Meta llega a un acuerdo de 17.000 millones de dólares. Y el regulador nuclear abandonará la norma de seguridad radiológica

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Las principales historias de hoy

Meta acordó pagar a los estados hasta $17 mil millones en multas como parte de un acuerdo de conciliación. para una demanda federal histórica sobre seguridad infantil. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusaron a Meta de diseñar Facebook e Instagram para que fueran adictivos para los niños, alegando que la compañía conocía los riesgos pero ocultó esa información al público. Meta niega estas acusaciones. Se espera que una parte del acuerdo propuesto se asigne para apoyar programas de salud mental para jóvenes, actividades extraescolares y servicios de intervención en crisis. Meta también acordó realizar cambios en sus plataformas, incluido un límite de tiempo diario predeterminado de dos horas para usuarios menores de 18 años, un bloqueo predeterminado del uso nocturno y la prohibición de mostrar la cantidad de me gusta y reacciones en las publicaciones.

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GODOFREDO A. VÁSQUEZ/AFP vía Getty Images

ðŸŽ§ Podría llevar años implementar estos cambios le dice el psicólogo Mitch Prinstein a Rhitu Chatterjee de NPR. Prinstein, que testificará en el juicio el lunes, dice que las notificaciones constantes sobre lo que le gusta y lo que no le gusta no se adaptan al cerebro en desarrollo de preadolescentes y adolescentes. A esa edad, los niños están cada vez más centrados en la popularidad y son hipersensibles a las señales sociales, afirma.

le dice el psicólogo Mitch Prinstein a Rhitu Chatterjee de NPR. Prinstein, que testificará en el juicio el lunes, dice que las notificaciones constantes sobre lo que le gusta y lo que no le gusta no se adaptan al cerebro en desarrollo de preadolescentes y adolescentes. A esa edad, los niños están cada vez más centrados en la popularidad y son hipersensibles a las señales sociales, afirma. ¾¡ï ̧ El acuerdo se encuentra entre los mayores jamás alcanzados por una empresa estadounidense. Esto es lo que podría significar para el resto de la industria tecnológica.

Una jueza federal de Boston anuló ayer su fallo a nivel nacional que bloqueaba que el Servicio Postal de Estados Unidos siga la orden ejecutiva del presidente Trump que limita el voto por correo, lo que le dio a la administración otra victoria temporal en su batalla legal antes de las elecciones de mitad de período. La decisión de la jueza de distrito estadounidense Indira Talwani se produce después de que la Corte Suprema dictaminara a principios de este mes que un fallo similar de Talwani, que se aplicó solo a 23 estados principalmente liderados por demócratas y a Washington, DC, se tomó demasiado pronto, antes de que el USPS finalizara los planes basados ​​en las directivas de Trump. Este último acontecimiento prepara el escenario para otra posible revisión de la orden ejecutiva del presidente por parte de la Corte Suprema. Hasta ahora, el tribunal superior ha abordado únicamente cuestiones de procedimiento, sin pronunciarse sobre la legalidad de la orden de Trump.

La Comisión Reguladora Nuclear se prepara para eliminar una norma de 50 años diseñado para minimizar la exposición a la radiación. La actualización se alinea con los amplios cambios de la administración Trump en la supervisión nuclear y los esfuerzos para promover la energía nuclear para alimentar centros de datos para inteligencia artificial. La regla propuesta eliminaría el estándar conocido como “Tan bajo como sea razonablemente alcanzable” (ALARA), que requiere que la industria nuclear reduzca la exposición a la radiación de los trabajadores a niveles por debajo de los límites establecidos cuando sea posible. La nueva regla también permitiría que ciertos trabajadores reciban mayores exposiciones a la radiación en condiciones específicas. Si bien algunos ven la eliminación de ALARA como una mejora que se debía desde hace mucho tiempo, los críticos advierten que podría conducir a una mayor exposición a la radiación. El período de comentarios públicos finaliza el 31 de agosto y la norma podría entrar en vigor a principios del próximo año.

Las inundaciones repentinas masivas en Nepal y el Tíbet han matado al menos a 270 personas. Según la Junta de Turismo de Nepal, se ha confirmado la desaparición de más de 1.500 personas, incluidos al menos 65 estadounidenses. Las inundaciones comenzaron cuando un glaciar colapsó en un valle, bloqueó un río y provocó que los niveles de agua aumentaran unos 30 pies en sólo 30 minutos, enterrando a personas y comunidades en el barro.

