Trump culpa a los vándalos por la hierba muerta en el National Mall, donde organizó la celebración del 4 de julio

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El presidente Donald Trump culpa a los vándalos por las grandes manchas de pasto muerto en el National Mall cerca del Memorial de la Segunda Guerra Mundial, la misma área donde el presidente recibió a multitudes para la celebración del 4 de julio.

Trump hizo la afirmación sin proporcionar pruebas ni explicar por qué cree que los vándalos dañaron el césped. Compartió una foto que muestra un área junto al Memorial de la Segunda Guerra Mundial con manchas de pasto marrón y muerto en gran parte del extenso césped que anteriormente estaba lleno de pasto verde.

“Mire lo que los VÁNDALOS le hicieron al césped que conecta el destrozado Monumento a la Segunda Guerra Mundial y el destrozado Reflecting Pool, que se abrirá nuevamente, y mejor que nunca, en breve”, escribió Trump en Truth Social.

“¡Cualquiera que piense que el Estanque Reflectante no fue vandalizado debería volver a la Facultad de Derecho!” continuó.

TRUMP INSTA A JEANINE PIRRO A VOLVER A VISITAR EL CASO DE VANDALISMO EN LA PISCINA REFLEJANTE DEL MEMORIAL DE LINCOLN CAÍDO

Trump hizo construir un gran escenario e invitó a multitudes al mismo césped para la celebración del Día de la Independencia el mes pasado. Ahora culpa a los vándalos por los daños al césped. Multitudes se reunieron para escuchar al presidente y ver los fuegos artificiales para celebrar el 250 aniversario de la nación.

Las fotos de la celebración muestran un gran quiosco de música y áreas para sentarse que cubren casi todo el césped que Trump ahora dice que fue dañado por vándalos. Las fotos de los días siguientes mostraban a los trabajadores retirando las estructuras, revelando césped marrón y dañado debajo. Las fotografías muestran que la infraestructura del evento ocupó gran parte del césped afectado, pero no establecen por sí solas qué provocó todos los daños al césped.

Trump ha culpado repetidamente a los vándalos por los daños a sus proyectos de renovación en Washington, DC, a menudo sin pruebas y con relatos contradictorios de sus funcionarios.

A principios de este mes, Trump criticó a la Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, después de que su oficina decidió desestimar el caso de vandalismo después de que evidencia recientemente revelada mostrara daños generalizados en el revestimiento derivados de una instalación defectuosa y la prisa por completar el proyecto antes de los eventos del Día de la Independencia, socavando el caso contra el acusado.

El viernes, se realizó un arresto en relación con vandalismo en el Memorial de la Segunda Guerra Mundial después de que se encontraran pintadas en el monumento las palabras “Manos limpias, sucias $” y burbujas llenaran una fuente.

Según Pirro, en ese caso se están presentando cargos por delitos graves contra Melissa Farris.

Los documentos de acusación en ese caso no mencionan el área alguna vez cubierta de césped a la que Trump se refirió en su nueva publicación en las redes sociales. Las autoridades dijeron que Farris fue arrestado anteriormente por acampar en una propiedad federal a pocas cuadras del Memorial de la Segunda Guerra Mundial, pero no en el lugar al que hizo referencia Trump.

EL JUEZ DE OBAMA DA A LOS PROGRESIVOS UNA VICTORIA SOBRE EL MENSAJE ANTI-TRUMP ’86 47′ EN MEDIO DE AMENAZAS CRECIENTES

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El 1 de agosto, Trump publicó una fotografía diferente de la misma zona de muertos que parece mostrar los números “86 47”, que, según los funcionarios federales, es una amenaza contra Trump. Los números no son visibles en la foto que Trump compartió el domingo.

Trump citó esa imagen como evidencia en contra de la conclusión de Pirro, describiéndola como “un caso puro de VANDALISMO, que incluía el pasto”.

“Puede que haya habido algunas dificultades con el contratista, ¡pero el daño mayor fue causado por VÁNDALOS!” él escribió.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.