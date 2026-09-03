Los islandeses votan “no” a las conversaciones destinadas a unirse a la UE en un reñido referéndum

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Marco Di Marco/AP

Los votantes de la pequeña nación nórdica de Islandia decidieron no reanudar las conversaciones sobre la adhesión del país a la Unión Europea en un referéndum muy reñido, según mostraron los resultados del domingo.

El voto contra la UE obtuvo un 52,8 por ciento. según RÃšV emisora ​​​​de Islandia.

No era la primera vez que Islandia consideraba unirse a la UE. El gobierno estaba en conversaciones con la UE en 2013. Islandia acababa de salir de un colapso bancario tras la crisis económica mundial. Las conversaciones se estancaron en parte porque a los islandeses les preocupaba perder el control soberano sobre sus pesquerías, su mayor exportación.

Incluso si hubiera ganado el voto por el “sí”, el país no se habría convertido automáticamente en miembro de la UE. Se habrían tenido que reabrir las negociaciones con Bruselas y, si se hubiera llegado a un acuerdo, habría tenido que haber un segundo referéndum sobre si Islandia debía sumarse al pacto económico.

“Este es un buen día” El primer ministro KristrÃºn Frostadóttir dijo a un periodista el sábado, frente a un colegio electoral en la capital, Reykjavik. “Hemos llegado al punto en que esto está en manos de la nación. O entramos en estas negociaciones, buscamos un buen acuerdo y luego vemos qué pasa, o dejamos de lado la discusión sobre la Unión Europea, al menos por el momento”.

Frostadóttir ha liderado un gobierno de coalición pro-UE desde finales de 2024. En un entrevista En julio con The Rest is Politics, un podcast británico líder, dijo que el país ya cumple con el 75% de las normas de la UE. “Unirse no va a hundir al país y unirse tampoco va a cambiar fundamentalmente todos los aspectos de la economía islandesa”, dijo el primer ministro.

Pero muchos en el país con una población de sólo 400.000 habitantes temen ser ahogados por las otras 27 naciones del pacto económico. Existía la preocupación de que si Islandia pasaba a formar parte de la UE, además de los límites de pesca, tendría que cambiar su moneda, la corona islandesa, al euro y unirse a un mercado único.