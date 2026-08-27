Inundación mortal en Nepal causada por un enorme deslizamiento de tierra y caída de un glaciar: Científico

Las inundaciones mortales que han devastado partes de Nepal pueden rastrearse hasta el Himalaya, donde un “evento geofísico masivo” desató una reacción en cadena el miércoles, dijo a ABC News un geofísico que estudia tales eventos.

Durante el día se produjo un deslizamiento de tierra en el paso de montaña que se llevó un gran glaciar o partes de un glaciar en el Himalaya, dijo a ABC News Göran Ekström, del Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia. Fue tan poderoso que registró un terremoto de magnitud 5,2 en los sismógrafos de todo el mundo.

Los rescatistas utilizan una excavadora para llevar a una víctima de una inundación repentina a un lugar seguro a lo largo del río Trishuli en el distrito de Nuwakot en Nepal, el miércoles 26 de agosto de 2026. Foto AP/Niranjan Shrestha

Este tipo de eventos han ocurrido antes en el Himalaya, pero este fue un “evento geofísico masivo”, según Ekström.

Cuando las rocas descienden de una montaña generan mucha energía y se calientan, derritiendo el glaciar, lo que puede ser la causa de que cayera tanta agua al pie de la montaña, según el profesor.

El hielo, los escombros y el agua cayeron al valle, y Ekström estimó que las aguas de la inundación eran “escandalosamente altas”, posiblemente entre 130 y 160 pies de altura y que el agua pudo haberse movido a una velocidad de 44 millas por hora.

Las casas dañadas se encuentran precariamente cerca de las orillas hinchadas y llenas de escombros del río Trishuli después de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot en Nepal el miércoles 26 de agosto de 2026. Foto AP/Niranjan Shrestha

Según el profesor, el cambio climático está acelerando el derretimiento del hielo y los glaciares en todo el mundo. A Eventos como este ocurrirían sin cambio climático, pero es posible que el cambio climático provoque eventos como este, dijo Ekström.

“En general, estos deslizamientos de tierra en estas regiones montañosas son cada vez más frecuentes, eso se ha determinado, y eso está relacionado con el derretimiento de los glaciares”, dijo.

Según las autoridades locales, al menos 157 personas han muerto y otras 75 han resultado heridas a causa de las inundaciones hasta el miércoles por la tarde.

Un total de 384 personas, entre ellas 291 extranjeros y 93 nepalíes, habían desaparecido de la zona afectada hasta el miércoles por la noche, según la Junta de Turismo de Nepal.

De los desaparecidos, hay al menos 47 turistas estadounidenses, dijo la junta.

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