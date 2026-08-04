Kieran Tierney muestra valor cuando comienza la defensa del título del Celtic

Hoy se informó que Osasuna había preguntado por Tierney, aunque ese mismo artículo sugería que los jefes del Celtic rechazarían cualquier oferta por el jugador de 29 años.

Dada la falta de opciones en esa posición y también la importancia de Tierney para los campeones de la liga, esto no es una sorpresa.

“Kieran no irá a ninguna parte, ama el club de fútbol”, dijo su ex capitán Scott Brown en Sportsound.

“Nunca se sabe lo que puede pasar, pero me encanta ver jugar al pequeño, me encanta su pasión. Cuando hay un 50-50, él gana, cuando una pelota entra en el área, mete la cabeza en ella.

“También es la calidad del otro lado. Puedes ver por qué se fue al Arsenal. Otros equipos querrán eso, y el Celtic tiene suerte de tener estos tres”. [Tierney, McGregor and James Forrest] durante tanto tiempo.”

El capitán del club, McGregor, es otro que impresionó en el primer partido de la liga, pero también ha habido rumores de que podría estar a punto de salir. Esos rumores parecen haberse calmado en las últimas semanas.

“Callum se ha retirado de Escocia, por lo que ha tenido tiempo libre y parece muy fresco”, dijo Brown. “Él es el cerebro de esta época, tiene comprensión y liderazgo.

“Si algún niño pequeño está mirando, observe a Callum McGregor, observe a Kieran Tierney, observe a James Forrest. No estarás en un club de fútbol como este por tanto tiempo si no puedes entender el otro lado del juego”.