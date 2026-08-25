Registro de temporada baja de la NBA 2026: Washington Wizards

Hoops Rumors está revisando la temporada baja de 2026 para los 30 equipos de la NBA, recapitulando los fichajes de agentes libres, intercambios, selecciones de draft, salidas y más del verano. Echaremos un vistazo a los movimientos de temporada baja de cada equipo y consideraremos lo que podría suceder antes de que comience la temporada regular. Hoy nos centramos en el Magos de Washington.

Fichajes de agentes libres

Trae Young : Cuatro años, $212.799.690. Opción de jugador de cuarto año. Kicker comercial (7,5%). Se volvió a firmar utilizando los derechos de Bird.

: Cuatro años, $212.799.690. Opción de jugador de cuarto año. Kicker comercial (7,5%). Se volvió a firmar utilizando los derechos de Bird. Chris Middleton: Tres años, $17.612.204. Segundo año parcialmente garantizado ($908.878). Tercer año no garantizado. Adquirido a Mavericks mediante firma e intercambio utilizando un salario equivalente.

Vientos alisios

Adquirió los derechos de proyecto para Felix Okpara (selección No. 46) del Magic en un intercambio de tres equipos a cambio de los derechos del draft para Izaiyah Nelson (selección No. 51; a Magic) y los derechos de draft de Malique Lewis (Selección número 60; a los Bucks).

(selección No. 46) del Magic en un intercambio de tres equipos a cambio de los derechos del draft para (selección No. 51; a Magic) y los derechos de draft de (Selección número 60; a los Bucks). Adquirido Daniel Ayton de los Lakers a cambio de Jaden Hardy la selección de segunda ronda de 2031 de los Wizards y la selección de segunda ronda de 2032 de los Wizards.

de los Lakers a cambio de la selección de segunda ronda de 2031 de los Wizards y la selección de segunda ronda de 2032 de los Wizards. Adquirido Chris Middleton (mediante firma e intercambio) y la selección de segunda ronda de 2033 de los Mavericks en un intercambio de seis equipos a cambio de D’Angelo Russell (a los Grizzlies), la selección de segunda ronda de 2029 de los Lakers (a los Grizzlies), la selección de segunda ronda de 2033 de los Wizards (a los Grizzlies) y el derecho a intercambiar selecciones de segunda ronda de 2032 (a los Grizzlies).

(mediante firma e intercambio) y la selección de segunda ronda de 2033 de los Mavericks en un intercambio de seis equipos a cambio de (a los Grizzlies), la selección de segunda ronda de 2029 de los Lakers (a los Grizzlies), la selección de segunda ronda de 2033 de los Wizards (a los Grizzlies) y el derecho a intercambiar selecciones de segunda ronda de 2032 (a los Grizzlies). Adquirido tres hombres de los Hornets, una “segunda selección más favorable” de segunda ronda de 2027 de los Clippers y dinero en efectivo de los Cavaliers en un intercambio de cinco equipos a cambio de Cam Whitmore (a los caballeros) y julian reese (bidireccional; a Nuggets).

selecciones de draft

1-1: AJ Dybants Firmó un contrato a escala de novato (cuatro años, $66,914,053). Primeros dos años garantizados. Opciones de equipos de tercer y cuarto año.

2-46: Felix Okpara Firmado en contrato bidireccional.



Fichajes bidireccionales

Felix Okpara Un año, garantía parcial de $91,000 (aumentará a $339,441 al inicio de la temporada regular).

Jamir Watkins Un año, garantía parcial de $91,000 (aumentará a $339,441 al inicio de la temporada regular).



Agentes libres que se fueron o no firmaron

Otros movimientos en la plantilla

Situación del tope salarial

Nota: Las cifras están redondeadas a un decimal.

Operando por encima del tope ($165MM) y por debajo del primer delantal fiscal ($209MM).

Con gorra dura en el primer delantal.

Salario del equipo: $192MM (impuestos/delantal).

Por debajo de la línea del impuesto al lujo en $8,4 millones; por debajo del límite máximo en $ 17 millones.

Excepción completa de nivel medio para no contribuyentes ($15MM) disponible.

Dos excepciones de jugadores intercambiados disponibles (la más grande con un valor de $6 millones).

La temporada baja hasta ahora

Después de terminar con el peor récord de la NBA en 2025/26 (17-65), los Wizards ingresaron a la lotería del draft empatados con las mejores probabilidades posibles (14%) para conseguir la primera selección general. Washington terminó ganando la lotería, marcando la primera vez desde que se implementó el formato de lotería del draft anterior en 2019 que el peor equipo de la liga obtuvo la primera selección general.

Los Wizards estaban vinculados a AJ Dybants inmediatamente después de que se revelaran los resultados de la lotería en mayo y seleccionó al alero pequeño de 6’9″ unas seis semanas después. El nativo de Massachusetts viene de una temporada estelar de primer año en la que promedió 25,5 puntos por partido, el mejor de la NCAA, junto con 6,8 rebotes, 3,7 asistencias y 1,1 robos en 35 apariciones (34,8 MPG).

Dybantsa, un excelente atleta con un tamaño tremendo para ser un ala, es increíblemente difícil de detener una vez que se mueve hacia la canasta, habiendo liderado al país tanto en intentos de tiros libres como en tiros libres anotados. También sobresale en la media distancia y no debería tener problemas para crear su propio tiro en la NBA.

Por otro lado, el joven de 19 años domina bastante el balón en este punto de su desarrollo, en parte porque su tiro exterior va por detrás de otras partes de su juego. Tampoco jugó particularmente bien a la defensiva para los Cougars, aunque tiene los atributos físicos para ser positivo en ese sentido.

