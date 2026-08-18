La agotadora lucha sobre quién se beneficia de la música con IA

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La industria de la música se está convirtiendo en un caso de prueba para una economía transformada por la IA generativa.

Durante la mayor parte del siglo pasado, el negocio de la música funcionó bajo una idea sorprendentemente simple: si quieres utilizar el trabajo de otra persona, pides permiso y le pagas dinero. ¿Quieres probar una canción? Hay un proceso de licencia. ¿Quieres utilizar una canción en una película, anuncio o programa de televisión? A los propietarios de la canción se les paga.

La industria construyó una economía masiva en torno a identificar quién posee una pieza musical, quién contribuyó a ella y quién merece una compensación cuando crea valor. Ahora, la IA generativa está desafiando todo ese sistema.

Las plataformas de música con inteligencia artificial como Suno y Udio permiten que cualquiera genere canciones completas, incluidas voces, letras e instrumentación, a partir de un simple mensaje de texto. Utilizados por todos, desde aficionados y creadores de contenido hasta músicos independientes y productores ganadores de premios Grammy, se han convertido en la cara pública de la música generada por IA. En febrero, el director ejecutivo y cofundador de Suno, Mikey Shulman, dijo en una publicación en X que la compañía había superado los dos millones de suscriptores pagos.

Suno y Udio pueden generar canciones con unos pocos clics, pero la mayor perturbación puede no ser las canciones en sí. Para nosotros en Planeta Dineronos interesa la cuestión económica: cuando un modelo de IA aprende de millones de canciones, ¿a quién se le paga por ese uso?

Esta cuestión está ahora en el centro de una creciente batalla legal y financiera en la industria de la música, ya que la música con IA ya está robando ingresos a los músicos humanos.

La primera pelea: ¿En qué entrenó la IA?

Parte de la complejidad de esta batalla es que no está claro exactamente qué material se ha utilizado para entrenar muchos modelos de IA. Esa falta de transparencia ha hecho que a los artistas e investigadores les resulte más difícil comprender de qué aprendieron estos sistemas y construir un caso legal.

Alex Reisner, periodista de El Atlánticoha estado investigando conjuntos de datos de entrenamiento de IA a través de su proyecto AI Watchdog. La herramienta ha ayudado a músicos, incluidos artistas como SZA, a detectar su propio trabajo en conjuntos de datos de entrenamiento de IA.

“…Creo que es realmente difícil discutir el potencial de la tecnología, los riesgos de la tecnología, sin tener más información sobre cómo se entrena”, dice Reisner. “Y por eso mi propósito con AI Watchdog y estas herramientas de búsqueda es simplemente tratar de darle a la gente acceso a… algunos de los datos sin procesar”.

Reisner dice que muchos artistas todavía se sorprenden al saber que su trabajo se utilizó para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

“Lo que creo que realmente refleja la fuerza y ​​la capacidad de persuasión de las narrativas que estas compañías tecnológicas están difundiendo sobre cómo simplemente están creando este tipo de recurso mágico cuando en realidad lo que están haciendo es tomar las cosas de todos y reorganizarlas, remezclarlas”, dice Reisner.

Suno reconoció previamente en presentaciones judiciales que sus datos de entrenamiento incluían “esencialmente todos los archivos de música de calidad razonable a los que se puede acceder en Internet abierto”, combinados con otros datos disponibles.

Incluso suponiendo que se trate de un uso legítimo (un debate que abordaremos más adelante), la cuestión más profunda es la compensación. Si estos modelos crean canciones y esas canciones generan dinero, ¿dónde se creó el valor y qué sistema de compensación tiene sentido entre los titulares de los derechos musicales originales, la empresa de inteligencia artificial y los usuarios de los modelos de inteligencia artificial?

La próxima pelea: ¿A quién le pagan?

