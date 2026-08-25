Inmigrante ilegal acusado de tráfico de fentanilo vinculado a sobredosis en escuelas secundarias de Virginia

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Un inmigrante ilegal de El Salvador que enfrenta una orden final de deportación desde 2024 fue capturado y luego liberado bajo fianza en la frontera de Texas en 2016 antes de su arresto la semana pasada por supuestamente traficar con fentanilo cerca de una escuela secundaria de Virginia, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Isaac Meléndez-Carranza, de 31 años, fue arrestado el 20 de agosto y acusado de distribuir fentanilo a 1,000 pies de una escuela. Está detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Loudoun.

“ICE presentó una orden de retención el 20 de agosto para Isaac Meléndez-Carranza, un extranjero ilegal de El Salvador, en la cárcel del condado de Loudoun”, dijo un portavoz del DHS a Fox News.

Un juez de inmigración emitió a Meléndez-Carranza una orden final de deportación el 18 de julio de 2024, según el DHS.

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Meléndez-Carranza fue encontrado en Sterling, Virginia, menos de un mes después, el 16 de agosto de 2024, pero no se tomó ninguna medida, dijo el DHS.

El departamento citó a la administración Biden por la falta de acción.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó a Meléndez-Carranza cerca de Hebbronville, Texas, el 3 de mayo de 2016, después de que ingresó ilegalmente a Estados Unidos a través del Río Grande, según el DHS. Fue puesto en libertad bajo fianza el 13 de julio de 2016, dijo el departamento.

La Oficina del Sheriff del condado de Loudoun identificó a Meléndez-Carranza como un presunto traficante de drogas relacionado con sobredosis que involucraron a estudiantes de la escuela secundaria Park View en mayo.

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Los agentes confiscaron alrededor de 100 pastillas y aproximadamente $1,000 en efectivo durante un registro en su casa, informó FOX 5 DC.

Varios estudiantes habían sido hospitalizados tras sospechas de sobredosis en la escuela secundaria Park View en mayo, dijo el medio.

Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun confirmaron en ese momento que dos estudiantes sufrieron sospechas de sobredosis no fatales durante el horario escolar.

Otros estudiantes fueron llevados a un hospital local para ser evaluados después de presentar síntomas, dijeron funcionarios del distrito.

El sistema escolar señaló que no estaba claro si los incidentes estaban relacionados y no pudo confirmar de inmediato si estaban involucradas sustancias controladas.

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El sheriff Mike Chapman calificó el caso de particularmente alarmante porque las drogas ilícitas estaban llegando a los estudiantes locales.

La oficina del sheriff dijo que Meléndez Carranza será entregado a ICE después de su liberación, informó Fox 5 DC.

“Está aquí ilegalmente”, dijo Chapman. “Creo que llegó hace unos 10 años. No deberíamos estar aquí y tal vez si no estuviera aquí esto no habría sucedido, así que lo tomamos muy en serio. Hay una orden de retención contra él por parte de ICE, así que una vez que termine con sus cargos aquí, será liberado ante ICE”.

La oficina del sheriff dijo que es posible que se realicen más arrestos, pero no hubo un cronograma.

Chapman confirmó que ICE colocó una orden de retención contra Meléndez Carranza, quien será transferido a las autoridades federales de inmigración una vez que se resuelvan sus cargos criminales locales.

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“Bajo el presidente Trump y el secretario Mullin, ICE está apuntando a lo peor de lo peor. Casi el 70% de los arrestos de ICE son de extranjeros ilegales acusados ​​o condenados por un delito en Estados Unidos”, dijo el DHS.