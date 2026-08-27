La familia real de Noruega se reúne junto a la cama del rey Harald mientras su condición empeora

El rey Harald V de Noruega se encuentra en estado “extremadamente grave” en el hospital, según informó la casa real del país.

Su esposa, la reina Sonja, y su hijo, el príncipe heredero Haakon, cancelaron todos los compromisos reales y se reunieron junto a su cama en el Hospital Universitario de Oslo con otros miembros de la familia real.

El hombre de 89 años lleva más de una semana en el hospital recibiendo tratamiento por una rara enfermedad sanguínea: la anemia hemolítica.

Habiendo estado en el trono desde 1991, el rey Harald es el jefe de Estado de mayor edad de Europa.

El príncipe heredero Haakon, de 53 años, sucesor al trono noruego, ha estado sirviendo como regente mientras su padre está de permiso.

El rey Harald ha sido tratado en las últimas semanas con cortisona por anemia hemolítica, una enfermedad que provoca una reducción del número de glóbulos rojos en el cuerpo y provoca fatiga y dificultad para respirar.

Se vio a miembros de la familia real llegar al hospital el jueves por la mañana, incluida la esposa de Haakon, la princesa heredera Mette-Marit.

La hermana del rey Harald, la princesa Astrid, también se encuentra en el hospital, según informes de los medios noruegos.

El Primer Ministro Jonas Gahr StÃ¸re canceló un viaje previsto a Alemania, donde se esperaba que se reuniera con el Canciller Friedrich Merz el jueves.

“Toda la nación está con nosotros mientras enviamos cálidos pensamientos al rey y al resto de la familia real”, dijo en un comunicado.

El público también ha comenzado a depositar flores en la Plaza del Palacio, frente al palacio de Oslo.

El rey ha tenido múltiples problemas de salud en los últimos años que le han obligado a reducir sus deberes reales.

Le colocaron un marcapasos en 2024 después de enfermarse durante unas vacaciones en Malasia.

La familia real noruega ya se ha enfrentado a un año desafiante en 2026.

La princesa heredera Mette-Marit recibió un trasplante de pulmón en junio después de que le diagnosticaran una forma rara de fibrosis pulmonar en 2018.

El trasplante se produjo dos días después de que el hijo de Mette-Marit, Marius Borg HÃ¸iby, fuera condenado a cuatro años de prisión tras haber sido declarado culpable de dos cargos de violación. Había negado los cargos más graves y apelará la sentencia.

Hiby, de 29 años, tenía cuatro años cuando su madre se casó con el príncipe heredero Haakon y no es una figura real.

También a principios de año, se publicaron documentos que revelaban el contacto frecuente de Mette-Marit con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Más tarde se disculpó con el rey y la reina de Noruega por su amistad de tres años con Epstein y admitió su “falta de juicio”, añadiendo en una entrevista televisiva nacional que deseaba no haberlo conocido nunca.