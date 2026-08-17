USS Washington para relevar al USS Lincoln. Y Jared Kushner se reunirá con Netanyahu

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Las principales historias de hoy

El USS George Washington se dirige a Oriente Medio para sustituir al USS Abraham Lincolnque ha estado desplegado durante casi nueve meses. Las familias de los marineros denuncian las condiciones a bordo, particularmente en lo que respecta a problemas de salud mental y escasez de alimentos y suministros frescos. Algunos condenaron los recientes comentarios del presidente Trump diciendo que el barco no había estado desplegado “casi el tiempo suficiente”. Los demócratas piden al Pentágono que investigue las condiciones. NPR ha descubierto que estos problemas se extienden más allá del USS Lincoln.

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Julia Demaree Nikhinson/AP

ðŸŽ§ Los problemas logísticos han afectado las líneas de suministro desde el comienzo de la guerra en Irán.dice Steve Walsh de la estación de la red NPR WHRO arriba primero. El ex capitán de la Armada Sam Howard le dice a Walsh que cuando su hijo estaba en uno de los barcos del USS Tripoli Amphibious Ready Group, rápidamente enfrentó escasez de productos de higiene y otros suministros personales. La tripulación regresó a su puerto base en Japón a finales de julio, pero aún no han recibido todo el correo y los paquetes de ayuda. Un funcionario de la Marina, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo que no existe un período de transferencia estándar para los portaaviones, por lo que el Lincoln podría partir poco después de que el USS Washington llegue a la región.

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, se dirige a un tribunal federal mañana en un caso histórico sobre los niños y la adicción a las redes sociales. Cuatro estados han acusado a la empresa de diseñar su plataforma de redes sociales para enganchar a los niños, priorizando la participación sobre la seguridad del usuario, engañando al público sobre los riesgos asociados y recopilando ilegalmente datos sobre menores. Piden hasta 1,4 billones de dólares en sanciones y cambios de productos en virtud de las leyes de protección al consumidor que, según afirman, violó Meta. En una declaración enviada por correo electrónico a NPR, un portavoz de Meta dijo que los reclamos de los estados son limitados y sin fundamento y que las demandas financieras son “muy desproporcionadas”. Este caso se suma a una creciente ola de demandas destinadas a responsabilizar a las empresas de redes sociales por los diseños de sus productos.

Jared Kushner, enviado y yerno de Trump, está en Israel para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu después de una inusual reunión con líderes de Hamás en Egipto ayer. Kushner se reunió con Hamas para ayudar a asegurar un alto el fuego en Gaza hace 10 meses, pero el alto el fuego ha sido inestable y ha visto pocos avances. Durante esta visita a Netanyahu, se espera que Kushner intente impulsar el plan de Trump para una Gaza de posguerra, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y Hamás, pero no de Israel.

ðŸŽ§ Israel está a 10 semanas de las eleccionesy Daniel Estrin de NPR dice que Kushner sabe que Netanyahu quiere evitar que se considere que está haciendo concesiones a Hamás. Semejantes concesiones serían impopulares y Netanyahu corre el riesgo de perder poder. Estrin dice que cualquier progreso que Netanyahu acepte para Gaza sería algo que se puede hacer detrás de escena. Un funcionario informado sobre las conversaciones que habló con NPR de forma anónima dice que Kushner quiere que Israel dé luz verde a los próximos pasos, como entrenar una nueva fuerza policial de Gaza, permitir la entrada de una fuerza internacional de estabilización y comenzar la rehabilitación de ciertas áreas en Gaza. Estrin dice que Israel no confía en que un comité palestino tome el control de las armas de Hamas y quiere más supervisión internacional.

Ucrania lanzó ayer su mayor ataque en un solo día contra Rusia hasta la fecha. El domingo, Ucrania disparó más de 800 drones contra más de una docena de regiones, principalmente contra Moscú, según el ministro de Defensa de Rusia. Al menos 20 personas han muerto y decenas más han resultado heridas cuando Rusia y Ucrania intensificaron los ataques aéreos durante el fin de semana hasta esta mañana.

