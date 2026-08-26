Tiger Woods saluda la revolución del Tour Championship – Golf Planète

Comparte este artículo

El nuevo formato del Tour Championship, que dará protagonismo al match play a partir de 2028, ha recibido un fuerte apoyo, el de Tiger Woods, directamente implicado en la reflexión sobre el futuro del PGA Tour.

El Gira de la PGA se prepara para pasar una nueva página en su historia. A partir de 2028, el Campeonato de gira adoptará un formato ampliamente revisado, dando un lugar central al juego por partidos. Un desarrollo que entusiasma especialmente bosque de tigre.

El campeón americano reaccionó al anuncio en las redes sociales, saludando un final de temporada digno del camino recorrido a lo largo del año. TIENE” El final de la temporada debe estar a la altura del recorrido necesario para llegar allí. El anuncio de hoy es el resultado del arduo trabajo y la pasión de nuestros jugadores. Espero marcar el comienzo de una nueva era de juego por partidos en el PGA Tour. », escribió Woods.

Derramar Bosqueeste regreso del match play adquiere una dimensión particular. El ex número 1 del mundo tiene un balance profesional de 54 victorias, 20 derrotas y dos empates en competiciones individuales disputadas en este formato.

Su implicación no se limita a una simple reacción. Bosque juega un papel activo en la evolución de Gira de la PGA como líder de Comité de Competiciones Futuras. El jefe del circuito, Brian Rolapha destacado periódicamente su contribución a los debates sobre la nueva estructura competitiva en los últimos meses.

A

A

A

A

©Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP