró toda esta información se convirtió en víctima y se vio obligada a apuntar a personas y pedirles que invirtieran.

GREENBERG: Bueno, se ha prestado mucha atención, sí, a las víctimas de estas estafas. Pero el verano pasado recibí un correo electrónico del servicio de correo electrónico cifrado Proton Mail. No había línea de asunto, pero decía: Soy ingeniero informático. Estoy atrapado en un complejo de estafas en la región del Triángulo Dorado de Laos. No puedo salir de aquí y todavía me veo obligado a trabajar aquí. Pero quiero filtrarte, Andy, todo lo que pueda para exponer este lugar y el crimen que se está cometiendo aquí.

Y entonces, ya sabes, respondo a esto. Por supuesto, no estaba seguro de si esto era real o una estafa en sí. Pero, con esta fuente, cambié a la aplicación de mensajería cifrada Signal con mensajes que desaparecen por su seguridad y comencé esta conversación que duraría meses. De hecho, sabes, todavía estoy en contacto con esta persona. Y eventualmente no sólo me revelaría todos estos secretos, como había prometido.

Y, por cierto, me pidió que lo llamara; en esta primera conversación, me pidió que lo llamara Red Bull. Me contó su historia de cómo era un ingeniero informático que había obtenido un diploma en una universidad de la India. Pensó que le habían ofrecido un trabajo como director de TI en el Sudeste Asiático. Pero le dijeron que tenía que volar a Tailandia y luego cruzar la frontera hacia la región del Triángulo Dorado de Laos, este tipo de zona económica especial que está controlada en gran medida por intereses comerciales chinos y, según me enteré más tarde, resulta que está controlada en gran medida por organizaciones criminales chinas.

BRUTO: Entonces, una vez que llegó al complejo donde básicamente fue esclavizado, no solo confiscaron su pasaporte. Le dijeron que la única manera de recuperarlo es comprándolo de nuevo y, ya sabes, te pagarán por hacer este trabajo. ¿Cuál fue el problema con esa lógica?

GREENBERG: Es interesante porque algunos de estos complejos fraudulentos impulsados ​​por la trata de personas son en realidad prisiones donde se encadena y golpea a las personas. Pero esto, como usted quiere decir, era más bien una situación de servidumbre por deudas. Le dijeron que debía miles de dólares a sus captores; que, ya sabes, el costo de llevarlo allí, que su alojamiento y comida significaban que estaba en deuda con ellos. Y solo podía devolverlo estafando a las víctimas y ganando una comisión, que eventualmente podría usar para pagar su contrato, entre comillas, porque todo esto era una ilusión.

Existía este tipo de modelo muy engañoso en el que los jefes de este complejo les decían que aquí pueden hacerse ricos. Puedes volver a casa con dinero, ya sabes, al pueblo de donde vienes. Pero sólo si estás lo suficientemente motivado para llevar a cabo estafas realmente grandes, y te pagarán un pequeño porcentaje de eso y te volverás rico.

Pero mientras tanto, él y todos sus compañeros de trabajo que fueron esclavizados en este edificio en realidad fueron multados constantemente por no cumplir con sus cuotas de contacto, por no mantener sus perfiles falsos en línea lo suficiente, por no llegar a trabajar exactamente a tiempo; situaciones verdaderamente trágicas de esclavitud moderna, pero disfrazadas como una especie de piso de ventas corporativo donde, ya sabes, sus jefes les enviaban estos mensajes inspiradores todos los días diciendo, comuníquese con el próximo cliente como si fuera a cambiar su vida. Actúa como si tuvieras algo de valor, porque lo tienes. Tenemos una misión aquí para cambiar vidas. Una retórica extraña y orwelliana como esta cuando, de hecho, todos estaban atrapados allí, haciendo esto en contra de su voluntad y llevando a cabo algo que fue increíblemente dañino y criminal.

BRUTO: ¿Cómo se utiliza la IA para escribir los escenarios, generar diálogos y crear personajes fraudulentos?

