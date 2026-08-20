Piloto muerto y dos policías estatales heridos después de que una avioneta y un helicóptero chocaran en Pensilvania

Un helicóptero de la policía estatal y una avioneta chocaron sobre el aeropuerto de Carlisle en Carlisle, Pensilvania, el miércoles por la noche, lo que provocó la muerte del piloto del avión, dijeron las autoridades.

El accidente involucró a un avión Cessna 150 y un helicóptero Bell 407 de la Policía Estatal de Pensilvania. El comisionado interino de la policía estatal de Pensilvania, George L. Bivens, dijo en una conferencia de prensa que el piloto del Cessna murió.

El gobernador Josh Shapiro dijo en la conferencia de prensa que los dos policías estatales involucrados sobrevivirán a sus heridas.

Según Biven, el helicóptero estaba realizando un ejercicio de entrenamiento fuera de la pista cuando el avión se desvió de su rumbo durante el aterrizaje y chocó con la parte trasera del helicóptero. La colisión provocó un choque violento que hizo que el avión se partiera en varios pedazos y el helicóptero rodó por el suelo hasta detenerse de costado, dijo Biven.

Los socorristas se reúnen en el aeropuerto de Carlisle en Carlisle, Pensilvania, tras un accidente mortal entre una avioneta y un helicóptero de la policía estatal el miércoles. NBC Filadelfia

“Los pilotos ni siquiera habrían podido ver el avión acercándose a ellos”, dijo. “Golpeó el rotor de cola trasero y entró en el rotor principal del helicóptero, lo que provocó un choque muy violento. El avión se estrelló contra el suelo a poca distancia de allí en muchos pedazos”.

Shapiro identificó a los soldados como Cpl. Bryce Corman y el policía Jason Mills.

Inicialmente ambos quedaron atrapados dentro del helicóptero, pero Corman pudo liberarse y luego ayudar a Mills a salir también, dijo Biven.

Uno de los agentes podría ser dado de alta del hospital antes del jueves por la mañana y el otro permanecerá durante la noche en observación, dijo Biven.

“Ambos, afortunadamente, salieron con heridas leves y están estables”, dijo en la conferencia de prensa la Dra. Ashley Ludwig, directora médica de traumatología del Centro Médico Hershey.

La identidad del piloto se mantuvo en reserva hasta que se notifique a los familiares.

La Administración Federal de Aviación y el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el caso.