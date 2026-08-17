Alemania: El número de tropas de la Bundeswehr alcanza su nivel más alto en 13 años

El ejército alemán Bundeswehr empleaba aproximadamente 186.700 soldados al 31 de julio de este año, dijo el lunes el Ministerio de Defensa..A

El aumento es un titular positivo relativamente raro en un momento en que Alemania y su ejército intentan aumentar el reclutamiento, las adquisiciones y el gasto en defensa (para alcanzar nuevos objetivos de la OTAN, apaciguar a la administración de Donald Trump y responder a las amenazas percibidas de Rusia y más allá), encontrando una serie de reveses y cuellos de botella en el camino.

Para mediados de la década de 2030, Alemania pretende reclutar unos 70.000 soldados de tiempo completo más de los que tiene actualmente, para alcanzar una fuerza de tiempo completo de alrededor de 260.000 más unos 200.000 reservistas.

Algunos, incluido el ministro de Defensa, Boris Pistorius, han expresado su preocupación de que esto podría ser difícil de lograr sin reintroducir alguna forma de servicio militar.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, pretende poner en marcha un aumento del número de tropas en la región de un tercio del total de las fuerzas alemanas durante la próxima década. Imagen: Uwe Koch/HMB Media/Picture Alliance

¿Cuáles son los datos más recientes sobre el número de tropas de la Bundeswehr?

El Ministerio de Defensa dijo que el total de alrededor de 186.700 puso al ejército dentro de su ventana objetivo de reclutamiento para este año con meses de sobra.

Su objetivo era llegar a entre 186.000 y 190.000 empleados en 2026 y prevé nuevos aumentos este año.

También dijo que era el total más alto en “alrededor de 13 años”, poco después de la abolición en 2011 del antiguo período de servicio nacional obligatorio del país para muchos hombres jóvenes.

El total fue un aumento de aproximadamente 3.700 soldados, o alrededor del 2% de la fuerza total, desde julio anterior.

Las solicitudes también aumentaron un 26% interanual, hasta 47.300 en total

Las nuevas contrataciones de esas aplicaciones aumentaron un 12%, a 15.400

Aproximadamente 61.500 son soldados de carrera con contratos permanentes.

La mayor parte de la fuerza a tiempo completo, alrededor de 113.000 soldados, tiene contratos temporales a largo plazo.

El número de soldados contratados a corto plazo y fuerzas voluntarias también aumentó aproximadamente un 6%, hasta alrededor de 12.100 en total.

Muchos miembros de la promoción de 2026 prestaron juramento el 20 de julio en una ceremonia en Berlín, que se celebra en el aniversario del fallido complot de 1944 para asesinar a Adolf Hitler, en un intento por recordar a los nuevos reclutas los valores modernos del ejército alemán. Imagen: Mike Schmidt/photowerkstatt/Picture Alliance

¿Cómo van las nuevas encuestas de servicios para jóvenes?

El Ministerio de Defensa también publicó información sobre los nuevos cuestionarios de disponibilidad de servicios que intentan impulsar el reclutamiento entre personas en edad de finalizar los estudios.

Se envía una encuesta a hombres y mujeres jóvenes por igual para intentar medir la disponibilidad, el interés y la idoneidad de una persona. Los hombres están obligados a responder, las mujeres y las personas de otros sexos o géneros, no.

Actualmente, responder de ninguna manera lo compromete a ningún tipo de servicio, sin importar cuán grande sea el interés que exprese o la aptitud que demuestre.

Las cifras indican claramente que la obligación de responder tiene un impacto importante en la participación.

Nuevas reglas del servicio militar: los jóvenes alemanes enfrentan una difícil decisión Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

De alrededor de 194.000 hombres encuestados, respondió el 96%. Pero de 184.000 mujeres y personas de otros géneros encuestadas, sólo el 4% respondió voluntariamente.

El ministerio dijo que si se excluía a las personas que respondieron con un 0 cuando se les pidió que clasificaran su interés en unirse al ejército de 0 a 10, entonces la cifra promedio dada fue un 5.

Dijo que los cuestionarios habían llevado a 2.630 personas a someterse a evaluaciones y a 865 personas a inscribirse en el servicio activo, a partir de este año o en 2027.

“Este aumento proporcional de personal es un ‘complemento’, es decir, un complemento a los extensos esfuerzos de reclutamiento que han contribuido al muy alentador número de solicitudes y contrataciones mencionadas anteriormente”, escribió el Ministerio de Defensa.

Menos de 1.000 militares alemanes están actualmente desplegados, pero todo tipo de tareas aguardan más cerca de casa, como combatir y contener un gran incendio forestal en el bosque de Hürtgenwald, en el oeste de Alemania, a finales de la semana pasada. Imagen: Federico Gambarini/dpa/Picture Alliance

Editado por: Rana Taha

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