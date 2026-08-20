Las municiones marinas oxidadas de Alemania son una bomba de tiempo tóxica

Debajo de los mares frente a la costa norte de Alemania, grandes cantidades de bombas y otras armas se están oxidando lentamente.

Forman parte de aproximadamente 1,6 millones de toneladas métricas de municiones convencionales en el Mar del Norte y el Mar Báltico, un legado de dos guerras mundiales y la eliminación masiva de armas después de 1945.

Cómo las armas antiguas representan una nueva amenaza

Durante décadas, el material se dejó en gran medida intacto, a menos que representara un peligro explosivo. Pero a medida que las carcasas metálicas se corroen, surge un problema diferente.

Algunas armas son restos de combates: minas, bombas sin detonar y municiones perdidas en el mar. Pero se arrojaron deliberadamente enormes cantidades después de que la Alemania nazi se rindiera en 1945, cuando los aliados se deshicieron del vasto arsenal del país.

Lo que antes se consideraba un peligro de explosión se ha convertido ahora en un peligro medioambiental.

“Está claro que, debido a la corrosión de estos objetos, los compuestos entran en el ecosistema marino y en la vida marina”, explica a DW el toxicólogo de la Universidad de Kiel, Edmund Maser. “Resultó que estos compuestos son tóxicos y cancerígenos, tanto para la vida humana como para la vida marina”, afirmó.

Entre los compuestos más tóxicos de las armas antiguas se encuentra el trinitrotolueno, o TNT, un explosivo militar. Jörn Scharsack, del Instituto Thünen de Ecología Pesquera de Alemania, buscó evidencia de ello en peces dab.

Detonar simplemente las municiones bajo el agua no se considera una solución ideal, ya que las ondas expansivas pueden dañar la vida marina y liberar residuos tóxicos. Imagen: Carsten Rehder/dpa/Picture Alliance

“Encontramos TNT en el pescado, o digamos, productos de metabolización y degradación del TNT”, dijo.

Las cantidades son pequeñas (se miden en nanogramos) y no todos los peces contienen niveles detectables. Pero los investigadores encuentran repetidamente los compuestos alrededor de puntos críticos de municiones antiguas. “Es bajo. Pero está ahí”.

Cómo las municiones tóxicas están afectando la vida marina

Hasta ahora, la contaminación no parece estar enfermando gravemente a los peces.

“Los peces parecen sanos cuando los sacamos. No padecen más enfermedades virales, bacterianas o parasitarias”, explica Scharsack a DW. Sin embargo, hay un hallazgo anormal recurrente.

“Lo que vemos son tumores, tumores en el hígado. Eso aparece una y otra vez”.

El grupo de Maser también ha encontrado compuestos de munición en peces y mejillones.

Junto con el Instituto Alfred Wegener (AWI) en Bremerhaven, su equipo encontró anomalías hepáticas en más del 50% de los peces que viven alrededor de algunos vertederos de municiones y restos de naufragios, en comparación con tasas normales de sólo el 1-2%.

Mientras tanto, los mejillones mostraron signos bioquímicos de estrés oxidativo. A medida que se metaboliza el TNT, las formas altamente reactivas de oxígeno pueden dañar las proteínas, los lípidos e incluso el ADN. “Esto puede ser un paso hacia el cáncer”, afirmó Maser.

Y la contaminación no se limita al pescado y los mejillones.

El equipo de Maser también detectó compuestos relacionados con el TNT en muestras de tejido de dos ballenas varadas, lo que demuestra que los químicos están llegando a los animales en la cima de la red alimentaria marina.

“Eso significa que estos compuestos han llegado a los principales depredadores”, dijo.

¿Son peligrosas para los humanos las municiones marítimas de Alemania?

Esto plantea la pregunta obvia: si los compuestos relacionados con el TNT están llegando a los principales depredadores, ¿corren riesgo las personas que comen mariscos?

Por ahora, ambos científicos dicen que la respuesta es no.