ðŸŽ§ Charles Maynes de NPR dice que estos ataques encajan en un patrón de Ucrania que intenta “llevar la guerra a casa” a los rusos atacando no sólo instalaciones militares, sino también objetivos más débiles como centros energéticos y logísticos. Kiev quiere obligar a Rusia a entablar negociaciones de paz, pero Maynes dice que políticamente no está funcionando. El Kremlin insiste en que se está ganando la guerra, y el presidente ruso Vladimir Putin dijo recientemente en televisión que los rusos tienen la “victoria” en su ADN. Aún así, Maynes dice que está claro que los esfuerzos de Ucrania han aumentado el agotamiento de más de cuatro años de guerra.

la escucha de hoy

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Jen Rosenstein

El pianista ganador de un Grammy y un Oscar, Jon Batiste, lanzó recientemente tres nuevos álbumes a la vez. En ellos, se basa en sus primeros años como estudiante de piano clásico y sus posteriores estudios de jazz en Juilliard para compartir sus interpretaciones de Beethoven y Thelonious Monk. Mozart negro, Meditaciones de monjes y Movimientos de monjes son todos parte de una serie que comenzó en 2024 con El blues de Beethovendonde improvisó obras como la Quinta Sinfonía de Beethoven e introdujo piezas originales como “La vida de Ludwig”. En una conversación con Edición de la mañanaMichel Martin, Batiste describe la música como “una gran conversación a lo largo de cientos de años”. Escuche fragmentos de sus nuevos álbumes y lea más sobre sus influencias musicales, desde el jazz de Nueva Orleans hasta los videojuegos.

Consejos de vida

Jorm Sangsorn/Getty Images

¿Sientes que no tienes tiempo libre para disfrutar de lo que realmente te importa? Si reevalúa dónde está gastando su tiempo, es posible que descubra que tiene más de lo que cree. El psicoterapeuta Niro Feliciano comparte algunos ejercicios con Kit de vida que pueden ayudarte a recuperar el control de tu tiempo y de tu vida:

ðŸ•™ Haz una auditoría de tiempo. Haga una lista de lo que más le importa y luego haga un inventario de dónde pasa su tiempo cada día. Si estas listas no coinciden, busque formas de dedicar más tiempo a las actividades que valora.

Haga una lista de lo que más le importa y luego haga un inventario de dónde pasa su tiempo cada día. Si estas listas no coinciden, busque formas de dedicar más tiempo a las actividades que valora. ðŸ•™ Reduzca las pérdidas de tiempo. Cree límites saludables en torno a las actividades que podrían dejarlo agotado o agotado, como desplazarse innecesariamente por las redes sociales.

Cree límites saludables en torno a las actividades que podrían dejarlo agotado o agotado, como desplazarse innecesariamente por las redes sociales. ðŸ•™ Aprenda a existir en el espacio abierto que ha creado. Utilice su nuevo tiempo a propósito, con proyectos o actividades que sean significativos para usted. Siéntete cómodo estando quieto y dándole tiempo a tu cuerpo para descansar.

Para obtener consejos adicionales sobre cómo recuperar su tiempo, escuche este episodio de NPR Kit de vida. Suscríbete al Boletín del kit de vida para obtener consejos de expertos sobre el amor, el dinero, las relaciones y más.

3 cosas que debes saber antes de ir

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Gregorio Borgia/AP

La escena artística italiana vivió un fin de semana de montaña rusa. La policía italiana dijo el viernes que había recuperado pinturas robadas de un museo en marzo. Al día siguiente, unos ladrones en Sicilia lograron apoderarse de cuatro obras maestras más. Las ausencias inesperadas dificultan que las personas conserven su empleo y pueden costar a los empleadores decenas de miles de dólares al mes. Una nueva aplicación llamada Escalate tiene como objetivo ayudar proporcionando a los trabajadores transporte, comida y cuidado de niños de última hora. Los chicos vieron las “cenas de chicas” y quisieron sumarse a la tendencia. Los tazones de carne y arroz, virales, sencillos y ricos en proteínas, tipo “croquetas para niños”, han despegado entre los entusiastas del fitness y recibieron su nombre debido a su gran parecido con la comida para perros.

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.