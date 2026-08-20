Argentina anunció licitación de concesiones ferroviarias de carga a 50 años

El gobierno del presidente argentino Javier Milei lanzó el proceso de privatización de la empresa estatal de ferrocarriles de carga Belgrano Cargas y Logística. Las autoridades anunciaron una licitación nacional e internacional para adjudicar una concesión por 50 años para las líneas de carga Belgrano, San Martín y Urquiza, según el Buenos Aires Times.

La licitación cubre 7.594 kilómetros de vías operativas en 16 provincias. Los operadores privados gestionarán la infraestructura y las operaciones ferroviarias, mientras que el Estado conservará las funciones de regulación, inspección y supervisión. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, la red conecta 16 provincias con los principales puertos del país, además de Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Los contratos tendrán una vigencia de 50 años a partir de la fecha de toma de posesión y no preverán renovación automática. Los trabajos obligatorios deben completarse dentro de los primeros cinco años, mientras que los proyectos adicionales propuestos por los postores se considerarán al seleccionar al ganador y podrán implementarse durante un período de hasta 15 años.

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La concesión prevé un modelo de acceso abierto: varios transportistas podrán utilizar las vías pagando una tarifa y el concesionario será responsable del mantenimiento de la infraestructura y de la gestión del tráfico en condiciones transparentes y no discriminatorias. Los postores que inviertan al menos 200 millones de dólares en la restauración de vías serán elegibles para recibir incentivos bajo el programa RIGI de Argentina para inversiones a gran escala. Los funcionarios esperan que la inversión total en las tres líneas pueda alcanzar alrededor de mil millones de dólares.

Los ganadores no serán determinados únicamente por la cantidad pagada al estado. La fórmula de evaluación tendrá en cuenta las tarifas máximas de acceso a la vía propuestas y los compromisos de inversión, dando preferencia a tarifas más bajas y mayores inversiones. Los licitadores podrán presentar ofertas únicamente para infraestructuras o también para adquirir el material rodante asignado a las líneas. Los ingresos por la venta de locomotoras y vagones se destinarán a un fondo especial para financiar parcialmente las obras obligatorias.

Medios locales informan que los términos de la licitación prohíben la participación de empresas estatales argentinas, así como de empresas controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. Los medios afirman que esta restricción está dirigida a las empresas estatales chinas; sin embargo, China no se menciona específicamente en las reglas: la disposición se aplica a todas las empresas controladas por estados extranjeros y sus sociedades holding o subsidiarias afiliadas.

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