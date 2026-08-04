Panel de Ética de la Cámara de Representantes recomienda censurar a Chuck Edwards tras acusaciones de acoso

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Graeme Sloan/Getty Images

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes recomienda que el representante Chuck Edwards sea censurado por “conducta persistente, poco profesional e inapropiada hacia dos jóvenes empleadas”.

El comité ha estado investigando al republicano de Carolina del Norte durante meses y publicó su informe de 20 páginas el lunes.

El comité bipartidista dijo que no encontró evidencia de que el congresista hiciera proposiciones a su personal o participara en actividades sexuales con ellos.

El informe afirma que en su entrevista con el comité, Edwards afirmó que entendía el “acoso sexual”.

“[He] Parecía creer que al evitar el contacto físico inapropiado, los comentarios explícitamente sexuales y, ocasionalmente, decirle al personal que eran libres de ponerle límites, se había inmunizado contra tal cargo”, se lee en el informe. “Ese no es el caso”.

El panel investigó las acusaciones de que Edwards, quien asumió el cargo en 2023, pudo haber creado un ambiente de trabajo hostil y haber participado en acoso sexual.

En una declaración, un portavoz de la campaña de reelección de Edwards discrepó con el informe del panel, alegando que el personal del comité “se ha encargado de escribir sus propias reglas basadas en una interpretación que es inconsistente con el estado de derecho escrito o las reglas de la Cámara”.

“El representante Edwards espera que se limpie su nombre y trabajará para garantizar que se arroje toda la luz sobre este proceso y que cada miembro del Congreso y el público puedan ver el intento de dañar al congresista que no ha causado ningún daño a otros”, dijo el portavoz Paul Shumaker.

En una refutación separada al informe del comité, los abogados del congresista dijeron que el panel no había logrado demostrar que los empleados expresaron su malestar a Edwards.

“Al representante Edwards se le ha negado la oportunidad de impugnar las acusaciones fácticas que le garantizan las normas de la Cámara”, escribieron. También dijeron que el congresista “lamenta sinceramente que su comportamiento haya creado malestar” para cualquiera de los dos empleados.

La investigación detalla sus interacciones con dos jóvenes empleadas, incluso colmarlas de “obsequios lujosos y recurrentes”, incluidas joyas por un total de más de 1.000 dólares, carteras de diseñador, armas, zapatos, flores, una computadora portátil y un teléfono celular, una batidora KitchenAid, vacaciones y cenas individuales.

El informe también encontró que el congresista hizo comentarios sobre las apariciones de estos empleados, los invitó a cenas íntimas y vacaciones, y les envió notas “sobre su efusivo cariño”.

El informe dice que ambas mujeres intentaron comunicar su malestar por el comportamiento de su jefe y que, finalmente, un miembro del personal superior habló con Edwards en su nombre.

Ese empleado testificó que Edwards, de 65 años, dijo que “no entendía la relación única” que él tenía con ellos.

Edwards cooperó con la investigación del comité, que incluyó 16 entrevistas a testigos, incluido el propio congresista, y más de 1.500 páginas de pruebas.

El comité votó a favor de emitir este informe el 22 de julio.

La Cámara está actualmente en receso, por lo que la censura en sí no se produciría al menos hasta septiembre. Una censura es el castigo más fuerte que el panel puede recomendar, aparte de la expulsión. Es equivalente a una vergüenza pública en la Cámara.