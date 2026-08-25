Muere Dolly Parton, una de las intérpretes más singulares de la música country, a los 80 años

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Richard E. Aaron/Redferns/Getty Images

Dolly Parton falleció a los 80 años.

La muerte de la artista fue confirmada en un comunicado de sus representantes, así como en un video publicado en las redes sociales por su sobrino Bryan Seaver.

“Una vida de diamantes de imitación que brilló lo suficiente como para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración no solo a través de su música atemporal y su prolífica composición, sino también su ingenio, calidez y amabilidad que nos hicieron sentir a todos como una familia”, se lee en la declaración, que señala que Parton “murió pacíficamente” en Nashville, Tennessee, el 25 de agosto de 2026.

Su singular carrera interpretativa abarcó siete décadas y su importancia no hizo más que crecer durante todo ese tiempo. Saltó a la fama como estrella de la música country y se convirtió en una de sus embajadoras más reconocibles y universalmente adoradas de la cultura popular en general.

En sus canciones, bromas en el escenario y entrevistas, Parton siempre se presentó como una humilde pero audaz soñadora de la montaña hecha realidad. Ella construyó su identidad reivindicando con orgullo la pobreza y el ingenio de los Apalaches de los que provenía.

“Recuerdo la época en que no teníamos electricidad en los primeros días”, dijo a NPR. Edición de la mañana en 2002. “Y estaba pensando en lo lejos que he llegado desde que no tengo electricidad hasta que ahora vivo en este mundo de alta tecnología, vendiendo mis discos, tal como están”.

Mucho después del éxito de Parton, ella continuamente regresaba a sus historias de cómo era crecer como una de 12 niños en una aldea rural ubicada en las Montañas Humeantes del este de Tennessee.

“Lo logramos”, dijo a NPR. “Apenas lo logramos, pero lo logramos. Teníamos muchas cosas que el dinero no puede comprar de ninguna manera, como suelo hablar: cosas como el amor, la bondad y la comprensión. Y teníamos música. La familia de mi madre es muy musical, así que eso realmente nos ayudó a superar muchos momentos difíciles. Y el hecho de que ambos lados de mi familia, los Parton y la familia Owens, tenían un gran sentido del humor”.

Parton comenzó a escribir baladas y cancioncillas y a cantar en la radio local cuando era sólo una niña, y no podía esperar a llegar a Nashville tan pronto como se graduara de la escuela secundaria en 1964. En aquellos días, era bastante difícil para las mujeres avanzar como cantantes en la música country y aún más raro que también se establecieran como compositoras.

Parton se dio cuenta de que acentuar su silueta física provocaba una reacción, pero insistió en que escribir canciones era su mayor activo. “Eso es lo que me tomo más en serio que cualquier otra cosa que hago en el negocio”, dijo. Edición de la mañana en 1989. “Fue mi composición lo que me sacó de las Montañas Humeantes y siento que me ha llevado a todos los lugares. El hecho de que tuviera esta apariencia escandalosa, eso ayudó. Y el hecho de que tuve una personalidad buena y extrovertida y una actitud buena y saludable también me ayudó. Pero para mí, el valor y la raíz de todo es la escritura”.

Ciertamente, Parton no fue ingenuo al operar en un campo dominado por hombres. “Conocía a quienes intentaban coquetear conmigo”, enfatizó. “También fui lo suficientemente inteligente como para maniobrar y hacer que eso funcionara para mí”.

Cuando el veterano creador de éxitos Porter Waggoner le pidió a Parton que se uniera a su programa de televisión, ella asumió el papel más disponible para las mujeres en Nashville: compañera de dueto de una estrella masculina. Pero su ingenio y magnetismo la ayudaron a trascender las limitaciones de ser su chica cantante y, finalmente, centrarse en su carrera en solitario en 1974.

Con sus propias grabaciones, Parton construyó un repertorio country variado. Le encantaban y le gustaban las baladas sentimentales y las tragedias góticas sureñas que sonaban positivamente antiguas. Pero también estaba abierta a trabajar con sonidos pop elegantes, lo que en 1978 significaba música disco.

