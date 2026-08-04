Hombre acusado de incendio provocado en el mayor de los tres grandes incendios en Spokane, Washington

Un residente de Spokane, Washington, de 37 años, con una condena previa por homicidio involuntario, fue arrestado el lunes en relación con el mayor de los tres incendios forestales de la región, que ha desplazado a miles de personas y destruido cientos de estructuras, dijeron las autoridades.

Aaron Farinacci, de 37 años, fue detenido sin incidentes con la ayuda de un equipo SWAT después de que un juez firmara una orden judicial basada en una acusación de incendio provocado en primer grado, dijo el sheriff del condado de Spokane, John Nowels, en una conferencia de prensa vespertina.

Farinacci estaba detenido con una fianza de un millón de dólares, dijo. No estaba claro si había sido acusado formalmente o si tenía un abogado, y la oficina del defensor público del condado de Spokane no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes por la noche.

Farinacci fue arrestado después de que la policía dijera que un testigo informó haber visto a un hombre cerca del incendio Old Trails poco antes de que comenzara alrededor de las 10 am del sábado, dijo Nowels. El testigo le dijo a la policía que el hombre estaba mirando entre los árboles y luego fue visto agachado al costado de una carretera cerca de un pasto, antes de que “se levantara y pareciera muy nervioso” y se alejara, dijo Nowels.

La gente observa el incendio de Old Trails en Spokane el sábado. Joven Kwak / AP

Los agentes detuvieron a Farinacci el mismo día aproximadamente a media milla de donde comenzó el incendio y lo interrogaron, pero finalmente fue liberado, dijo Nowels. Tenía cerillas impermeables y un encendedor de butano, que podrían haberse utilizado para provocar los incendios, dijo Nowels.

El domingo, los detectives de delitos mayores pudieron vincular al sospechoso con el incendio “y determinaron que el origen del incendio fue exactamente donde los testigos habían visto al Sr. Farinacci arrodillado en el césped”, dijo Nowels.

Se sabía que Farinacci caminaba por el área antes y había sido interrogado sobre “comportamiento relacionado con incendios provocados” en el pasado, aunque nunca fue arrestado ni condenado por eso, dijo el fiscal del condado de Spokane, Preston McCollam.

Farinacci tiene antecedentes penales en Arizona, dijo McCollam, incluida una condena por homicidio involuntario. Los registros públicos indican que fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2012 por un asesinato en el condado de Maricopa en 2010.

Con 3.619 acres, el incendio Old Trails es el más grande de los tres principales incendios que arden en la región de Spokane.

Los incendios destruyeron aproximadamente 700 estructuras y provocaron la evacuación de 67.000 personas en el área de Spokane, dijo el lunes el comandante federal de incidentes Tom Clemo. En conjunto han quemado más de 8,000 acres y el lunes por la noche estaban contenidos en un 0%.

Nowels dijo que no hay evidencia que conecte a Farinacci con los otros dos grandes incendios en la región. Está previsto que comparezca ante el tribunal el martes, dijo McCollam.