GREENBERG: Bueno, Red Bull me dijo que usó ChatGPT y el chatbot chino de IA DeepSeek, y que todos en el complejo estaban capacitados para hacer esto. Y esta era simplemente una forma básica de idear nuevos temas de conversación y pulir su lenguaje; de ​​alguna manera, nunca se quedaban sin estos giros de frase atractivos e incluso, ya sabes, fragmentos de, como, inspiración, ya sabes, poesía y cosas así como, simplemente, la frase perfecta para decirle buenas noches a alguien de una manera que, ya sabes, resonara y lo dejara con este buen sentimiento.

Y entonces, estos chatbots de IA fueron su compañero constante y muy útiles para ellos en términos de su lenguaje. Pero lo más importante fue que también usarían videos deepfakes. Esto fue raro. Ya sabes, lo harían: sus jefes les dijeron que intentaran disuadir a la víctima de hacer una videollamada.

Por supuesto, la persona del otro lado siempre está intentando hacer una videollamada para ver a la persona de la que está enamorado. Pero les dijeron que inventaran excusas. Di que no… ya sabes, que no puedes hacerlo durante tu jornada laboral. Estás demasiado cansado. Eres lo que sea: algo que simplemente retrasar hasta que, de vez en cuando, pudieran hacer uso de un modelo que básicamente trabajaba durante todo el día en esta única sala del complejo y era su modelo de video deepfake. Luego tendrían un chat de video con este modelo, pero usarían software deepfake para alterar su apariencia para que coincida con cualquier foto que hayan enviado inicialmente a la víctima, de modo que a la víctima realmente le parezca que están hablando exactamente con la persona de la que han visto una foto, y la ilusión está completa.

Ya sabes, el software de vídeo deepfake puede ser muy sofisticado. En particular, este software chino llamado Haotian del que he visto demostraciones. Pero no es perfecto. Y creo que lo que importa aquí es que la víctima, en el momento en que ocurrió la videollamada, solo quería creer que era real. Y por eso pasan por alto los defectos. Ellos los ven. Quizás solo sea un problema técnico en Internet o algo así. Y muerden el anzuelo.

BRUTO: Entonces, estafas como esta arrojan una red muy amplia. Y cuanto más grande sea la red, mayor será la probabilidad de que alguien muerda, ¿verdad? Entonces, supongo que los números de teléfono de texto se generan de la misma manera que todas esas llamadas automáticas que recibimos todos los días.

GREENBERG: Así es. Ya sabes, todos recibimos estos mensajes de texto. Pero muy a menudo los estafadores en estos recintos (Red Bull también) fueron entrenados para revisar perfiles de Facebook y enviar mensajes de Facebook Messenger a personas que parecían también vulnerables: a hombres mayores, por ejemplo, a hombres ricos.

Así que esto no fue del todo un enfoque aleatorio, ya sabes, de rociar y rezar para estafar, aunque, ya sabes, vemos que eso también sucede todo el tiempo. A veces también había cierta focalización. Y los patrones le decían cosas a Red Bull y a sus compañeros de trabajo forzado como, ya sabes, no te concentres sólo en las grandes ciudades de Estados Unidos, como Chicago y Nueva York. Hay gente rica, tal vez no lo entiendas, pero hay gente rica en lugares como, ya sabes, en el Sur y el Medio Oeste. Así que asegúrese de apuntar a ellos también. Entonces no, no es del todo aleatorio. A veces está dirigido hasta cierto punto, pero aún así se hace a escala masiva. Y la mayor parte de lo que Red Bull hizo durante todo el día, todos los días, fueron este tipo de intentos de acercarse.

BRUTO: Entonces, ¿qué espera que la IA pueda contribuir a futuras estafas?

GREENBERG: Bueno, por ahora, la IA es este tipo de herramienta que ayuda a los estafadores humanos. Pero creo que el siguiente paso, y ya estamos empezando a verlo, es la estafa con IA totalmente autónoma. Y, de hecho, apenas la semana pasada, Anthropic, la compañía de inteligencia artificial, reveló este estudio de caso en un informe en el que una organización china creó 20 aplicaciones de citas que estaban completamente pobladas de inteligencia artificial que simplemente llevaban a cabo, esencialmente, estafas románticas en las que la víctima solo tenía que seguir pagando para continuar la conversación.