Los Wizards han ganado 15, 18 y 17 juegos en las últimas tres temporadas, pero aún no tenían un jugador franquicia claro para demostrarlo. Ciertamente esperan que Dybantsa sea ese jugador, ya que el equipo parece ser más competitivo antes de su temporada de novato.

Parece que la medida pasó desapercibida con tantos cambios importantes en esta temporada baja, pero una de las transacciones más sorprendentes del verano fue la decisión de Washington de firmar. Trae Young a un contrato de cuatro años y 212,8 millones de dólares, el máximo que el cuatro veces All-Star podría haber recibido de un equipo rival.

En realidad, ese contrato se acordó un día antes de que los Wizards seleccionaran a Dybantsa. No está claro exactamente por qué sintieron la necesidad de darle a Young un trato máximo, considerando que venía de una temporada en la que jugó 15 juegos, el mínimo de su carrera, y durante mucho tiempo ha sido uno de los peores defensores de la liga. Tampoco parecía haber equipos con espacio en el tope salarial máximo acechando como amenazas para ficharlo lejos de Washington. Pero evidentemente el equipo cree que Young desempeñará un papel clave en la mejora de una ofensiva que ocupó el puesto 29 en la NBA en 2025/26.

Washington hizo algunos cambios esta temporada baja, comenzando con un acuerdo la noche del draft en el que el equipo empaquetó las selecciones 51 y 60 para ascender al puesto 46. Los Wizards adquirieron al ex centro de Tennessee. Felix Okpara en ese acuerdo y luego firmó con el gran hombre nigeriano un contrato bidireccional.

El segundo intercambio implicó el envío Jaden Hardy y dos selecciones de segunda ronda para los Lakers por Daniel Aytonquien fue seleccionado en primer lugar en la general en 2018, el mismo año que Young quedó quinto.

Si bien Ayton no ha estado a la altura de su estado previo al draft y puede ser frustrante verlo porque su esfuerzo no siempre coincide con su talento, aún aporta una interesante combinación de tamaño y habilidad y podría terminar jugando un importante papel de reserva en Washington, donde Antonio Davis y Alex Sarr proyecto para comenzar como ala-pívot y centro, respectivamente. Si Ayton estará satisfecho con salir del banquillo es una cuestión abierta.

Los Reyes Magos se reunieron con Chris Middleton en un acuerdo de seis equipos en el que enviaron D’Angelo Russell a Menfis. Claramente les gusta la presencia veterana de Middleton, ya que básicamente renunciaron a una selección de segunda ronda y a un intercambio de segunda ronda para firmarlo con un contrato de tres años y 17,6 millones de dólares.

Sin embargo, el acuerdo solo está totalmente garantizado para la primera temporada (Middleton ganará 5,6 millones de dólares en 2026/27), con una pequeña garantía parcial (908.000 dólares) para el segundo año y ningún dinero garantizado para 2028/29. En otras palabras, el tres veces All-Star, que cumplió 35 años a principios de este mes, puede no estar en los planes a largo plazo del equipo.

Washington recuperó recientemente un jugador de segunda ronda en otro complejo intercambio que involucró a cinco equipos. En ese trato, los Wizards agregaron tres hombresun jugador GM Will Dawkins está muy familiarizado con su tiempo juntos en Oklahoma City, y envió Cam Whitmore (a Cleveland) y avance bidireccional julian reese (a Denver).

A continuación

Los Wizards todavía tienen un lugar abierto en su plantilla estándar de 15 hombres y están aproximadamente $8,4 millones por debajo de la línea impositiva ($17 millones por debajo de su límite máximo de primera plantilla). También tienen disponible toda su excepción de nivel medio para no contribuyentes ($15 millones), así como un par de excepciones de jugadores negociados, la más grande con un valor de $6 millones.

Washington supuestamente ofreció Russell Westbrook un contrato de dos años antes de retirarse y el equipo estuvo vinculado varias veces a De Mar De Rozan antes de decidirse a firmar con los Nuggets. Eso sugiere que la directiva no estaba del todo cómoda con sus manejadores de balón de respaldo detrás de Young; No está claro si la adquisición de Mann pudo haber cambiado esa forma de pensar.

En cada uno de los últimos seis años, el delantero veterano Antonio Gill Ha sido el decimoquinto hombre de los Wizards y sigue siendo un agente libre sin restricciones. Si terminan contratándolo a él (o a cualquier otro veterano) con un contrato de salario mínimo por un año, estarían alrededor de $5,95 millones por debajo del umbral impositivo.

Además de una vacante estándar en el plantel, los Wizards abrieron un espacio de dos vías después de canjear a Reese. Podrían dejar ese lugar abierto por ahora y promover a un invitado al campo de entrenamiento del Anexo 10 a un acuerdo bidireccional en el futuro, o podrían llenarlo antes de que abra el campamento. De cualquier manera, el jugador probablemente no tendrá un papel significativo esta temporada.

Si bien Davis es elegible para una extensión, parece que él y los Wizards han decidido mutuamente esperar hasta que comience la temporada antes de discutir un posible nuevo acuerdo. El 10 veces All-Star será elegible para una extensión por todo el año de la liga, con una opción de jugador de $62,8 millones para 2027/28.

Ex selección de lotería Bilal Coulibaly También es elegible para una extensión, pero sólo hasta el 19 de octubre, el día antes de que comience la temporada regular. El delantero francés tiene una mezcla intrigante de tamaño, atletismo y versatilidad defensiva, pero también ha luchado contra lesiones en sus primeras tres temporadas y su juego ofensivo es un trabajo en progreso. Si no se llega a un acuerdo esta temporada baja, Coulibaly estará en camino a la agencia libre restringida el próximo verano.

lucas Adams contribuyó a este artículo.