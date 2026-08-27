MLB The Show 26 encabeza un mes de PlayStation Plus sorprendentemente decepcionante – CNET

Septiembre es un gran mes para los propietarios de PlayStation, con Marvel’s Wolverine liderando el grupo cuando salga el 15 de septiembre. Sin embargo, para los suscriptores de PlayStation Plus, la programación mensual es un poco menos emocionante. Los fanáticos del béisbol deberían aprovechar MLB The Show 26, mientras que Sniper Elite: Resistance ofrece una opción sólida para los jugadores que disfrutan de una acción más lenta y metódica. Wobbly Life y Chained Echoes completan la alineación, pero a pesar de tener algunos juegos que valen la pena, septiembre de 2026 no es exactamente el mes más emocionante para suscribirse a PS Plus.

PS Plus, que es la versión de Sony de Xbox Game Pass, ofrece una gran biblioteca de juegos en constante expansión. Los suscriptores pueden elegir entre los niveles Essential, Extra y Premium, cada uno con ventajas y beneficios únicos. A partir de $11 por mes, los planes brindan a los suscriptores acceso a juegos y recompensas mensuales, y cada mes, todos los suscriptores pueden acceder a un puñado de juegos sin cargo adicional.

Si te suscribes a PlayStation Plus, estos son los juegos que puedes jugar sin costo adicional a partir del 1 de septiembre.

Francotirador de élite: Resistencia

Construido alrededor de francotiradores precisos, sigilo y combate táctico en tercera persona, Sniper Elite: Resistance te coloca detrás del rifle de Harry Hawker mientras se infiltra en la Francia ocupada por los nazis. Las misiones abiertas te permiten explorar posiciones enemigas, encontrar rutas alternativas, colocar trampas y completar objetivos a tu manera, mientras que la balística realista tiene en cuenta el viento, la gravedad y el ritmo cardíaco. Personaliza las armas con nuevas miras, cañones y municiones y luego aborda la campaña de forma cooperativa. Las misiones de propaganda, Axis Invasion y el modo multijugador competitivo añaden formas adicionales de poner a prueba tus habilidades.

MLB El Show 26

MLB The Show 26 ofrece una experiencia de béisbol profunda y auténtica, con sistemas renovados de bateo y lanzamiento que brindan a los jugadores más control en momentos cruciales. Desarrolla tu carrera desde la escuela secundaria y la universidad hasta las mayores y potencialmente el Salón de la Fama en Road to the Show, o gestiona todos los aspectos de una franquicia con un sistema comercial revisado y una lógica de lista más inteligente. Para aquellos que buscan un desafío a más largo plazo, Road to the Show les permite desarrollar una carrera desde la escuela secundaria hasta la universidad y las ligas mayores.

Vida tambaleante

Wobbly Life no tiene mucha estructura, y ese es exactamente el punto. Puedes recorrer su mundo abierto, realizar trabajos ocasionales, ganar dinero y gastarlo en casas, vehículos, ropa y mascotas, o ignorar todo eso y simplemente causar problemas tú solo o con hasta cuatro jugadores en línea o en modo cooperativo local. El sandbox basado en la física hace que casi todo sea interactivo, por lo que incluso las actividades más simples pueden convertirse en accidentes ridículos. También hay mucho que descubrir a través de misiones de historia, acertijos, secretos ocultos y minijuegos.

Ecos encadenados

Chained Echoes combina las tradiciones JRPG de la vieja escuela con algunas ideas propias, siguiendo a un grupo de héroes atrapados en una guerra entre tres reinos. Las batallas se basan en turnos, pero la mecánica de uso de habilidades del sistema Overdrive te obliga a gestionar cuidadosamente tus ataques y habilidades para mantener a tu grupo en una zona beneficiosa sin sobrecalentarse. Fuera del combate, puedes explorar Valandis a pie, viajar en dirigible y, eventualmente, ponerte trajes mecánicos tanto para la exploración como para el combate. Sin encuentros aleatorios, un sistema de equipamiento profundo y mucho contenido adicional, ofrece una versión moderna de la fórmula de los juegos de rol de 16 bits.

Para obtener más información sobre PlayStation Plus, esto es lo que debe saber sobre el servicio de juegos y un resumen de los juegos PS Plus Extra y Premium agregados en agosto. También puedes ver los juegos más recientes y futuros en Xbox Game Pass.