Y en esta aplicación de citas, la mayoría de las personas, entre comillas, con las que hablaban las víctimas eran en realidad IA totalmente autónoma. Y fueron completamente engañados y pagaron en esta aplicación para continuar la conversación con alguien que pensaban que era real y estaba interesado en ellos, pero que en realidad era solo un gran modelo de lenguaje. Ese parece ser el futuro.

Y también cubrí recientemente un estudio que en realidad demostró que durante gran parte del proceso de estafa, la IA es en realidad mejor que un ser humano (más receptiva, más comprometida y atenta que un ser humano) a la hora de crear esta relación, que es la gran mayoría de lo que estas estafas intentan hacer antes de entrar en este juego final en el que solicitan un pago.

BRUTO: Mi invitado es Andy Greenberg, escritor senior de la revista Wired. Estamos hablando de su investigación sobre un grupo de ciberdelincuentes en Laos detrás de lucrativas estafas románticas. Estaremos de vuelta enseguida. Soy Terry Gross y esto es AIRE FRESCO.

(SONIDO SONIDO DE LA MÚSICA)

BRUTO: Esto es AIRE FRESCO. Soy Terry Gross. Volvamos a mi entrevista con Andy Greenberg, escritor senior de la revista Wired. Cubre piratería, ciberseguridad y vigilancia. Estamos hablando de estafas cibernéticas.

Cuando terminamos, nos estaba diciendo que una de las estafas más lucrativas, la estafa romántica, a menudo la llevan a cabo personas que están retenidas contra su voluntad por organizaciones criminales en el sudeste asiático. Greenberg fue contactado por un joven ingeniero informático que utilizaba el seudónimo de Red Bull y lo engañó para que se mudara de la India a Laos con la promesa de un buen trabajo en TI. Cuando llegó allí, le confiscaron el pasaporte. Le dijeron que la única manera de salir libre era ganar comisiones con el dinero que estafó a las víctimas.

Entonces, ¿cuál estimaría usted que es el porcentaje de personas que realmente caen en la estafa y regalan miles, decenas de miles o los ahorros de toda su vida?

GREENBERG: Creo que todo este grupo de alrededor de 30 estafadores solo ganó alrededor de $ 2,2 millones durante el período de tres meses que Red Bull registró y nos filtró. Pero este es un juego de números. Entonces, ya sabes, este es un grupo pequeño dentro de un complejo. Y hay docenas de estos compuestos en Laos, luego muchos, muchos más en Camboya y Myanmar. Entonces puedes ver cómo, ya sabes, esto suma decenas de miles de millones de dólares al año.

GROSS: Entonces descubrieron a su fuente, no por hablar con usted, sino por intentar escapar. ¿Podría describir entonces el castigo al que fue sometido?

GREENBERG: Entonces, después de aproximadamente un mes de que Red Bull me filtrara materiales, en Wired dijimos, ya sabes, esto es muy arriesgado. De hecho, parecía que la seguridad estaba aumentando en el recinto. Red Bull me dijo que había visto nuevas cámaras de vigilancia instaladas en su oficina, una de las cuales estaba encima de su escritorio. Así que en Wired dijimos que teníamos que dejar esto. Nuestros informes han terminado por ahora. Y hablaremos cuando salgas del complejo. Y, por supuesto, tampoco publicaremos la historia hasta entonces. Entonces Red Bull, en ese momento, me sorprendió diciendo, bueno, tengo que irme ahora, entonces no puedo vivir aquí.

Era, entre otras cosas, un estafador muy ineficaz. Así que estaba completamente arruinado y subsistiendo sólo con la comida que les daban en la cafetería del complejo, que era básicamente arroz y estas verduras que, según él, sabían a químicos extraños. Y se sentía enfermo todo el tiempo y odiaba lo que estaba haciendo y me dijo que iba a intentar escapar. Y la forma en que intentó hacerlo fue falsificando un documento de la policía india de su ciudad natal, una carta policial falsa que decía que estaba bajo investigación. Y quería mostrárselo a sus jefes y decirles: tengo que ir a casa para solucionar esto o ustedes también se meterán en problemas. Volveré tan pronto como haya convencido a la policía de que todo está bien.

