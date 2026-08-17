Elecciones en Zambia: principales figuras de la oposición arrestadas días después de la votación presidencial

Las fuerzas de seguridad en Zambia confiscaron armas y arrestaron a 11 personas, incluidas importantes figuras de la oposición, presuntamente involucradas en un complot de insurrección, dijo el gobierno.

El principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales del jueves pasado, Brian Mundubile, también fue encontrado en el lugar de la redada en la capital, Lusaka, según el principal funcionario del país, Patrick Kangwa.

Mundubile describió el ataque del viernes por la noche como “un atentado contra mi vida” y añadió que “compañeros fueron fusilados” en su presencia.

Con resultados de más de la mitad de los distritos electorales, está detrás del actual presidente Hakainde Hichilema. Mundubile había proclamado anteriormente la victoria y alegó que hubo irregularidades en la votación.

Pero no ha proporcionado pruebas detalladas de estos ni de quién recibió los disparos el viernes. De hecho, faltan pruebas tangibles que respalden las acusaciones formuladas por la oposición, el gobierno y la comisión electoral tras la votación del jueves.

Las autoridades negaron las acusaciones de fraude electoral y en declaraciones preliminares los observadores describieron la jornada electoral como en gran medida pacífica y ordenada.

Sin embargo, plantearon preocupaciones sobre las reformas electorales tardías, la libertad de prensa y el acceso a los medios en el período previo a las elecciones.

Al dar más detalles sobre la redada, Kangwa dijo que los individuos arrestados estaban relacionados con “planes militares que involucran a ciudadanos extranjeros y campos de entrenamiento militar ilegales”. Añadió que representaban “una grave amenaza para la seguridad del Estado” y portaban “armas militares de alta calidad”, municiones y otros materiales destinados a ser utilizados en una insurrección armada.

Alegó que se realizaron disparos contra agentes del orden, lo que provocó un intercambio de disparos.

Entre los detenidos se encontraba Patrick Mwansa, marido de Tasila Lungu, hija del ex presidente de Zambia, Edgar Lungu, y otros políticos.

Los sospechosos se encuentran detenidos en varias comisarías de policía de Lusaka.

El ánimo se mantiene estable mientras los zambianos esperan los resultados completos de las elecciones, aunque ha surgido cierta incertidumbre tras el anuncio del gobierno sobre la redada.

Sin embargo, en algunas zonas de la capital hay una mayor presencia policial.

Mundubile había hecho una serie de acusaciones sobre el proceso electoral, incluidos informes de participación militar en los centros de recuento e irregularidades en las urnas.

Más tarde dijo que estaba siendo interrogado por oficiales del ejército de Zambia sobre dos vídeos que había publicado y alegó que había sido agredido mientras estaba bajo custodia, lo que las autoridades negaron.

También acusó a Tanzania de enviar personas para interferir en las elecciones, acusación que el gobierno de Tanzania rechazó firmemente por considerarla falsa e infundada.

La comisión electoral de Zambia suspendió brevemente el recuento y el anuncio de los resultados el viernes, citando violencia contra el personal electoral y robo de papeletas marcadas.

Levantó la suspensión el mismo día, diciendo que la amenaza a la seguridad había sido contenida.