Hombre acusado de utilizar la firma falsa del presidente del Tribunal Supremo Roberts para desestimar su propio caso penal

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Un hombre acusado de utilizar una firma falsificada del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en una orden falsa de la Corte Suprema en un supuesto intento de desestimar su propio caso penal en Indiana, ha sido arrestado por cargos federales, según documentos judiciales.

Joshua M. Culver, quien según las autoridades también usó el alias “Maverick A. Young”, fue arrestado el viernes pasado en Colorado después de que un gran jurado federal en Indiana lo acusó de cuatro cargos de hacerse pasar falsamente por un oficial o empleado estadounidense y un cargo que involucra el uso de la firma y el sello judicial falsificados de un juez federal.

Los fiscales federales alegan que Culver presentó un documento titulado “Orden de desestimación con prejuicio” el 24 de septiembre de 2025, en un caso penal pendiente en su contra en el Tribunal Superior del condado de Grant en Indiana.

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Según la acusación, el documento utilizó una firma falsificada de Roberts y un sello falso de la Corte Suprema de Estados Unidos en un esfuerzo por autentificar la supuesta orden de despido.

El supuesto plan que involucra al tribunal más alto del país no fue el primer intento de Culver de hacerse pasar por un funcionario federal, dicen los fiscales.

Cinco días antes de la supuesta falsificación de Roberts, Culver supuestamente se hizo pasar por un agente de la Agencia de Seguridad Nacional mientras se comunicaba con la Oficina del Sheriff del condado de Tippecanoe.

Según la acusación, Culver utilizó su supuesta autoridad como agente de la NSA para realizar solicitudes que, según los fiscales, la oficina del sheriff de otro modo no habría cumplido, incluida la solicitud de que los agentes realizaran un control de bienestar de su hija biológica y proporcionaran información sobre su ubicación.

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Culver también supuestamente buscó los nombres y la información de los empleados de la oficina del sheriff y afirmó que podía tomar “medidas adversas” contra el departamento en su supuesta calidad de agente de la NSA.

Al día siguiente, el 20 de septiembre de 2025, Culver supuestamente llamó al lugar de trabajo de un individuo identificado en la acusación sólo como “Individuo A”.

Los fiscales dicen que se identificó falsamente como un agente federal, afirmó que la persona estaba “obstruyendo una investigación federal sobre el secuestro de un niño” y afirmó que podía arrestar al individuo por cometer un delito federal.

También supuestamente pidió al empleador de la persona que interviniera para obtener la cooperación del individuo.

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Meses después, en enero de 2026, Culver supuestamente se presentó como un “maestro especial que hace cumplir las órdenes de la Corte Suprema de los Estados Unidos” en una comunicación enviada al secretario del condado de Lake y dirigida a un juez de la Corte Superior.

Los fiscales alegan que Culver afirmó que tenía la autoridad para emitir órdenes y mandatos mientras exigía que el juez y el personal del tribunal tomaran varias medidas, incluyendo cambios en los registros civiles y desestimar los casos y sentencias en su contra.

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La acusación alega que Culver también advirtió que si los funcionarios no cumplían, él y los alguaciles estadounidenses realizarían arrestos por “impedir a un agente federal, mentirle a un agente federal y conspiración”.

Luego, en febrero, Culver supuestamente asumió otra identidad federal, esta vez presentándose como el “Director de Operaciones de Acceso Personalizado”, que la acusación describe como una supuesta agencia de inteligencia.

Los fiscales alegan que Culver presentó un documento titulado “OFICIAL SENSIBLE: DIRECTIVA DE CUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE ACCESO A MEDIDA (TAO)” en el Tribunal Superior del Condado de Lake en un caso pendiente en su contra.

El documento, que pretendía llevar membrete oficial, supuestamente describía a Culver como un “activo federal” involucrado en múltiples investigaciones y exigía que los funcionarios tomaran una serie de acciones bajo una supuesta “directiva federal”.

Esas demandas incluían desestimar el caso contra Culver con prejuicio, anular órdenes judiciales y exigir a los funcionarios del condado de Lake que cooperaran con una supuesta “auditoría federal”, según la acusación.

Bloomberg Law informó que Culver fue arrestado el 21 de agosto y que la Oficina del Defensor Público Federal del Distrito de Colorado fue designada para representarlo.

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Fox News Digital se comunicó con la Oficina de Información Pública de la Corte Suprema, la Oficina del Defensor Público Federal para el Distrito de Colorado y el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.