Para Amythyst Kiah, una cantautora de rock alternativo de los Apalaches de una generación mucho más joven, Parton fue una inspiración, especialmente por la forma en que el potente sonido vocal de Parton, ese tono alto y meloso, ancló su exploración de una amplia gama de estilos. “Su acento montañés y su sonido… eso es lo que realmente hace que una canción de Dolly sea una canción de Dolly”, observó Kiah.

Parton obtuvo docenas de éxitos entre los 10 mejores países y sus ambiciones profesionales crecieron junto con su carrera. Insistió en que no estaba dejando atrás su carácter campestre, sino que lo traía consigo mientras cruzaba hacia el estrellato pop y el cine a finales de los 70 y principios de los 80. Ofreció actuaciones memorables en 9 a 5, El mejor pequeño prostíbulo de Texas y Magnolias de acerojunto a actores célebres como Jane Fonda, Lily Tomlin, Julia Roberts y Sally Field, y contribuyó con el tema musical “9 to 5”.

Parton abrió su propio parque temático, aún en expansión, Dollywood, en Smokies. Y tampoco fue como si ella hubiera pasado a un segundo plano en el Hollywood real. No con el aspecto exagerado e hiperfemenino que había cultivado durante años: esas pelucas rubias altas, tacones de aguja y trajes ajustados que siempre decía que había modelado a partir de una mujer de su país.

Por ella 2014 Edición de la mañana En la entrevista, Parton tenía mucha práctica a la hora de explicar cómo pensaba al respecto: “Es cierto que parezco totalmente artificial. Pero me gusta pensar que soy totalmente real cuando realmente cuenta. Pero mi apariencia surgió de un lugar muy sincero. Es simplemente la idea de glamour de una chica de campo”.

Frente al público, Parton hizo interminables bromas conscientes sobre su apariencia exagerada. “Han pagado mucho dinero para venir aquí esta noche”, le dijo a una multitud en Londres mientras filmaba un concierto en 1983. “Quiero que sepan que lo aprecio, porque necesito el dinero”.

Eso provocó una risa, como ella sabía que sucedería.

“Se necesita todo lo que hago para mantener mi apariencia”, continuó, insistiendo. “Te sorprendería el precio de los sujetadores industriales hoy en día y cuánto dinero se necesita para que una persona parezca tan barata”.

La multitud se lo comió.

A medida que pasaron los años, sus bromas sobre el aspecto que ella y sus estilistas cultivaban la convirtieron en un modelo a seguir para drag queens como Trixie Mattel.

“Dolly se ponía un disfraz de Dolly todos los días”, dijo Mattel. “Dolly interpretó a Dolly en el escenario. Dolly interpretó a Dolly en el musical de Dolly casi en la vida real. Cuando pienso en retrospectiva, viendo a Dolly, es como si estuviera viendo mi primer espectáculo drag”.

Las actuaciones de Parton no sólo ayudaron a Mattel a encontrar el camino para convertirse en una divertida reina del canto folk, sino que hicieron que personas de todo tipo de culturas, identidades e ideologías sintieran que Parton era suyo.

“Es lo único en lo que tal vez un conservador incondicional y una drag queen pueden tener un punto medio”, dijo Mattel.

Desempacar el atractivo universal de Parton se convirtió en la presunción central de un podcast completo cuando WNYC lanzó la serie de 2019. La América de Dolly Parton.

Desde finales de la década de 1990, Parton reconoció que sus días como creadora de éxitos habían quedado atrás y con frecuencia regresaba a canciones y sonidos asociados con los placeres y las dificultades de su juventud en la montaña.

Al mismo tiempo, las nuevas generaciones aceptaron su celebridad como un hecho, prestaran o no atención a la música country. Todo lo que ella hacía y decía era noticia, incluso si astutamente evitaba meterse en temas que tenían el potencial de ser divisivos. Fue considerada el equivalente cultural pop de una santa hasta un punto que a veces oscureció y distorsionó su impulso creativo y su visión para los negocios.

Pero al final, de todo lo que Parton creó, su mayor obra de arte fue la imagen indeleble que se creó a lo largo de toda una vida vistiendo la brillantez de los bosques con el toque del mundo del espectáculo.