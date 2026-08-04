La WNBA no dice nada sobre la oferta de Clay Travis de pagarle a Las Vegas Aces $ 10 millones para vencer al equipo masculino de secundaria

La WNBA se ha visto una vez más envuelta en una controversia, gracias en gran parte a la reacción de los comentarios de Sophie Cunningham sobre la competencia masculina en los deportes femeninos.

Cuando Cunningham dijo que los atletas masculinos transgénero no deberían competir en deportes femeninos, se hizo eco de una posición compartida por entre el 80% y el 90% del público estadounidense. Y también uno respaldado por las realidades de la biología y la ciencia considerando las ventajas físicas inherentes que tienen los hombres sobre las mujeres.

Pero sus comentarios desencadenaron una tormenta de críticas y reacciones violentas dentro de la WNBA. Jugadores, entrenadores, fanáticos… todos se apresuraron a criticar esos comentarios, abuchear a Cunningham cada vez que tocaba el balón o usar ropa puntiaguda específicamente en respuesta a su declaración. Varios fingieron ignorancia de la ciencia detrás de los hombres en los deportes femeninos. Un copropietario incluso fue suspendido después de confrontar a un joven seguidor de Cunningham.

CLAY TRAVIS UPS OFRECE $10 MILLONES PARA QUE LA CAMPEONA DE LA WNBA LAS VEGAS ACES JUGUE EN EL EQUIPO DE BALONCESTO DE NIÑOS DE ESCUELA SECUNDARIA

Para educar a esos entrenadores curiosamente desinformados, OutKick El fundador Clay Travis publicó públicamente una oferta a la WNBA: hacer que Las Vegas Aces, el equipo ganador del campeonato de la liga, juegue contra un equipo de baloncesto masculino ganador del título estatal de secundaria, con $ 10 millones en juego. Derrota a los chicos y consigue 10 millones de dólares. Para un equipo con unos ingresos anuales estimados en 33 millones de dólares, es una suma sustancial de dinero. Forbes incluso estimó que las Aces valdrían 300 millones de dólares en 2025, lo que significa que el premio de 10 millones de dólares representaría alrededor del 3,3% de la valoración de la franquicia.

Sin embargo, más de 24 horas después, se ha producido un silencio de radio. Tanto de la liga, de aquellos entrenadores que están más que dispuestos a lanzarse a defender la política de izquierda cuando sea necesario, como de las propias Aces.

Patada Luego se comunicó con la WNBA y la organización Aces para preguntar si considerarían la oferta de Travis. Y, en el momento de la publicación, no había recibido nada más que el mismo silencio de radio. Lo que plantea la pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué no responder? ¿Por qué no jugar? Travis publicó una actualización el martes que dice que hay equipos “en todo el país” que quieren participar. Al mismo tiempo que revela por qué los Aces no lo harán.

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“Los equipos masculinos de secundaria de todo el país se están acercando con ganas de jugar contra las campeonas de la WNBA, Las Vegas Aces”, escribió. “Pero las Aces guardan silencio. Te lo cuenta todo. Saben que los fumarían. Pero a los hombres definitivamente se les debería permitir jugar en su liga, según los entrenadores. Qué broma”.

Ese es precisamente el problema. La liga, los jugadores, los entrenadores, las Aces… todos saben cuál sería el resultado. Lo que no significa que no valga la pena ver la WNBA para sus fanáticos, o que las mujeres que juegan en ella no sean atletas extremadamente talentosas por derecho propio. Pero está claro que la WNBA existe. porque hay diferencias entre hombres y mujeres. Nadie les pide que resten importancia a su propio talento, sino que una liga deportiva reconozca los principios más básicos de la realidad objetiva. Y no pueden hacerlo porque su compromiso con la política de izquierda es lo primero.

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Travis también publicó preguntando por qué “la WNBA (no) simplemente emitirá una declaración diciendo que sólo las jugadoras nacidas como mujeres son elegibles para jugar en su liga. Los Juegos Olímpicos y el tenis femenino lo han hecho. Caitlin Clark pidió a la liga que hiciera una declaración. Parece bastante fácil de hacer. ¿Por qué el silencio?”

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Eso es todo. Eso no es un gran impulso. No es una pregunta irrazonable. Es la única posición justificable para mantener la integridad competitiva. Y no pueden hacerlo y no lo harán. Perder contra un equipo de baloncesto de élite de chicos de secundaria no sería vergonzoso. Pero su completo y absoluto silencio sí lo es.