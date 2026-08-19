Estados Unidos retrasa el arancel del 50% a las importaciones canadienses. Y conclusiones de las primarias de Florida

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Las principales historias de hoy

Todavía están llegando los resultados de las elecciones primarias de ayer en Alaska, Florida y Wyoming. Dos candidatos llamados Dan Sullivan y la ex congresista demócrata Mary Peltola avanzaron en la boleta electoral para la carrera por el Senado de Estados Unidos en Alaska. El cuarto puesto en la carrera sigue estando demasiado reñido como para decidirlo. En Florida, los progresistas obtuvieron resultados mixtos en las elecciones para la Cámara y el Senado.

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Joe Raedle/Getty Images

ðŸŽ§ La representante estatal progresista Angie Nixon derrotó a Alex Vindman en una primaria demócrata para el Senado de los Estados Unidos en Florida, a pesar de estar dramáticamente indignado y no tener un perfil nacional, dice Ashley López de NPR arriba primero. El historial de Nixon de luchar contra cuestiones laborales y de derechos electorales de alto perfil como activista ayudó a impulsarla a la victoria. Pero ahora enfrenta desafíos importantes en el estado sólidamente republicano, y los demócratas nacionales no son optimistas sobre las probabilidades de cambiar la Florida. López dice que la pregunta clave para Nixon es cómo atraerá a un electorado estatal más amplio.

Menos de dos horas antes de la fecha límite, anunció el presidente Trump en Truth Social que Estados Unidos pospondrá tres días un arancel del 50% sobre importaciones canadienses por valor de aproximadamente 20 mil millones de dólares. Trump dijo que los dos países habían llegado a un acuerdo que tiene como objetivo reanudar la construcción del controvertido proyecto del oleoducto Keystone para transportar petróleo de Canadá a Estados Unidos.

ðŸŽ§ Ningún país ha publicado ningún detalle sobre el oleoducto.y no está claro si el retraso arancelario será suficiente para enfriar la animosidad de Canadá contra Estados Unidos, dice Emily Feng de NPR. Aún está en juego un amplio acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y sus dos mayores socios comerciales: Canadá y México. A pesar del papel del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) al facilitar cientos de miles de millones de dólares en comercio libre de impuestos en toda América del Norte, Trump ha dicho que no le importa renovarlo. Trump tiene un historial de cambiar su postura en materia de comercio y seguridad. Esta incertidumbre podría disuadir a las empresas de invertir en América del Norte, afirma Feng.

Ayer comenzó el juicio de alto riesgo contra Metaenfrentando a la empresa matriz de Facebook e Instagram con cuatro estados que la acusan de diseñar intencionalmente sus plataformas de redes sociales para que sean adictivas para los usuarios jóvenes y tergiversar los riesgos para el público. La estimación inicial de posibles sanciones en este caso podría alcanzar hasta 1,4 billones de dólares, aproximadamente el valor total de las acciones de Meta en Nasdaq.

ðŸŽ§ Los estados llamaron al denunciante Arturo Béjarun ex trabajador de seguridad de productos en Meta, como su primer testigo, dice John Ruwitch de NPR. Bejar destacó estudios internos que demostraron que los jóvenes enfrentaban riesgos mucho mayores de entrar en contacto con contenido dañino de lo que Meta reconoció públicamente. Se espera que Bejar hable más hoy, y es posible que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, eventualmente sea llamado a testificar. Meta ha negado todas las acusaciones. El abogado de la empresa, Paul Schmidt, afirmó que Meta reconoció los riesgos para los jóvenes, los estudió seriamente e implementó políticas para mitigarlos.

inmersión profunda

Muchos recién graduados universitarios piensan que la IA les dificulta encontrar trabajo. Este año, una encuesta de ZipRecruiter entre graduados recientes encontró que el 47% de los encuestados dijo que la IA ya había afectado la contratación en su campo. Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la tasa de desempleo para los recién graduados era del 5,7% en junio, superior a la tasa del 4,1% para todos los trabajadores. ¿Pero es realmente la IA el problema? Esto es lo que los economistas tienen que decir:

ðŸ’¼ Desde finales de 2022, cuando comenzaron a surgir grandes modelos lingüísticos como ChatGPT, los trabajadores que inician su carrera en roles expuestos a la IA se han enfrentado a una disminución relativa del empleo del 16%, según el economista de la Universidad de Stanford, Erik Brynjolfsson. En comparación, las tasas de empleo se mantuvieron estables o crecieron durante el mismo período para los trabajadores mayores en campos expuestos a la IA y todos los trabajadores en trabajos que no son fácilmente automatizables.

