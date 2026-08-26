Equipo de rescate en helicóptero captado por la cámara salvando a 2 escaladores atrapados en un popular acantilado de playa de California

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Dos escaladores en California quedaron varados en un empinado acantilado de Big Sur el sábado se encontraron a 600 pies debajo de la carretera con un helicóptero de la Patrulla de Caminos de California (CHP) como única salida.

El video publicado por el CHP muestra el helicóptero H-70 flotando sobre un barranco empinado cerca de Hurricane Point mientras un técnico de rescate desciende con un cable para alcanzar a la pareja atrapada.

Big Sur Fire solicitó ayuda de la Unidad Aérea Paso Robles de CHP alrededor de las 6:24 pm, según la agencia.

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El terreno era tan empinado que el técnico no pudo desconectarse con seguridad del gancho de elevación después de alcanzar al primer escalador. En cambio, aseguró al escalador en un arnés de rescate Pelican y los dos fueron elevados juntos para rescatar al personal que esperaba en un área de preparación.

A continuación, el helicóptero regresó al barranco y realizó la misma maniobra técnica para poner a salvo al segundo escalador.

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CHP no reveló los nombres de los escaladores ni explicó cómo quedaron varados.

Los usuarios de las redes sociales elogiaron a la tripulación aérea de CHP y a los equipos de rescate involucrados después de que se publicara en línea un video de la operación.

“¡¡Increíble rescate!! ¡¡Bien hecho chicos!!” escribió un comentarista. Otro lo calificó como un “trabajo increíble de todos los involucrados”, mientras que otro agregó: “Simplemente increíble, muchachos, ¡gracias por lo que hacen!”.

Ambos escaladores sobrevivieron a la terrible experiencia, dijeron las autoridades.

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“Estos rescates de alto riesgo y baja frecuencia son exactamente para lo que el personal de Operaciones Aéreas de CHP se entrena continuamente”, dijo la agencia. “No hay margen de error cuando se opera en terrenos empinados, bajo elevación y en condiciones ambientales desafiantes”.

El rescate en el acantilado siguió a dos misiones de rescate separadas el 9 de agosto para la misma tripulación del H-70.

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La unidad aérea primero sacó a un excursionista herido de 13 años del Parque Nacional Pinnacles, trabajando con un técnico de rescate en helicóptero del Departamento de Bomberos de Paso Robles, dijo CHP.

Más tarde ese día, la tripulación sacó a un lugar seguro a una persona que sufrió heridas graves en una caída desde una cascada en Big Sur Gorge.

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Luego, el H-70 respondió a otra llamada en el remoto Bosque Nacional Los Padres, donde un cazador que sufría de agotamiento por calor y deshidratación fue subido a bordo mediante una maniobra de ascenso y trasladado en avión a los médicos que lo esperaban en King City.