Las ballenas se enfrentan a una exposición más constante a través de sus presas y el agua circundante, mientras que los humanos sólo estamos expuestos ocasionalmente a través de los mariscos.

“Habría que comer mucho pescado para llegar realmente a un nivel en el que se vuelva peligroso”, afirmó Scharsack. “Todavía voy a nadar. Sigo comiendo pescado”.

La preocupación es qué sucederá a medida que las municiones sigan deteriorándose.

“Yo diría que es probable que empeore si observamos la corrosión actual de las municiones”, dijo Scharsack.

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“Las conchas se están corroyendo. Cada vez hay más sustancias tóxicas expuestas al agua”.

El problema parece peor en el Báltico que en el Mar del Norte porque las corrientes más débiles y el intercambio de agua permiten que los contaminantes que se escapan permanezcan en lugar de dispersarse.

Lo que los mejillones revelan sobre la contaminación por TNT

La investigación de Maser sugiere que es posible que esto ya esté sucediendo. Su equipo examinó mejillones archivados que datan de 1985 y encontró que la contaminación relacionada con TNT aumentó de manera constante desde aproximadamente 2000 hasta 2022.

“Es bajo, pero está aumentando”, afirmó. “Y esperamos que en las próximas décadas, tal vez dos, tres o cuatro décadas, tengamos concentraciones que tal vez podrían dañar al consumidor humano de productos del mar”.

La vida marina ya está bajo presión por lo que Maser describió como un “cóctel completo” de contaminantes artificiales, incluidos microplásticos, pesticidas y compuestos farmacéuticos. Las municiones añaden otro contaminante a esa mezcla.

A diferencia de muchos de esos contaminantes, que ya están dispersos en los océanos, las bombas y las minas siguen siendo objetos físicos que pueden recuperarse y eliminarse.

Y la ventana no permanecerá abierta para siempre.

Alemania lleva mucho tiempo retirando municiones que representan un peligro inmediato, pero sólo recientemente comenzó proyectos piloto de remoción sistemática para prevenir daños ambientales.

“El tema ha sido ignorado durante décadas. Nadie quería hablar de ello”, afirmó Scharsack.

¿Cuáles son los desafíos en la limpieza de municiones?

En un estudio publicado en julio, el investigador de GEOMAR, Torsten Frey, y sus colegas identificaron 484 pilas de municiones conocidas o potenciales en dos zonas del Mar Báltico. Pero de los 1,6 millones de toneladas estimadas de municiones en aguas alemanas, alrededor de 1,5 millones de toneladas aún no han sido mapeadas, dijo Frey a DW.

En el pasado, las bombas a menudo se retiraban y eliminaban en tierra, pero eso está a punto de cambiar. Imagen: Christian Charisius/dpa/Picture Alliance

Recuperar las municiones de lugares conocidos ya no es el principal obstáculo, afirmó Frey, ya que las empresas especializadas pueden retirar grandes cantidades con relativa rapidez. “El obstáculo es la eliminación y destrucción de las municiones recuperadas”.

Alemania está desarrollando una plataforma de tratamiento en alta mar para ayudar a aumentar la capacidad de eliminación. “Esto será un maratón, no una carrera de velocidad”, dijo Frey.

Incluso la limpieza dejará pequeños trozos de explosivos, algunos no más grandes que “un terrón de azúcar”. Maser está investigando si las bacterias y los hongos marinos podrían eventualmente descomponer estos residuos en CO2 y agua.

El trabajo aún está en fase de laboratorio y Maser destaca que no puede sustituir el permiso físico.

“Necesitamos más plataformas de este tipo”, afirmó. “Tenemos que empezar lo antes posible”.

“Si esperamos unos 40 años, es posible que todas estas cajas metálicas se corroan y no tengamos ninguna posibilidad de sacar estos compuestos de munición del agua”, dijo Maser. “Por eso debemos actuar ahora”.

Editado por: Rosalie Delaney