Intenté disuadirlo de esto. Pero siguió adelante con este plan. Y la falsificación fue detectada inmediatamente. Y sus jefes lo metieron en una habitación, lo golpearon, lo patearon, lo mataron de hambre, lo interrogaron y, en un momento, incluso lo drogaron, le dieron este polvo blanco en un vaso de agua y le dijeron que lo bebiera. Y creo que debe haber sido algún tipo de estimulante. Lo hizo sentirse más hablador, pero en realidad hizo que le brotara urticaria en la piel. Creo que querían sacarle la verdad sobre cuáles eran sus verdaderas intenciones. Cuando, en realidad, lo único que quería era volver a casa. Nunca se enteraron de que me estaba hablando y, si lo hubieran sabido, estoy bastante seguro de que lo habrían matado.

BRUTO: ¿Cómo salió finalmente?

GREENBERG: Sucedió que durante este período en el que Red Bull estaba siendo tratado casi como un perro callejero en este complejo, simplemente abusado horriblemente, se enteró de que el complejo tenía que reubicarse, que los jefes, al parecer, habían recibido un aviso sobre una inminente redada policial por parte de la policía del Triángulo Dorado de Laos. Resultó que se trataba de una especie de ataque performativo que en realidad no cerró nada. Pero los patrones no parecían saberlo. Entonces tuvieron que mudarse.

Inicialmente, trasladaron la oficina a su dormitorio. Y todos tenían que intentar trabajar en los dormitorios abarrotados. Y esto realmente permitió a Red Bull; sorprendentemente, aprovechó esta oportunidad para obtener aún más secretos de su teléfono del trabajo, enviándolos a su teléfono personal. Y también vio la oportunidad de decirles a sus jefes, ya saben, claramente soy un peso muerto para ustedes durante este tiempo en el que ya están teniendo muchos problemas para realizar su trabajo. Sólo déjame ir. Y me libraré de ti si puedes liberarme. Y, sorprendentemente, para mí, de todos modos, estuvieron de acuerdo. Y básicamente lo echaron.

BRUTO: Entonces, en el contacto inicial con usted, utilizó un seudónimo, Red Bull. Pero finalmente reveló su verdadero nombre, ¿cuál es?

GREENBERG: Mohammad Muzahir. Y, de hecho, visité a Mohammad en la India después de su regreso del complejo, antes de publicar nuestro artículo, lo entrevisté allí y hablé extensamente con él sobre si quería revelar este nombre públicamente. Y él muy claramente decidió que así era, que quería dar la cara. De hecho, también apareció en un vídeo que hicimos.

Y eso es porque quiere inspirar a la gente a luchar contra estas organizaciones criminales, a defenderse como él lo hizo. Y quiere hacerlo con su propio nombre y rostro. Esa fue su elección. Por supuesto, esto conllevaba riesgos que me persiguen incluso ahora. Pero creo que fue algo muy valiente. Y, de hecho, es una persona extraordinaria, una de las fuentes más increíbles con las que he tenido la oportunidad de trabajar.

GROSS: Bueno, déjame volver a presentarte. Si acaba de unirse a nosotros, mi invitado es Andy Greenberg, escritor senior de la revista Wired. El artículo que escribió sobre la estafa que hemos estado discutiendo se titula “Él filtró los secretos de un compuesto fraudulento del sudeste asiático. Luego tuvo que salir con vida”. Volveremos enseguida después de un breve descanso. Esto es AIRE FRESCO.

(SONIDO SONIDO DE “AXIS” DE JOAN JEANRENAUD)

BRUTO: Esto es AIRE FRESCO. Volvamos a mi entrevista con Andy Greenberg, escritor senior de la revista Wired. Cubre piratería, ciberseguridad y vigilancia.

