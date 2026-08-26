Tercer arresto realizado en la investigación de robo de vehículos del condado de Onslow

CONDADO DE ONSLOW, Carolina del Norte – Una mujer de Wilmington es la última persona acusada en relación con una serie de robos de vehículos en el condado de Onslow que se remontan a octubre de 2025.

La Oficina del Sheriff del condado de Onslow arrestó a Nya Rosalyn Franks, de 26 años, el 24 de agosto de 2026.

Franks está acusado de dos cargos de allanamiento o ingreso a un vehículo motorizado con robo, dos cargos de allanamiento o ingreso a un vehículo motorizado, robo de tarjetas financieras, delito grave de conspiración e intento de allanamiento o ingreso a un vehículo motorizado.

Según los registros de arresto, Franks está acusado de irrumpir o intentar irrumpir en varios vehículos. Los investigadores alegan que se llevaron una mochila, una computadora portátil, carteras, billetera y dinero en efectivo. Los registros también la acusan de aceptar una tarjeta de débito de Navy Federal Credit Union sin el consentimiento del titular de la tarjeta.

Los registros judiciales alegan que Franks conspiró con Tatiana Rayshelle Eakins y Tracy Lamon Williams en el caso.

Eakins, de 32 años, de Willard, fue arrestada por la Oficina del Sheriff del condado de Onslow el 14 de enero de 2026. Está acusada de delito grave de conspiración, dos cargos de allanamiento o ingreso a un vehículo motorizado con robo, dos cargos de allanamiento o ingreso a un vehículo motorizado e intento de allanamiento o ingreso a un vehículo motorizado.

Williams, de 45 años, de Burgaw, fue arrestado por la oficina del sheriff el 27 de julio de 2026. Se enfrenta a los mismos cargos, incluidos delito grave de conspiración, dos cargos de allanamiento o ingreso a un vehículo motorizado con robo, dos cargos de allanamiento o ingreso a un vehículo motorizado e intento de allanamiento o ingreso a un vehículo motorizado.

Franks recibió una fianza garantizada de 50.000 dólares. Los casos siguen pendientes.