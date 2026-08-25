Recordando a Dolly Parton: 8 datos sobre el ícono

Más de 100 millones de discos vendidos, 25 éxitos número uno en las listas country de EE. UU., 11 premios Grammy y tres premios Emmy: la estrella del country Dolly Parton fue una de las cantantes más exitosas del mundo. El martes, su sobrino Bryan Seaver anunció en un video compartido en los canales de redes sociales de Parton que su tía había fallecido.

“Dolly… abrió puertas a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida y de todos los continentes”, dijo Seaver en el vídeo. “Ella nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia”.

Aquí hay ocho datos de ocho décadas de Dolly Parton.

1. Harina de maíz para el médico

Dolly Parton tuvo orígenes humildes y creció con 11 hermanos en el condado de Sevier, Tennessee.

Nacida el 19 de enero de 1946, sus padres pagaron al médico que la asistió en el parto con un saco de harina de maíz, aunque algunas fuentes afirman que era avena.

Parton nació en una familia de músicos y aprendió a tocar la guitarra cuando tenía 7 años. Dio su primera actuación en televisión a los 10 años.

Dolly Parton en 1977 Imagen: AP Photo/Picture Alliance

2. Nada de ‘rubia tonta’

Múltiples fuentes han informado que el coeficiente intelectual de Parton es de al menos 140. Su primera canción, que entró en las listas de países de Estados Unidos el 21 de enero de 1967, fue “Dumb Blonde”. En él, canta “esta rubia tonta no es tonta de nadie”. Fue un comienzo audaz para su entrada en el mundo del espectáculo de los años 60, en ese momento dominado por los hombres.

“No me ofenden todos los chistes sobre rubias tontas porque sé que no soy tonta… y también sé que no soy rubia”, dijo sobre el estereotipo.

3. Impresionante desfile de pelucas

A lo largo de sus siete décadas de carrera, a Parton le encantaba seguir las tendencias de la moda, especialmente en lo que respecta a peinados.

Sin embargo, su característico cabello rubio platino, como se mencionó anteriormente, nunca fue realmente suyo. En lugar de estropear su cabello con decoloración, comenzó a usar pelucas desde temprana edad. Se dice que su colección contaba con más de 350 pelucas diferentes.

Incluso las pelucas necesitan peinado: Parton, que apareció en la película ‘Steel Magnolias’, visitó el espectáculo de Broadway en 1988 Imagen: Mark Lenihan/AP Photo/Picture Alliance

Parton nunca ocultó sus cirugías estéticas. Con el tiempo, lo usó para cambiar su rostro y su figura, pero siempre siguió siendo la superestrella amigable con un gran corazón.

En 2025, ForbesLa revista valoró la fortuna de Parton en alrededor de 450 millones de dólares (387 millones de euros). Ella compartió su riqueza con personas necesitadas durante décadas, en particular en su estado natal de Tennessee, pero también en todo el mundo.

4. Fomentar la lectura entre los niños

Desde 1995, la Fundación Dollywood de Parton ha estado patrocinando libros para niños como parte de su programa Imagination Library. Desde el día en que nace el niño, los padres pueden solicitar recibir un libro cada mes hasta los cinco años. Ya se han distribuido más de 300 millones de libros en cinco países de habla inglesa: Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido e Irlanda.

Dolly Parton donó sus regalías a buenas causas Imagen: Mark Humphrey/AP Photo/Picture Alliance

El programa está financiado por la propia fundación, apoyo gubernamental y donantes privados. Sin embargo, recientemente, algunos estados gobernados por republicanos en Estados Unidos han anunciado planes para eliminar el apoyo financiero a la Imagination Library. Parton, que no tuvo hijos propios, fundó el programa de biblioteca en honor a su padre, Robert Lee Parton, que no sabía leer.

Cada año, la fundación también otorga cinco becas universitarias a graduados de secundaria del condado de Sevier. Las becas Dolly Parton de 15.000 dólares están dirigidas a “estudiantes que tienen un sueño que desean perseguir y que pueden comunicar con éxito su plan y compromiso para realizar sus sueños”, como se indica en el sitio web de la fundación.

5. Un millón de dólares durante el COVID

En 2020, Parton donó 1 millón de dólares al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, donde la empresa de biotecnología Moderna estaba trabajando en una vacuna COVID-19.

En el programa “The One Show” de la BBC en noviembre de 2020, dijo sobre su donación: “Hoy soy una niña muy orgullosa de saber que tuve algo que ver con algo que nos ayudará a superar esta loca pandemia”.

Unos meses más tarde, recibió la vacuna frente a la cámara y reescribió su exitosa canción “Jolene” en “Vaccine” para la ocasión.

6. Cientos de versiones de ‘Jolene’

“Jolene” es una de las canciones versionadas con más frecuencia en la historia de la música pop. El portal web cover.info contiene más de 80 versiones oficiales, desde artistas famosos hasta músicos independientes, y se pueden escuchar innumerables versiones en YouTube y otras plataformas.

Una de las versiones más populares fue la interpretación cruda y valiente de 2004 del dúo estadounidense The White Stripes. La propia Parton ha grabado varias versiones de su famoso éxito, acompañada por el grupo a capella Pentatonix, por ejemplo, o junto a su famosa ahijada, la estrella del pop Miley Cyrus. En 2016, todos se reunieron para interpretarlo en vivo juntos en The Voice.

7. Dos éxitos mundiales en un día

Parton escribió “Jolene” y “I Will Always Love You” el mismo día de 1972. Cuando Whitney Houston cubrió esta última dos décadas después, se convirtió instantáneamente en un éxito mundial.

Quizás te sorprenda saber que “I Will Always Love You” nunca fue una canción romántica. De hecho, se trataba de que Parton pusiera fin a su colaboración profesional con su mentor, la estrella del country Porter Waggoner.

Hablando con el presentador de radio Howard Stern en 2023, Parton recordó las emociones encontradas que sintió al escribir la canción.

“¿Cómo voy a hacerle entender lo mucho que aprecio todo, pero que tengo que irme? Pensé, bueno, ¿qué haces mejor? Escribes canciones. Así que me senté y escribí esta canción”.

Dolly Parton en un evento para celebrar la ampliación de la Imagination Library de Kentucky en 2024 Imagen: Timothy D. Easley/AP Photo/Picture Alliance

La versión de Houston de los años 90 le valió a Parton otros 10 millones de dólares en regalías. Hablando en 2021 en “Watch What Happens Live”, reveló que invirtió el dinero en un complejo de oficinas en un vecindario negro en Nashville, Tennessee.

“Simplemente pensé: ‘Esto fue genial. Voy a estar aquí con su gente, que también es mi gente… Pienso: ‘Esta es la casa que construyó Whitney'”, dijo.

8. No es el mejor doble

Por último, pero no menos importante: Parton dijo que una vez participó en un concurso de imitaciones de drag queen de Dolly Parton y perdió.

En “The Ellen DeGeneres Show”, Parton reveló que había exagerado su estilo para evitar ser reconocida: hizo su marca de belleza más grande, sus senos más grandes y su cabello más grande. Todos los concursantes tuvieron que cruzar el escenario de un bar gay, y el que recibió más aplausos fue declarado ganador. Al final, no fue Parton quien ganó.

Este artículo fue escrito originalmente en alemán. Se publicó por primera vez el 18 de enero de 2026 y se actualizó con la noticia de su muerte el 25 de agosto de 2026.