Por eso quiero hablar con ustedes sobre la ciberseguridad y la capacidad de los países para piratear nuestra infraestructura. Cuando Estados Unidos empezó a bombardear Irán y quedó claro que estábamos en guerra, uno de mis primeros pensamientos fue: ahí va nuestra agua, ahí va nuestra red eléctrica, porque sabemos que se pueden piratear. Sabemos que Irán ya ha realizado algunos ataques. Sabemos que sus aliados, como Corea del Norte y Rusia, tienen la capacidad de hackearnos. Y escribiste una historia increíble sobre un juego de guerra cibernética que involucra a China. Entonces, permítanme preguntarles primero: ¿cuáles creen que son las capacidades de Irán para piratear nuestra infraestructura en este momento? ¿Ya han hecho avances en eso?

GREENBERG: Entonces, en mayo de este año, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, el tipo de agencia federal de ciberdefensa, advirtió que los piratas informáticos iraníes en medio de esta guerra iniciada por Estados Unidos estaban tomando represalias atacando la infraestructura crítica estadounidense y específicamente estos sistemas de control industrial, que es un tipo de tecnología que cierra la brecha entre computadoras digitales y equipos físicos, incluso en lugares como las redes eléctricas y las empresas manufactureras y de servicios públicos de agua.

Y luego, en agosto, empezamos a ver que un puñado de empresas de servicios de agua en Minnesota estaban siendo atacadas y no estaba claro quién estaba detrás de esto. Pero luego los ataques comenzaron a extenderse, eventualmente a otros 11 estados. El New York Times fue el primero en informar que, sí, de hecho, los funcionarios sospechaban que eran piratas informáticos iraníes los que estaban llevando a cabo esto. En Wired obtuvimos un memorando de la industria de servicios de agua que vinculaba esos ataques con la advertencia anterior de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, confirmando que, sí, era Irán quien estaba llevando a cabo esta ola sin precedentes de ataques cibernéticos contra las empresas de servicios de agua estadounidenses.

Quiero decir, nunca hemos visto algo como esto, y ahora ha afectado a más de cien empresas de agua de Estados Unidos. De hecho, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales hizo un análisis de todos estos ataques cibernéticos al agua estadounidense y descubrió que sólo una empresa de servicios públicos en Georgia se había visto realmente afectada en lo que describió como un grado medio. Y eso significó que había perdido presión de agua y tuvo que decirle a sus clientes que necesitaban hervir el agua porque había riesgo de contaminación. En otros casos, la mayoría de estas utilidades simplemente perdieron la capacidad de enviar comandos a sus equipos. Perdieron el control temporalmente. Fueron excluidos. Hubo un apagón. Se recuperaron sin ningún riesgo real para los seres humanos.

BRUTO: En agosto usted escribió una historia muy alarmante sobre cómo China ya se ha posicionado dentro de la infraestructura estadounidense. ¿Qué sabemos sobre lo que China ya ha hecho?

GREENBERG: Bueno, retrocediendo un poco, en 2023, Microsoft y, ya sabes, un grupo de agencias federales de EE. UU., incluida la Agencia de Seguridad Nacional, revelaron que este grupo de hackers chinos llamado Volt Typhoon había irrumpido en la red eléctrica y en las redes informáticas de telecomunicaciones, principalmente alrededor de instalaciones militares en los EE. UU. continentales y Guam. Ahora, esto fue muy alarmante porque parece que, según estas agencias gubernamentales y Microsoft, estos hackers chinos estaban preposicionando, como ellos dicen, plantando código malicioso, malware que podrían usar en el momento que quisieran para interrumpir el suministro eléctrico a las bases militares.

Y, ya sabes, la teoría que se desarrolló fue que tal vez se estaban preparando para algo como la invasión china de Taiwán y querían poder retrasar o interrumpir una respuesta estadounidense a esa invasión. Y, de hecho, durante el año siguiente, empezó a quedar claro que Volt Typhoon, este grupo de hackers chinos, en realidad también había irrumpido en toneladas de infraestructura civil. Hablé con el jefe de seguridad de una empresa de servicios públicos en Littleton, Massachusetts, esta ciudad de aproximadamente 10.000 habitantes, y no tenía idea de por qué estos piratas informáticos militares chinos querrían obtener la capacidad de interrumpir el flujo de electricidad y agua a su ciudad.