ðŸŽ§ Los esfuerzos de búsqueda y rescate aún se encuentran en las primeras etapas.dice Diaa Hadid de NPR. Los equipos de rescate están tratando de sacar a la gente del barro, pero las carreteras arrasadas están obstaculizando el progreso, según Riaz Lodhi, director del Programa Mundial de Alimentos. Las autoridades nepalíes tienen buena práctica en la respuesta de emergencia, especialmente después de experiencias como el terremoto de 2015 que mató a unas 9.000 personas, dicen los trabajadores humanitarios. Pero dicen que las autoridades aún no han visto nada de esta magnitud. Los expertos advierten que es probable que catástrofes como esta vuelvan a ocurrir porque el aumento de las temperaturas en el Himalaya, que se está calentando más rápido que el promedio mundial, desestabiliza los 60.000 glaciares de la región y provoca más avalanchas.

inmersión profunda

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DragonImages/iStockphoto vía Getty Images

El Departamento de Educación de EE. UU. está investigando las escuelas públicas de Fayetteville en Arkansas por ordenar a los maestros que tomen en cuenta las identidades raciales de los estudiantes al imponer medidas disciplinarias. El sistema escolar dice que este enfoque es parte de un esfuerzo por lograr una “justicia restaurativa” para abordar “la desproporcionalidad de la disciplina sobre los estudiantes de color”. La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento ha emitido una nueva guía advirtiendo a los líderes escolares que no deben considerar la raza de un estudiante en asuntos disciplinarios y que su incumplimiento podría dar lugar a una investigación. Esta medida revive un debate sobre los derechos civiles sobre la disciplina en las escuelas K-12 y lo que se considera discriminación. Aquí hay un análisis de los datos de disciplina escolar a lo largo de los años:

ðŸ « En 2014, la administración Obama emitió una guía argumentando que los datos de disciplina escolar de EE. UU. a menudo revelaban impactos grandes y potencialmente discriminatorios en los estudiantes de color. Según los datos de aquella época, los estudiantes afroamericanos constituían el 15% de la población estudiantil, sin embargo, eran el 35% los que fueron suspendidos al menos una vez.

ðŸ « Siguiendo la guía de 2014, muchos distritos escolares dejaron de aplicar suspensiones y expulsiones y adoptaron políticas de justicia restaurativa que priorizan el diálogo sobre el castigo.

ðŸ « Para 2018, las suspensiones de estudiantes habían disminuido del 5,6% al 4,7%, informó NPR. Los estudiantes hispanos experimentaron una reducción del 30%, mientras que los estudiantes negros y los estudiantes con discapacidades también experimentaron caídas significativas.

ðŸ « La última guía de la administración Trump sostiene que las políticas anteriores llevaron a las escuelas a encubrir la mala conducta de los estudiantes para evitar el escrutinio federal por cualquier disparidad racial.

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Beth LaBerge/KQED



Los entusiastas de los trenes han encontrado a su gente en Crockett, California, a través de la Carquinez Model Railroad Society (CMRS), donde pueden diseñar, construir y dar rienda suelta a su creatividad. El club tiene casi 180 miembros. Organizan jornadas de puertas abiertas populares cada pocos meses, lo que permite al público maravillarse con los modelos de trenes que recorren versiones en miniatura de Oakland, California, y Sparks, Nevada, a lo largo de más de una milla de vía. Pero la diversión no termina ahí. Los miembros mantienen el edificio de 129 años del club, construyen nuevos tramos de vías y reparan los trenes de los demás. Si eres un amante incondicional de los trenes o alguien que aprecia las miniaturas intrincadas, ingresa al mundo de CMRS con fotografías cautivadoras de las creaciones de los miembros.

3 cosas que debes saber antes de ir

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Imagen del póster de la película Art/Moviepix/Getty Images

El actor Tim Curry murió el martes a la edad de 80 años. Era muy conocido por su papel del científico Dr. Frank-N-Furter, que modifica el género en la película. El espectáculo de imágenes de terror de Rocky. En la entrega de esta semana de Far-Flung Postcards, Jane Arraf de NPR visita Karbala, Irak, donde más de 20 millones de musulmanes chiítas se reunieron para conmemorar a Arbaeen. Marca el asesinato del Imam Hussein, nieto del profeta Mahoma, hace 14 siglos. Los científicos rescataron de Guam 34 caracoles arbóreos jorobados en peligro de extinción recogiéndolos en frascos vacíos de mantequilla de maní antes de un poderoso tifón. Los caracoles se encuentran ahora en el zoológico de St. Louis. (a través de STLPR)

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.