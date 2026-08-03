Ceuta: La UE pide fronteras más fuertes tras las entradas de inmigrantes a territorio español

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido una “acción unida” en materia de seguridad fronteriza tras la caótica afluencia de decenas de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos al enclave español de Ceuta la semana pasada.

España estima que alrededor de 69.500 inmigrantes han regresado a Marruecos, superando las estimaciones iniciales de 50.000. El número oficial de muertos en el lado español de la frontera es de 72 y 11 en el lado marroquí.

El martes, los ministros del Interior de la UE mantendrán conversaciones de emergencia por videoconferencia para discutir el tema.

Las escenas en Ceuta han tensado las relaciones entre algunos de los 27 estados miembros de la UE.

En una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, von der Leyen elogió su “rápida gestión” de la crisis.

Pero añadió: “A partir de este incidente, queda claro que debemos hacer más para fortalecer aún más nuestras fronteras en puntos críticos”.

En respuesta a los cruces de Ceuta, Italia suspendió temporalmente el acuerdo Schengen con España.

El acuerdo Schengen elimina los controles fronterizos y ahora abarca a más de 450 millones de personas y 29 países de Europa.

Finlandia y Dinamarca respaldaron la medida de Italia, mientras que el primer ministro checo, Andrej BabiÅ¡, instó a una suspensión temporal de la membresía de España en Schengen.

Sánchez respondió que tenía “serias preocupaciones” sobre algunos gobiernos europeos y señaló que Ceuta no formaba parte del espacio Schengen.

Si bien la mayoría había mostrado “apoyo y solidaridad”, dijo, otros gobiernos europeos habían optado por atacar a España, “impulsados ​​por prejuicios, noticias falsas, ignorancia o interés político”.