ðŸ’¼ Los trabajadores jóvenes en campos expuestos a la IA pueden sentir más la crisis laboral porque normalmente enfrentan la peor parte de los despidos durante las crisis económicas, dice Brynjolfsson.

ðŸ’¼ Es menos probable que las empresas contraten a graduados universitarios recientes para puestos remotos, según un análisis reciente de la Reserva Federal de Nueva York. Es menos probable que los empleadores que contratan para estos roles elijan candidatos de nivel inicial porque es más difícil capacitarlos de forma remota.

Detrás de la historia

por Kristin Wright NPR Edición de la mañana Redactor de noticieros

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María Fabricio/NPR

Como madre de dos hijos, entiendo lo que significa esperar y orar por un embarazo sin problemas, un parto seguro y un bebé sano. Pasé muchos momentos tranquilos deseando lo mejor mientras esperaba que mis hijos vinieran al mundo.

Cuando supe que las mujeres y los bebés en Estados Unidos experimentan algunos de los peores resultados de maternidad en el mundo desarrollado, quedé atónita. Cuanto más descubría, más obligado me sentía a profundizar más.

La historia personal de un actor al que admiraba cuando era niño me llamó la atención hace unos años. Tatiana Ali protagonizó El Príncipe de Bel-Air como la adorable Ashley Banks en los años 1990. Ver a una chica negra como yo en la pantalla me generó mucho orgullo y alegría.

En los últimos años, Ali ha comenzado a compartir públicamente la historia del nacimiento de su primer hijo. Experimentó lo que ella describe como un trauma de nacimiento a manos del equipo de atención de maternidad de un hospital. Quería saber más, así que me acerqué.

Después de una conversación inicial, Ali acordó reunirse conmigo en la sede de NPR mientras visitaba Washington, DC, el otoño pasado. Con emoción y total franqueza, compartió su historia y sus soluciones conmigo y. Esté atento a más información sobre su historia en NPR.

La organización de Ali, Baby Yams, ayudó a Nadia Gramby, la partera que perfilamos, a cubrir los gastos finales para completar sus requisitos para convertirse en partera. Tenía curiosidad sobre el viaje de Gramby. Me llamó la atención su pasión y dedicación al servicio de las mujeres en todo Alabama. Hablamos por teléfono varias veces y nos reunimos virtualmente. ¡Conocer al dulce bebé River Emmanuel a través de Zoom fue muy divertido!

Al informar esta historia, aprendí mucho sobre la atención de las parteras y los esfuerzos para crear conciencia sobre las parteras como una solución valiosa para abordar los patrones de resultados de parto peligrosos para las mamás y los bebés y las disparidades. En el transcurso de mi informe, March of Dimes me alertó sobre sus nuevos hallazgos sobre el acceso a la atención de maternidad. NPR ha cubierto el tema durante mucho tiempo. Para mí estaba claro que era necesario volver a contar la historia.

3 cosas que debes saber antes de ir

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Mario Tama/Getty Images

El martes, la administración Trump tomó medidas para derogar una regulación ambiental que prohíbe la construcción de carreteras y la mayoría de las actividades madereras y mineras en decenas de millones de acres de tierras forestales públicas. La cadena ABC ha demandado a la Comisión Federal de Comunicaciones, argumentando que la administración Trump violó sus derechos de libertad de expresión cuando tomó represalias contra la cobertura de noticias, la sátira nocturna y las opiniones sobre programas de entrevistas de la cadena con investigaciones y cuestionamientos a sus licencias de transmisión. Cientos de testigos del asesinato a tiros del activista conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah el año pasado están buscando asistencia estatal para apoyo en salud mental y trauma. (vía KUER)

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.