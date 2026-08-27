Actualizaciones en vivo:: El USS Theodore Roosevelt zarpará hacia Medio Oriente mientras Trump afirma que las sanciones estadounidenses ganarán la guerra | cnn

Irán y Omán han esbozado una propuesta para establecer conjuntamente un canal de envío temporal y limpiar las minas en el Estrecho de Ormuz.

El anuncio se produce tras la observación del presidente estadounidense Donald Trump de que todas las minas han sido detonadas o retiradas.

Esto plantea dudas sobre las dificultades que supone limpiar la vía fluvial de explosivos.

Los expertos dicen que Irán tiene cierta capacidad de desminado, pero cuestionan si es lo suficientemente sofisticada para limpiar el estrecho.

¿Es posible desminar sin la cooperación iraní?

“Irán tiene algunas capacidades de desminado, pero la mayor parte de su capacidad de guerra contra minas está diseñada para colocar minas”, dijo a CNN Nitya Labh, miembro de la Academia Chatham House Schwarzman.

Labh dijo que Irán carece de la capacidad de barrer el océano metro a metro a diferentes profundidades y cuestionó si se podía confiar en Teherán para llevar a cabo tal operación.

Paul Heslop, un alto experto en acción contra las minas de la ONU, dijo que cualquier esfuerzo de desminado requeriría sensores altamente especializados y equipos capacitados, lo que la convertiría en una operación costosa y compleja. Añadió que la cooperación iraní sigue siendo fundamental.

Información como la ubicación de las minas es crucial para ayudar a las armadas a predecir dónde pueden estar las minas, su profundidad y si están aseguradas, dijo Heslop.

“A menos que los iraníes proporcionen esa información a otros países, no tendrán las mismas ventajas”, dijo.

Labh añadió que compromisos políticos como los del memorando de entendimiento de junio no pueden garantizar la reapertura del estrecho.

“Las declaraciones de reapertura por sí solas no pueden eliminar los peligros de las minas marinas ni restaurar la confianza del mercado dentro de las industrias del transporte marítimo y de los seguros”, afirmó.