Pero la teoría dentro de la comunidad de ciberseguridad ahora se ha adaptado para convertirse en que China está tratando de obtener la capacidad de distraer y perturbar no solo al ejército estadounidense, sino a la sociedad estadounidense en su conjunto, que esto podría ser una especie de preparación para una especie de piratería catastrófica de la infraestructura civil en Estados Unidos que causaría un caos social, como me lo han descrito muchos funcionarios gubernamentales y expertos en ciberseguridad.

BRUTO: Entonces, las personas invitadas a participar en este juego de guerra eran líderes de compañías de seguros, lo que te pareció una especie de grupo extraño al ser invitado y también te hizo pensar que esto podría ser bastante aburrido, lo cual no lo fue. Pero también hubo una buena razón para invitar a las compañías de seguros, que me gustaría que me explicaran brevemente.

GREENBERG: Bueno, resulta que muy a menudo la víctima de un ataque cibernético, su primera llamada es a su compañía de seguros, que luego es, ya sabes, a través de ese seguro cibernético que pagan, que desbloquea el dinero que luego usan para contratar defensores, abogados y personal de respuesta a incidentes. Por eso, en realidad, las empresas de seguros cibernéticos son increíblemente importantes en la respuesta a este tipo de ataques.

BRUTO: Entonces, el juego de guerra planteó la pregunta de ¿a quién se lo cuentas? Por ejemplo, si usted es una compañía de seguros y descubre que se han cerrado 5.000 sistemas de agua, ¿a quién se lo cuenta? ¿Y cómo refleja eso tus valores?

GREENBERG: Bueno, yo diría que el verdadero quid de todo este juego fue cuando a los jugadores de rol, a estos ejecutivos de seguros, se les preguntó: ¿adónde van a enviar su dinero primero? ¿A quién priorizas? Por ejemplo, ¿quieres primero remediar, ya sabes, las ciudades hospitalarias para intentar salvar vidas humanas? ¿Se concentra en sus clientes más importantes porque tiene contratos con ellos y está obligado legalmente y, a través de su modelo de negocio, a ayudarlos primero? En este juego, de hecho, los oficiales militares les decían a los ejecutivos de seguros que primero hay que ayudar a las bases militares por nuestros intereses de seguridad nacional.

Para crédito de todos los presentes, todos estos ejecutivos dijeron, al menos inicialmente, que se concentrarían en salvar vidas humanas. Pero entonces un tipo, un ejecutivo, levantó la mano y dijo: No sé si eso es realista. Tenemos obligaciones legales con nuestros clientes y no sé si podemos ignorar las demandas del gobierno y los militares cuando hablan de nuestro interés estratégico nacional. Eso significaba quizás sacrificar vidas, vidas estadounidenses, para cumplir con esas otras prioridades. Así que fue un momento muy aleccionador en esta sala.

GROSS: Me parece a mí, y a mucha gente, que estamos en un punto muy aterrador en el desarrollo de la IA y en la piratería en el que nos sentimos cada vez más vulnerables como individuos y como país. ¿Qué sientes ahora?

GREENBERG: Creo que, ya sabes, después de haber cubierto la guerra cibernética en Ucrania y haber escrito un libro sobre ciberataques catastróficos llevados a cabo por un grupo de hackers ruso llamado Sandworm, acabo (risas) de aprender a vivir con este miedo a la guerra cibernética entre las muchas otras catástrofes que se ciernen sobre la sociedad estadounidense. Y fue sólo en un juego de guerra como el que asistí con estos ejecutivos de seguros que de repente se vuelve real. Y es absolutamente escalofriante imaginar los efectos en cascada de esto y las formas en que tendría víctimas muy reales, y que es algo para lo que simplemente no estamos preparados.

BRUTO: Andy Greenberg, muchas gracias.

GREENBERG: Gracias, Terry. Aprecio la conversación.

BRUTO: Andy Greenberg es escritor senior de la revista Wired y autor del próximo libro “The Grayscale: True Stories Of Hackers, Outlaws And Vigilantes From The Online Underground”. Después de una breve pausa, Kevin Whitehead, nuestro historiador del jazz, celebra el centenario del nacimiento de John Coltrane. Esto es AIRE FRESCO.

(SONIDO SONIDO DE LA MÚSICA)

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