Hayden Panettiere: El ex Wladimir Klitschko dice que la familia está “profundamente conmocionada y afligida”

Beth Chamberlin, que interpretó a su madre en la telenovela estadounidense Guiding Light durante tres años, la describió como “la actriz infantil más brillante que he visto en mi vida”.

“Las cosas que podía hacer, la forma en que podía recordar más de 20 páginas de diálogo, día tras día”, publicó en línea., externo.

“Incluso en los días en que el director salía entre vestido [rehearsal] y grabar y hacer grandes cortes de las escenas, Hayden, nunca olvidó una línea ni se perdió su bloqueo. Los adultos lo harían, pero Hayden no.

“Me sentí bendecida de trabajar con ella. Y siempre perfecta en su interpretación de la escena”.

La última aparición de Panettiere en la pantalla grande se produjo a principios de este año en la película Sleepwalker.

Su coprotagonista Justin Chatwin compartió cómo la actriz estaba “luchando” en el set del thriller a principios de 2025.

“Hayden parecía diferente cuando la conocí esta vez que cuando la conocí en los primeros años”, dijo Chatwin a People., externo.

“He estado sobrio durante 15 años, así que conozco este mundo de adicción y Hollywood: se necesita y se necesita desde la juventud”.

Añadió: “Me di cuenta de que ella estaba luchando y pensé: ‘No creo que sea esta película'”.

“Hay un puñado de mujeres con las que he trabajado que realmente me gustaron y realmente me encantó trabajar con ellas, pero también sé que se sentía muy sola”.