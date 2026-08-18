BOGOTÃ, Colombia — superestrella colombiana A shakira A hizo una visita sorpresa a una región muy afectada de su país de origen el lunes, anunciando múltiples compromisos para reconstruir escuelas y una universidad allí después de Colombia. A sufrió un devastador terremoto la semana pasada.

El músico mundialmente reconocido de “Hips Don’t Lie” recorrió escuelas dañadas en Quibdó, la capital de la provincia colombiana del Chocó, una zona donde aproximadamente 40 escuelas colapsaron por completo y cientos más resultaron afectadas.

“Lo que más me preocupa es que las escuelas no se reconstruyan una vez que termine esta emergencia”, dijo Shakira a los periodistas después de visitar a los estudiantes, abrazarlos y tomarse fotos con ellos. “Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pierden su futuro”.

Ella estaba acompañada por A Howard Buffett, hijo del filántropo multimillonario Warren Buffett y A Donante de larga data de Colombia que ya ha ayudado a Shakira a establecer escuelas allí. La fundación Howard G. Buffett colaborará con la Fundación Pies Descalzos de Shakira para reconstruir 10 escuelas.

“Cuando ella llama, voy”, dijo Buffett durante la visita.

La cantante también dijo que centraría sus “esfuerzos personales” en reconstruir una universidad tecnológica gravemente dañada en Chocó, y anunció compromisos de 500.000 dólares cada uno del Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA y Live Nation y 250.000 dólares de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para reconstruir escuelas y lograr que los niños regresen a las aulas.

El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto sacudió una vasta franja del oeste de Colombia, matando al menos a 287 personas y destruyendo más de 26.000 viviendas, dijeron las autoridades. El gobierno ha dicho que 194 personas están desaparecidas, mientras que otras bases de datos administradas por civiles A cifra en más de 4.100. Miles de centros educativos se vieron afectados.

El epicentro se produjo en Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia y donde al menos 3.100 viviendas fueron destruidas, según el último informe del gobierno regional del lunes.

“Es un lugar que amo, un lugar donde he visto crecer a nuestros estudiantes en nuestras aulas”, dijo Shakira en un video publicado en X por el medio de noticias colombiano La FM.

Su fundación, que se enfoca en el acceso educativo de los jóvenes en Colombia, ha estado en Chocó durante 22 años, dirigiendo dos escuelas de las cuales se han graduado cientos de estudiantes. “Tengo muchas ganas de verlo reconstruir de nuevo”, dijo.

Grupos de ayuda y funcionarios todavía están evaluando los daños en el Chocó, un área del tamaño de Suiza donde las comunicaciones y los viajes son difíciles. La provincia tiene pocas carreteras que la conecten con el resto del país, y sus ciudades y pueblos están conectados principalmente por ríos y caminos sin pavimentar.

La mayoría de los 600.000 habitantes del Chocó viven en la pobreza, según cifras publicadas el año pasado por el gobierno nacional de Colombia, y está habitado en gran parte por tribus indígenas y comunidades afrocolombianas.

“No hay manera de aliviar el dolor de tantos, no hay soluciones mágicas”, dijo Shakira, de 49 años, durante su visita a una gran escuela secundaria en Quibdó.

“Pero lo que hay es compromiso de estar aquí al lado de los chocós, de no abandonar El Chocó como históricamente se ha abandonado, hasta que cada colombiano y cada chocó pueda regresar a su vida normal como se merece y todos los niños puedan regresar a sus escuelas y soñar con el futuro que se merecen”, dijo.

El ganador del premio Grammy conocido por éxitos como “Whenever, Wherever”, “La Tortura” y el FIFA 2026. A Himno del Mundial “Dai Dai” A es un partidario desde hace mucho tiempo del acceso y el avance educativo. ella recientemente A encabezó el espectáculo del entretiempo del Mundial A partido final en julio y se presentó en mayo en la playa de Copacabana de Brasil ante un A multitud de 2 millones.

Después de los dos terremotos que azotaron Venezuela en junio, Shakira anunció la A Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA A cometería A 500.000 dólares para la recuperación de la educación allí.

Su anuncio del lunes es el último de muchos compromisos de destacados artistas colombianos y otros latinoamericanos para ayudar a Colombia y Venezuela. el domingo, A Marc Anthony y Chayanne se unieron a decenas de otros artistas A en un concierto benéfico en Miami y una recaudación de fondos en vivo para la ayuda tras el terremoto de ambos países.

cantante colombiana A karol g A se comprometió a igualar las donaciones de los fanáticos a su Fundación Con Cora durante su carrera de tres noches en el Estadio SoFi cerca de Los Ángeles el fin de semana pasado. También se unirá a Maluma, Sebastián Yatra y otros en un concierto benéfico en Bogotá este domingo.

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Una corrección anterior decía que Shakira se comprometió a construir 10 escuelas nuevas, no a reconstruir 10 escuelas. Ella y Buffett están ayudando a reconstruir las escuelas, no construyendo otras nuevas.

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Gabriela Aoun Angueira informó desde San Diego.

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