Es casi seguro que la música generada por IA cambiará la economía del streaming. Las plataformas de streaming ya dividen los ingresos entre enormes catálogos de canciones. Como lo expresamos en nuestra serie Inflation Song, donde exploramos la economía detrás del lanzamiento de una canción, los servicios toman todos los ingresos por suscripción de todos los usuarios y luego dividen una parte entre todas las reproducciones de toda la música en la plataforma. Un trabalenguas, lo sé. Como la IA hace posible crear música a una escala mucho mayor, algunos argumentan que el suministro de canciones podría abrumar al sistema y diluir la parte destinada a la música creada por humanos.

Krystle Delgado es una abogada del mundo del entretenimiento, artista independiente y presentadora de podcasts que ha estado siguiendo de cerca la batalla legal y financiera. Ella dice: “Esto es importante porque en realidad es el mismo grupo. La música de todos, la música de IA, la música creada por humanos, va al mismo lugar y luego se divide”.

Ella señala decenas de miles de pistas generadas por IA que aparecen en los servicios de transmisión.

“Y ahora mismo sólo tenemos una cuestión de números”, dice Delgado. “¿Y entonces le está quitando algo a la otra música que ya existe? Sí. Y simplemente con simples matemáticas, en algún momento la música de IA ahogará la música hecha por humanos”.

Es por eso que algunas organizaciones se centran no sólo en las demandas por derechos de autor, sino también en crear reglas que garanticen que los modelos de IA tengan que obtener el permiso de los propietarios de las canciones y compensarlos por usar sus obras.

Ron Gubitz, director ejecutivo de Music Artists Coalition, un grupo de defensa sin fines de lucro, dice que muchos artistas no se oponen a la IA en sí. La preocupación es si los creadores tendrán un control significativo sobre cómo se utiliza su trabajo.

“No estamos en contra de la IA”, dice Gubitz. “Creemos que el marco de claridad, consentimiento y compensación nos brinda la oportunidad de tener conversaciones y llegar a acuerdos que funcionen”.

Este marco proviene de una carta abierta de defensores de los músicos a nivel mundial y se centra en tres principios: consentimiento informado de los creadores, compensación justa que garantice que los creadores compartan el valor generado por la IA y transparencia en cómo se autorizan, gestionan y monetizan los usos de la IA. Para Gubitz, el objetivo no es detener la tecnología. Se trata de garantizar que los artistas tengan un papel en la configuración de las negociaciones en torno al consentimiento y la compensación.

Pero para determinar quién recibe el pago, primero hay que determinar quién tiene derecho a solicitar el pago.

La lucha legal por los derechos de autor

Esa pregunta se plantea ahora en una serie de demandas que podrían ayudar a determinar quién tiene voz y quién recibe el pago cuando las empresas de inteligencia artificial utilizan la música para entrenar sus modelos.

En junio de 2024, la Recording Industry Association of America (RIAA), una organización comercial que representa a los principales sellos discográficos de Estados Unidos, anunció la presentación de dos casos de infracción de derechos de autor contra Suno y Udio, alegando que las empresas entrenaron sus modelos de IA en grabaciones protegidas por derechos de autor sin permiso. Los principales demandantes en las demandas incluyen los tres principales sellos discográficos, Sony Music Entertainment, Universal Music Group y Warner Music Group.

Desde entonces, las demandas han producido una mezcla de acuerdos y nuevas disputas. Universal llegó a un acuerdo con Udio en octubre de 2025, Warner Music llegó a un acuerdo con Udio y Suno el mes siguiente y las demandas de Sony continúan. Los acuerdos generalmente apuntan a exigir licencias para la música utilizada para entrenar a los modelos, y Universal les da a los artistas la opción de participar o no en el entrenamiento de IA.

Pero la lucha legal no terminó con esos acuerdos. Y hay un problema: los sellos discográficos no son los únicos que discuten sobre quién debería recibir el pago.

En junio, la Federación Estadounidense de Músicos de Estados Unidos y Canadá (AFM), un sindicato que representa a músicos profesionales, demandó a Universal y Warner Music alegando que los sellos otorgaban licencias a grabaciones realizadas por sus miembros para uso de IA sin compensar ni acreditar a esos músicos. Ambos sellos han pedido a un tribunal federal que desestime la demanda, argumentando que la compensación de AI no está cubierta por el Acuerdo Laboral de Grabación de Sonido (SRLA) existente.

