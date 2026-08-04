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Perdón por la extensa analogía que se presenta a continuación, pero como el presidente Donald Trump es fácilmente el mejor golfista entre todos los presidentes, juega bien.

¿No me crees sobre la valoración del mejor golfista? Pregúntale a ChatGPT o a cualquier agente de IA. No es ni remotamente una pregunta cerrada.

Habiendo sido caddie desde 1966, he llevado muchos palos, rastrillado muchas trampas y sostenido muchos bolos. “Pipeline Joe Day” fue el mejor caddie de último año para el que he sido caddie, y se ganó su apodo entre los aficionados al golf porque manejó 16 o 17 de 18 calles o greens hasta bien entrados los 80 años, pero como perdió distancia cuando cruzó la marca octogenaria, la mayoría de los birdies desaparecieron. Incluso los mejores juegos cortos entre los seniors pueden salvar el par pero no lograrán muchos birdies.

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El presidente Trump rutinariamente puede recortar un golpe del par en cualquier hoyo, y no sorprendería si hubiera un águila o dos cada mes de rondas.

Pero, como ningún golfista es perfecto, es probable que el presidente haya tenido algunas rondas horribles y algunos hoyos muy malos. No es malo “Tin Cup” Kevin Costner, pero sí malo. Debe hacer “OB” en su drive al menos ocasionalmente, y un tres putt además de tres desde el tee… bueno, eso suele ser un terreno de triple bogey incluso para los muy buenos aficionados y la mayoría de los profesionales.

Como incluso los mejores golfistas, cada presidente toma una decisión o tres en casi cada ronda. Si un presidente ha tenido alguna vez un mes perfecto con días perfectos, yo no lo sé. Así que se cometerán errores, y el presidente Trump cometió uno grande el fin de semana pasado.

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“Informes confiables de una variedad de fuentes confirman que el presidente Trump había ordenado una importante escalada de combate con Irán durante el fin de semana pasado solo para cancelarla el sábado por la noche. Algunos de nuestros aliados estaban preparados para participar, pero otros instaron a retrasarlo”.

Es la segunda vez que el presidente Trump cancela el regreso a importantes operaciones de combate que continuarían ininterrumpidamente durante las semanas que se necesitarían para intentar derrocar el régimen restante en Irán dirigido por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (“CGRI”). Casi no se les presta atención a los títeres civiles del régimen restante. Ahora hay una dictadura militar dentro de Irán.

“Sólo queremos ganar”, declaró el presidente Trump en la reunión de gabinete en Camp David la semana pasada. Esa fue una declaración clara y sincera del final del juego: un regreso al Estrecho de Ormuz genuinamente abierto, junto con un abandono verificable de la campaña de décadas de armas nucleares del régimen iraní.

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El presidente Trump sabe que el IRGC miente y que hace trampa. Ha dicho muchas veces que los negociadores del régimen pasarán horas hablando sobre el programa nuclear en reuniones cerradas, y luego inmediatamente se acercarán a los micrófonos y declararán que el programa nuclear no se discutió en absoluto en las mismas reuniones.

“Son escoria”, ha dicho. El Secretario de Estado Rubio ha declarado: “Esta gente está loca”. Ambos son correctos.

Valía la pena intentar el MOU original. Siempre pensé que era una señal de medio tiempo en la batalla y que después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, el presidente Trump exigiría la implementación inmediata de un régimen de inspecciones rigurosas en cada sitio conocido o sospechoso de albergar parte del programa de armas nucleares de Irán –incluida la “Montaña Pickaxe”- como las condiciones necesarias sin las cuales se reanudarían las principales operaciones de combate y continuarían indefinidamente golpeando al inestable régimen hasta que se desmoronara en tiempo real.

Pero el IRGC salió primero del vestuario y rompió el MOU. Desde entonces, han vuelto a romper un acuerdo para intercambiar un alto el fuego por un Estrecho abierto y lanzaron un ataque sorpresa contra nuestro ejército en Jordania. Son el polo opuesto de los negociadores de “buena fe” y siempre lo han sido.

No hay razón para creer que el IRGC no volverá a mentir y hacer trampa. Es lo que son y lo que siempre han sido desde que el ayatolá Jomeini lideró la revolución para derrocar al Sha en 1979. Desde entonces, los negociadores del régimen iraní han engañado tanto al presidente Carter como al presidente Obama de manera integral y a otros presidentes hasta cierto punto, pero nunca han engañado a Donald Trump.

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Hasta este pasado fin de semana. El presidente lanzó un gran corte más allá de los marcadores de fuera de límites. Todos lo vieron. Todo el mundo sabe que el presidente ahora está pegando tres en el tee.

¿Podrá luchar y salvar el par? Sí, porque es un par 5 largo. ¿Podrá ganar el partido de forma decisiva? Sí, pero no si sigue jugando de esta manera. No si vuelve a ponerse nervioso.

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Cualquiera que haya sido caddie de un muy buen golfista en un partido debe conocer la verdad del cuadro de mando a mitad de ronda, así como el potencial de cambiar ese partido, a veces rápidamente. Pero sólo el presidente puede hacer eso. No nuestros aliados. No sus asesores. Ciertamente no los medios heredados.

Donald Trump ha sorprendido y, de hecho, sorprendido a sus críticos durante sus casi doce años en la política. Espero que tenga al menos una gran sorpresa más guardada.