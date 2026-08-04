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65.000 personas obligadas a evacuar por los incendios de Spokane

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Gabriel Sánchez
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65.000 personas obligadas a evacuar por los incendios de Spokane

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Tres incendios forestales en Spokane, WA, han destruido más de 700 estructuras y obligado a decenas de miles de personas a huir a un lugar seguro. Morgan Chesky de NBC News informa desde el interior de la zona de incendio.3 de agosto de 2026

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