A primera vista, esto parece otra pelea por la tecnología y los derechos de autor. Pero cuanto más informaba sobre ello, más parecía algo más grande: un caso de prueba de cómo podría cambiar toda una economía cuando la inteligencia artificial utiliza contenido generado por humanos para competir con los humanos que crean.

Y eso nos lleva a una de las cuestiones legales más importantes de toda esta lucha: ¿es legal que una empresa de inteligencia artificial utilice música protegida por derechos de autor para entrenar su modelo sin pedir permiso?

¿Es el entrenamiento de IA un uso legítimo?

Suno y Udio han argumentado que el uso de datos de entrenamiento está bajo protecciones de uso legítimo. El uso legítimo es una doctrina legal que permite a las personas utilizar porciones limitadas de trabajos protegidos por derechos de autor sin permiso en determinadas situaciones. Estos incluyen informes de noticias, comentarios, críticas, enseñanza e investigación. No existe un recuento o porcentaje mágico de palabras que haga que algo sea de uso legítimo. Se determina caso por caso según el contexto de uso del material.

En una declaración a Planeta DineroSuno dijo que cree que “la mejor música siempre será hecha por personas” y que tiene medidas de seguridad para ayudar a los usuarios a crear nuevas canciones en lugar de reproducir las existentes. Udio no respondió a una solicitud de comentarios.

Delgado codirige una demanda colectiva contra Suno y Udio. Ella sostiene que el uso de música protegida por derechos de autor por parte de Suno y Udio no debería considerarse uso legítimo. “Lo que hicieron fue piratería a gran escala y deberían pagar por ello”.

¿Dónde está mi parte?

La última pregunta, quién se beneficia económicamente, es una que muchos artistas todavía se hacen.

Tiffany Red es una compositora ganadora de un Grammy y fundadora de 100 Percenters, una organización de defensa de los creadores musicales.

“No conozco a ningún compositor que se precie que tenga miedo de que la IA le quite el trabajo”, dice Red.

Pero a ella le preocupa otra cosa: si los artistas compartirán el valor creado a partir de su trabajo.

Al discutir acuerdos entre compañías de inteligencia artificial y compañías musicales importantes, hizo una pregunta simple: “¿A dónde va el dinero si nos robaron toda nuestra música?”.

Para Red, la cuestión no es sólo si las empresas y los sellos de IA llegan a acuerdos. Se trata de si los creadores individuales cuyo trabajo ayudó a construir estos sistemas se benefician de esos acuerdos.

“Cuando pienso en cuando firmé con Universal, escribí ‘Replay’ para Zendaya”, dice Red. “[If] Se utilizó ‘Repetición’ y descubren que, como partida individual, ¿qué porcentaje de ese acuerdo me llega a mí? A mí me hace pensar en una demanda colectiva. Entonces, si fuiste y resolviste esto, ¿dónde queda mi parte?”.

La música puede ser sólo el comienzo

La industria de la música tiene una larga historia de enfrentar el cambio tecnológico y luego ser un trampolín para preguntas difíciles sobre propiedad y valor.

Napster cambió la forma de distribuir la música. El streaming cambió la forma en que se monetizaba. Ahora la IA está obligando a la industria a preguntarse algo aún más fundamental: cuando la tecnología aprende de la creatividad humana, ¿quién debería beneficiarse?

Alex Reisner cree que la respuesta importará mucho más allá de la industria musical.

“…Creo que lo que está sucediendo en la industria de la música ahora es algo que podría suceder en prácticamente cualquier industria”, dice Reisner.

Como me dijo el compositor PJ Frantz, el futuro de la música con IA puede depender menos de lo que la tecnología puede crear y más de lo que los oyentes decidan valorar. Si los oyentes eligen canciones creadas por humanos, los sellos discográficos darán prioridad al desarrollo de los artistas y a las prácticas comerciales equitativas.