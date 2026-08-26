Los socialistas demócratas logran otra victoria en la segunda vuelta de las primarias del Senado de Oklahoma

La enfermera N’Kiyla Jasmine Thomas ganó la segunda vuelta de las primarias demócratas del Senado en Oklahoma, proyecta NBC News, asegurando otra victoria para el ala socialista demócrata del partido.

Thomas, un miembro de la Nación Chickasaw de 31 años, derrotó al abogado y ministro Jim Priest, de 70 años, en la contienda, a pesar de que sus gastos fueron drásticamente superiores. Los dos avanzaron a una segunda vuelta después de que ninguno de ellos obtuviera la mayoría de los votos en las primarias iniciales de junio.

Thomas se enfrentará al representante republicano Kevin Hern, quien será el gran favorito este otoño para ganar el escaño disponible para reemplazar al exsenador Markwayne Mullin, ahora secretario de Seguridad Nacional. Oklahoma es un estado sólidamente republicano que el presidente Donald Trump ganó por 34 puntos en 2024.

La victoria de Thomas en las primarias se produce cuando los candidatos progresistas han logrado avances en todo el país este año. Los socialistas demócratas han ganado un puñado de primarias de alto perfil en las últimas semanas, incluida la carrera por el Senado de Florida y un campo de batalla clave en la Cámara de Representantes en Michigan.

Thomas es “una autoproclamada socialista democrática”, dijo a NBC News en una entrevista el martes por la mañana, aunque dijo que “aún no es” miembro de los Socialistas Demócratas de América. Describió a los socialistas democráticos como “la próxima generación” que está “buscando cambiar el sistema”.

Thomas dijo que no apoya todos los elementos de la plataforma DSA. Thomas, esposa de un militar, dijo que no apoya la desfinanciación del Departamento de Defensa. Ella expresó su apoyo a una serie de políticas progresistas, incluido Medicare para todos, cuidado infantil universal y licencia parental, y “asegurarse de que todos paguen su parte justa”. Thomas dijo que también está a favor de abolir la agencia de Inmigración y Control de Aduanas.

“El sistema en este momento no funciona para nosotros y nunca lo ha hecho”, dijo Thomas, señalando que su discurso ante los votantes se centra en la atención médica, ya que las áreas rurales del estado están luchando por el acceso a una atención médica de calidad.

Cuando se le preguntó si se consideraba capitalista o socialista, Thomas dijo: “El capitalismo es lo que está destruyendo nuestro país en este momento”, pero luego describió el capitalismo como “inevitable”, diciendo que apoya el concepto de que las personas sean dueñas de sus propios negocios y propiedades.

Thomas dijo que sus compañeros socialdemócratas estaban teniendo éxito en algunas primarias de este año mientras los votantes clamaban por cambios y políticas de “primero las personas” y “primero la familia”.

“Estoy lista para el cambio y creo que todos los demás también lo están”, dijo.

Al igual que otros candidatos progresistas que prevalecieron en las primarias de este año, Thomas fue superado en gastos en las primarias por un oponente más moderado.

La campaña de Priest ha gastado 315.000 dólares hasta ahora, mientras que la campaña de Thomas ha gastado 57.000 dólares, según informes de finanzas de campaña presentados ante la Comisión Federal Electoral. También está comenzando las elecciones generales con una enorme desventaja financiera: Thomas tenía sólo $456 en su cuenta de campaña al 5 de agosto, mientras que la campaña de Hern tenía $2,6 millones disponibles al 30 de junio.