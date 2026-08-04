Al menos 12 estados enfrentan ciberataques a sus sistemas de agua, dicen fuentes

Se han reportado posibles intrusiones cibernéticas dirigidas a servicios públicos de agua y aguas residuales en al menos una docena de estados, dijeron múltiples fuentes a ABC News.

Irán es el principal sospechoso de los ciberataques, que pueden cegar a los operadores de servicios públicos cambiando contraseñas o desactivando alarmas, según las fuentes, aunque su participación no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento no ha habido interrupciones generalizadas en el suministro de agua ni en el tratamiento de aguas residuales, dijeron las fuentes.

El FBI está instando a las empresas de servicios públicos a desconectar los sistemas de Internet siempre que sea posible, utilizar sistemas con disyuntores y familiarizarse con la posibilidad de volver a los controles manuales si los sistemas automatizados se ven comprometidos.

En Michigan, uno de los estados afectados, la policía estatal dijo que está monitoreando la situación y coordinando con socios federales.

Se ve una torre de agua el 30 de julio de 2026 en Plymouth, Minnesota. Ellen Schmidt/Foto AP

La Policía Estatal de Michigan dijo que está trabajando con el Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía para comunicarse con los sistemas de agua municipales en todo el estado y alentar a las instalaciones que utilizan el software afectado a proteger sus sistemas y seguir las pautas de ciberseguridad aplicables.

“Todos los sistemas continuaron funcionando de manera segura, los operadores locales abordaron los problemas y no se conocen impactos que representen un problema de salud pública”, dijo la Policía Estatal de Michigan, citando información del Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía.

La Policía Estatal de Michigan dijo que el FBI está liderando la investigación y remitió preguntas adicionales a la oficina.